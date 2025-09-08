ZDF-"Fernsehgarten" erneut abgesagt: Das ist der Grund!

Schon Anfang August mussten die Fans auf eine Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" verzichten. Nun fällt die nächste Show aus! Schuld ist ein Sportereignis.

Der zweite Fernsehgarten-Ausfall innerhalb von nur sechs Wochen Für viele Fans gehört der ZDF-"Fernsehgarten" fest zum Sonntags-Programm. Über zwei Stunden moderiert Andrea 'Kiwi' Kiewel dann durch die beliebte Schlagershow – jedoch nicht diese Woche.

Denn wie schon am 3. August fällt der Fernsehgarten auch am 14. September aus. Ein Blick in das TV-Programm der ARD zeigt, dass die Schlagershow einem anderen Ereignis weichen musste. Von 11.50 Uhr bis 15.45 Uhr läuft am Sonntag im ZDF die Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio. Die WM findet vom 13. September bis zum 21. September in Japan statt.

Auch die Saison der beliebten ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" ist für dieses Jahr bereits vorbei, am 31. August lief die letzte Ausgabe. Schlagerfans müssen an diesem Wochenende also stark sein! Am 21. September kehrt Kiwi dann jedoch mit ihrem Fernsehgarten zurück ins ZDF. In der Ausgabe "Der Fernsehgarten singt" sind unter anderem Pierre Littbarski, Aleksandra Bechtel, Nik P. und Caleb Hearn zu Gast.

