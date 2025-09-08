Home News Star-News

„Es tut mir im Herzen weh": Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman

Trennung auf Zeit

„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman

08.09.2025, 16.29 Uhr
Jochen Schropp zeigt sich im Podcast "Sendepause Fehlanzeige" von einer ungewohnt privaten Seite und spricht über die Herausforderungen in seiner Beziehung mit Norman.
Jochen Schropp
Moderator Jochen Schropp hat im gemeinsamen Podcast "Sendepause Fehlanzeige" mit Anja Rützel über seine aktuelle Ehe-Krise gesprochen.   Fotoquelle: 2025 Getty Images/Matthias Nareyek

In ihrem gemeinsamen Podcast "Sendepause Fehlanzeige" sprechen Moderator Jochen Schropp (46) und Journalistin Anja Rützel (52) regelmäßig über aktuelle News uns Entwicklungen aus der Welt des Reality-TV. In der neusten Episode wird es dann aber plötzlich persönlich. Denn Moderator Jochen Schropp hat in den vergangenen Monaten keine einfache Zeit durchgemacht, wie er verrät.

Moderator Jochen Schropp spricht offen über Beziehungskrise mit Partner Norman

Rützel und Schropp sprachen gerade über die aktuelle Staffel der Dating-Serie "Love is blind", bei der aktuell die Hochzeitsfolgen ausgestrahlt werden. Ein Thema, das besonders Jochen Schropp sehr nahe geht. "Also ich habe mir jetzt lange überlegt, ob ich das jetzt erzähle, oder nicht", ringt der Moderator mit den Worten. "Vielleicht bereue ich es auch noch."

Demnach mache der 46-Jährige aktuell eine Beziehungskrise durch. Schropp berichtet, dass sich kürzlich eine alte Freundin aus Kalifornien bei ihm gemeldet habe: "Wir haben keinen engen Kontakt und dann hat sie mich gestern gefragt, ob alles ok wäre. Sie hätte das Gefühl, wenn sie sich mein Instagram anguckt, dass ich gerade durch eine, für mich, schwierige Zeit gehe", erklärt er.

Die sei aktuell zwar nicht mehr so ("Mir geht es gut"), doch Schropp erklärt, dass er und sein Ehe-Partner Norman tatsächlich eine Krise durchmachen. "Norman und ich, man hat uns vielleicht nicht mehr so oft im Moment zusammen gesehen", beginnt Schropp und erklärt, das liege einerseits an Normans beruflichen Verpflichtungen im Ausland – habe aber auch private Gründe: "Wir sind im Moment nicht mehr so zusammen, wie wir vielleicht zusammen sein sollten. Das sage ich jetzt einfach mal so."



Trennung auf Zeit tue Jochen Schropp "im Herzen weh"

Das bedeute nicht, so der Moderator, dass sich das nicht noch einmal ändern und das Paar wieder zusammenfinden könne. Schropp gibt offen zu: "Das war nicht unbedingt meine Entscheidung. Ich bin aber sicherlich genauso daran beteiligt, wie er."

Über andere Hochzeiten zu sprechen gehe ihm deswegen "total nah, weil ich natürlich an unsere Hochzeit denke", so der 46-Jährige. Mitte März 2022 hatten Jochen Schropp und sein Mann Norman standesamtlich geheiratet. Er erklärt, dass das Paar weiterhin in Kontakt stehe. Die Trennung auf Zeit tue ihm dennoch "im Herzen weh". "Das ist jetzt alles auch schon ein paar Monate her, aber ich habe das Gefühl, irgendwann muss ich es ja mal sagen", erklärt der Moderator.

"Wir sind sehr gut miteinander und wir wissen, was wir für eine Verbindung haben und wie viel Liebe wir füreinander haben, aber wir sind im Moment nicht als Paar unterwegs", betont Schropp hörbar emotional. "Ich verstehe es total – und ich verstehe es, obwohl es von meiner Lebensrealität nicht entfernter sein könnte", gibt sich Anja Rützel verständnisvoll. Jochen Schropp betont, dass der Ausgang der Krise aktuell noch nicht feststeht: "Ich fühle mich aktuell weder in einer Partnerschaft, noch als Single. (...) Ich kann nur sagen: Ich vermisse ihn", so Schropp.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
