Beatrice Egli bekommt große Primetime-Show - alle Informationen

Beatrice Egli bekommt große Primetime-Show

10.09.2025, 11.37 Uhr
von Nicole Jansen
Beatrice Egli feiert mit ihrer beliebten Musiksendung ein Comeback zur besten Sendezeit in der ARD. Die Winterausgabe wird im Dezember dieses Jahres ausgestrahlt.
Beatrice Egli (37) feiert ihr TV-Comeback zur besten Sendezeit! Schon im September wird gedreht - doch wann und wo läuft ihre beliebte Show?
Beatrice Egli (37) feiert ihr TV-Comeback zur besten Sendezeit! Schon im September wird gedreht - doch wann und wo läuft ihre beliebte Show?

Beatrice Egli, die 2013 die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewann, kehrt mit einer großen Winterausgabe ihrer Musiksendung „Beatrice Egli Show“ in der Primetime der ARD zurück. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Wie geht es mit der „Beatrice Egli Show" weiter?

Lange wurde darüber spekuliert, wie es mit der „Beatrice Egli Show“ weitergeht. Erst im Juni war Egli selbst in der Sendung „Immer wieder sonntags“ zu Gast und erregte Aufmerksamkeit – und das nicht mit ihrer Musik, sondern einem Kommentar über die Zukunft ihrer „Beatrice Egli Show“. In der Sendung offenbarte sie nämlich, dass sie nicht wisse, wie es mit ihrer Show weitergehen solle.

Inzwischen hat sich die ARD aber selbst zu Wort gemeldet und bestätigt, dass sie Show weiterhin bestehen bleiben soll. Auch erste Details zur Ausgabe im Dezember wurden bekanntgegeben. Damit können Fans der „Beatrice Egli Show“ erst einmal aufatmen und sich über den Fortbestand der Sendung freuen.

Auf diesem Sender läuft die „Beatrice Egli Show“

Die Spekulationen rund um Beatrice Eglis Show nahmen also schon im Juni Fahrt auf und bereits zum damaligen Zeitpunkt bemühte sich die ARD diese einzudämmen, allerdings mit wenig aussagekräftigen Statements: „Es wird wieder eine ´Beatrice Egli Show´ geben. Sie wird im Herbst/Winter 2025 zu sehen sein und sie wird, wie bereits die Ausgabe an Ostern 2025, im Ersten ausgestrahlt“, wie der Sender gegenüber „Ippen.Media“ verriet. Vage Aussagen, die noch Fragen unbeantwortet ließen.



Wann ist Beatrice Eglis Show im TV zu sehen?

Nun spricht der SWR aber Klartext und lässt die Gerüchteküche damit wohl endgültig verstummen. Denn nun steht das konkrete Ausstrahlungsdatum fest. Auf Anfrage von „Quotenmeter“ äußerte sich ein Sprecher nämlich wie folgt: „Der SWR und Beatrice Egli freuen sich auf eine neue Ausgabe von ´Die Beatrice-Egli Show´. Sie wird zu sehen sein am Samstag, 20. Dezember 2025, um 20:15 Uhr, im Ersten sowie in der ARD-Mediathek.“

Weiter heißt es in dem Statement, dass auch das Schweizer Fernsehen SRF beteiligt sein wird: „Wir sind mitten in den Vorbereitungen und freuen uns auf die Show.“ Welche Gäste in der Show aber zu sehen sein werden, stehe allerdings noch nicht fest. Die Aufzeichnung der Sendung finde aber schon am 27. September 2025 in den Berliner Studios Adlershof statt.

Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Beatrice Egli gibt Einblicke in ihr Zuhause. Sie erklärt, wo sie Ruhe findet und warum sie gerne mit Freunden kocht.
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?

Sendechaos in den letzten Jahren

Die „Beatrice Egli Show“ sah sich in den letzten Jahren immer wieder mit Senderwechseln konfrontiert. Nachdem die Show 2022 im SWR und MDR gestartet ist, wurde sie 2023 ins Hauptprogramm der ARD geholt mit tollem Erfolg: Über 3 Millionen Zuschauer verfolgten damals die Sendung. Doch Anfang 2024 erfolgte ein erneuter Wechsel und wurde nur noch in den Dritten Programmen SWR, NDR und MDR ausgestrahlt, was auch mit einer geringeren Einschaltquote von 1,96 Millionen Zuschauern einherging. Daraufhin stiegt das NDR gänzlich aus, sodass die Herbstausgabe von 2024 nur noch im SWR und MDR präsentiert wurde.

2025 folgte dann das große Comeback im Ersten: Am 19. April 2025 wurde die Osterausgabe wieder in der ARD ausgestrahlt und kehrte nun wieder an ihren eigentlichen Sendeplatz zurück. Und wie nun bestätigt wurde, wird auch die Winterausgabe in der ARD zu sehen sein.

