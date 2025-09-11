"LAUGH STORIES": Chris Tall – Comedy im XXL-Format

Chris Tall gehört zu den populärsten Comedians Deutschlands, und er hatte einen ganz besonderen Traum: einmal auf dem Rasen des HSV zu stehen. Auf seiner Comedytour "LAUGH STORIES" wurde dieser Traum Wirklichkeit. Im Juni 2025 trat Chris Tall im ausverkauften Volksparkstadion vor 34.000 Menschen auf. ProSieben zeigt nun sein mittlerweile fünftes Soloprogramm zur Primetime. Mit seinen "LAUGH STORIES" nimmt der 34-jährige gebürtige Hamburger das Publikum mit auf eine Reise durch absurde Alltagsmomente, menschliche Missverständnisse und komische Katastrophen.

LAUGH STORIES Comedyshow • 11.09.2025 • 20:15 Uhr

Neue Tour im nächsten Jahr Seinen Durchbruch feierte der Comedian 2013 mit dem Gewinn des RTL Comedy Grand Prix. Es folgten erfolgreiche Shows wie "Darf er das?", Auftritte bei RTL, Formate auf Amazon Prime Video sowie der Podcast "08/17". Auch als Synchronsprecher war er aktiv, unter anderem in Animationsfilmen wie "Smallfoot". Legendär ist auch seine Selbst-Persiflage in der Serie "Pastewka" (Amazon Prime Video).

Neben der Bühne zeigt er auch soziales Engagement, etwa durch den Bau der "Chris Tall School" in Nepal, finanziert mit Gewinnen aus einem Promi-Special von "Wer wird Millionär?" Für seine Arbeit wurde der Komiker vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Deutschen Comedypreis, der 1Live Krone und dem Bambi in der Kategorie Comedy. Seine Programme sorgen regelmäßig für volle Hallen und ebenso für Diskussionen.

Im Herbst präsentiert ProSieben eine neue Prime-Time-Show mit dem Comedian. In "Chris Du mich berühmt" stehen Spiel, Spaß und prominente Gäste im Mittelpunkt. Das genaue Konzept ist noch nicht bekannt. Zu gewinnen gibt es die Hauptrolle in einem besonderen Kurzfilm. Ab 2026 geht Chris Tall mit seinem neuen Bühnenprogramm "KEEP LAUGHING" auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

