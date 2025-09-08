Home News TV-News

ZDF-"Fernsehgarten" erneut abgesagt: Das ist der Grund!

Die Hintergründe

Ausfall am Sonntag: ZDF-"Fernsehgarten" erneut abgesagt

08.09.2025, 14.30 Uhr
Die Fans des ZDF-"Fernsehgarten" müssen sich gedulden: Erst am 21. September wird Andrea Kiewel die Zuschauer wieder auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßen. Doch was ist diesmal der Grund für den Ausfall?
ZDF-Fernsehgarten
Am Sonntag fällt der beliebte ZDF-"Fernsehgarten" mit Andrea "Kiwi" Kiewel aus.  Fotoquelle: ZDF / Ralph Orlowski

Schon Anfang August mussten die Fans auf eine Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" verzichten. Nun fällt die nächste Show aus! Schuld ist ein Sportereignis.

Der zweite Fernsehgarten-Ausfall innerhalb von nur sechs Wochen

Für viele Fans gehört der ZDF-"Fernsehgarten" fest zum Sonntags-Programm. Über zwei Stunden moderiert Andrea 'Kiwi' Kiewel dann durch die beliebte Schlagershow – jedoch nicht diese Woche.

Denn wie schon am 3. August fällt der Fernsehgarten auch am 14. September aus. Ein Blick in das TV-Programm der ARD zeigt, dass die Schlagershow einem anderen Ereignis weichen musste. Von 11.50 Uhr bis 15.45 Uhr läuft am Sonntag im ZDF die Übertragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio. Die WM findet vom 13. September bis zum 21. September in Japan statt.

Geheime Liebe? Spekulationen um Beatrice Egli & Florian Silbereisen
Beatrice Egli entfacht erneut die Gerüchteküche um eine mögliche Romanze mit Florian Silbereisen. Was steckt dahinter?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.



Auch die Saison der beliebten ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" ist für dieses Jahr bereits vorbei, am 31. August lief die letzte Ausgabe. Schlagerfans müssen an diesem Wochenende also stark sein! Am 21. September kehrt Kiwi dann jedoch mit ihrem Fernsehgarten zurück ins ZDF. In der Ausgabe "Der Fernsehgarten singt" sind unter anderem Pierre Littbarski, Aleksandra Bechtel, Nik P. und Caleb Hearn zu Gast.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

