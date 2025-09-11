Home News Star-News

"Rosenheim-Cops": Marisa Burger mit schweren Vorwürfen gegen das ZDF!

"Ganz furchtbar geheult"

11.09.2025, 12.14 Uhr
von Anja Kratz
Nach über 20 Jahren als Frau Stockl verlässt Marisa Burger die „Rosenheim-Cops“. Doch ihr Abschied fällt nicht leise aus – die Schauspielerin erhebt deutliche Vorwürfe gegen das ZDF.
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Seit der allerersten Folge steht Marisa Burger als Sekretärin Miriam Stockl für „Die Rosenheim-Cops“ vor der Kamera. Doch nach 23 Jahren ist für sie Schluss - und kritisiert das ZDF im Zuge ihres Abschieds scharf.  Fotoquelle: © ORF/ZDF

Nach über zwei Jahrzehnten bei den „Rosenheim-Cops“ verabschiedet sich Marisa Burger von ihrer Rolle als Sekretärin Miriam Stockl – und das nicht ohne kritische Worte in Richtung ZDF.

Marisa Burgers "Rosenheim-Cops"-Abschied: "Musste ganz furchtbar heulen"

Die Schauspielerin, die seit 2002 fester Bestandteil des Krimi-Hits war, erklärte, sie habe lange mit dieser Entscheidung gerungen: „Drei Jahre habe ich mit mir gerungen, bevor klar war: Es ist Zeit für etwas Neues.“ Der Abschied falle ihr dennoch schwer. Schon beim Lesen der letzten Drehbücher sei sie emotional gewesen: „Ich musste trotzdem beim Drehbuchlesen schon ganz furchtbar heulen.“

Neben der Wehmut spricht Burger auch offen über die Gründe für ihren Schritt. So kritisiert sie die Arbeitsbedingungen und die finanzielle Situation am Set. Trotz des Erfolgs der Serie habe es de facto Gagenkürzungen gegeben, „weil etwa kein Inflationsausgleich berücksichtigt wurde“.

Zudem vermisse die Schauspielerin Wertschätzung seitens des Senders. Besonders schmerzlich sei für sie, dass es bisher kein offizielles Statement des ZDF zu ihrem Ausstieg gegeben habe. „Apropos, mit Verlaub: Das ZDF hat sich bis jetzt noch nicht zu meinem Abschied geäußert. Das ist auch ein Statement unserer Branche, was Wertschätzung betrifft“, so Burger.



Das sind Marisa Burgers Zukunftspläne nach ihrer Rolle als Frau Stockl

Ganz ohne Zukunftspläne geht die 50-Jährige jedoch nicht. Gemeinsam mit Kollegin Solveig Duda will sie einen Podcast starten, in dem es um Theater, Bücher, Kino und Filme geht – „aber im positiven Sinne“, wie sie betont.

Ihr letzter Drehtag als Frau Stockl ist für den 17. Oktober 2025 angesetzt. Damit endet eine Ära bei den „Rosenheim-Cops“, denn Burger gehörte seit mehr als 20 Jahren zum festen Inventar der Serie. Für die Fans bedeutet ihr Ausstieg ein schwerer Abschied, für die Schauspielerin selbst jedoch der Beginn eines neuen Kapitels.

