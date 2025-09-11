Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat das Halbfinale der Basketball-Europameisterschaft (EM) erreicht. Nach dem Weltmeistertitel 2023 ist das Team um Kapitän und NBA-Spieler Dennis Schröder auf bestem Wege, auch den EM-Titel zu ergattern. Europameister möchte auch Halbfinalgegner Finnland werden, der als Mitgastgeber der EM den Titel nach Hause holen möchte und mit der deutschen Mannschaft noch eine Rechnung offen hat. Hier gibt’s alle Informationen zur Partie.

Deutschland ist im Basketballfieber. Dank überzeugender Teamleistungen und viel NBA-Erfahrung durch Profis wie Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner oder Tristan da Silva steht die Nationalmannschaft des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im Halbfinale der EuroBasket 2025.

Basketball-Erfolgsmannschaft Deutschland Der Erfolg der deutschen Basketballer ist längst keine Überraschung mehr. Bei der letzten Europameisterschaft 2022 wurde Deutschland Dritter, 2023 krönte sich das DBB-Team zum Weltmeister und bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris verpasste man die Bronzemedaille nur knapp. Nun will sich die DBB-Auswahl auch die Europameisterschaft sichern.

In der Gruppenphase setzte sich die Mannschaft um Bundestrainer Álex Mumbru ohne Probleme gegen Großbritannien, Finnland, Schweden, Montenegro und Litauen durch. Auch im Achtelfinale gegen Portugal gaben sich die Deutschen keine Blöße. Erst im Viertelfinale wartete mit Slowenien um NBA-Star Luca Doncic der erste Härtetest, doch Schröder und Co. ringten auch den EM-Mitfavoriten nieder. Im Halbfinale wartet nun erneut Mitgastgeber Finnland, den das deutsche Team in der Gruppenphase souverän mit 91:61 bezwang. Können sich die Finnen revanchieren?

Wann wird das Halbfinale der EuroBasket 2025 ausgetragen? Die Antwort werden beide Mannschaften am Freitag, 12. September, geben, wenn Deutschland gegen Finnland um 16 Uhr in Riga um den Einzug ins Finale kämpft. Das zweite Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei ist für 20 Uhr angesetzt.

Wer überträgt das Halbfinale und Finale? Alle 76 Spiele der EM sind beim Streaming-Portal Magenta TV zu sehen. Darüber hinaus überträgt RTL alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV – inklusive Halbfinale und Finale (auch ohne deutsche Beteiligung).