Home News Star-News

Geheime Liebe? Spekulationen um Beatrice Egli & Florian Silbereisen

Nach TV-Auftritt

Geheime Liebe? Spekulationen um Beatrice Egli & Florian Silbereisen

08.09.2025, 14.04 Uhr
von Julian Flimm
Beatrice Egli entfacht erneut die Gerüchteküche um eine mögliche Romanze mit Florian Silbereisen. Was steckt dahinter?
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Beatrice Egli & Florian Silbereisen haben Spaß auf der Bühne.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Erneut sorgt das Verhältnis zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen für Gesprächsstoff. Anlass für die jüngsten Spekulationen war Eglis Auftritt in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“. Dort wurde sie in einem Spiel nach ihrem am meisten verwendeten Wort gefragt – ihre Antwort: „Flo!“. Für viele Fans liegt die Vermutung nahe, dass damit niemand anders als Silbereisen gemeint sein könnte.

Was ist dran den Gerüchten zwischen Egli & Silbereisen?

Dieses kleine Wort reichte aus, um die Fantasie der Fans anzuheizen; denn seit Jahren wird über eine mögliche Romanze zwischen der Sängerin und ihrem Kollegen spekuliert. Ob es sich bei dieser Antwort um ein bewusst gesetztes Zeichen oder nur um einen lockeren Moment handelte, bleibt offen – nur eins ist klar: Die Hochöfen der Gerüchteküche laufen.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen stehen seit Jahren gemeinsam auf der Bühne, präsentieren Shows und zeigen sich freundschaftlich verbunden. Besonders das Duett „Das wissen nur wir“ aus dem Jahr 2023, bei dem auch der Songtext mit Zeilen wie „Das wissen nur wir, was zwischen uns passiert“ für Gesprächsstoff sorgte, wurde in den sozialen Netzwerken als Beleg für mehr als nur Kollegialität zitiert. Beide Stars sind aktuell offiziell Single, was die Spekulationen zusätzlich befeuert.

Derzeit beliebt:
>>Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
>>Rick Davies ist tot: Supertramp-Sänger stirbt mit 81 Jahren
>>Streit vorbei? Thomas Anders spricht plötzlich versöhnlich über Bohlen
>>Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen

Lange Freundschaft zwischen Schlagergrößen

In Interviews betonen Egli wie auch Silbereisen jedoch wiederholt, dass sie lediglich enge Kollegen und gute Freunde seien. Egli beschreibt Silbereisen als einen „wichtigen Menschen“ und „Wegbegleiter“, der sie schon lange vor ihrem Erfolg bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) unterstützt habe. Seine Gelassenheit und Professionalität schätzt sie nach eigener Aussage besonders.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?
Kritik
Tatort: Flash
Über 1.000 Drehtage: ARD-Doku enthüllt Europas wilde Geheimnisse
"Erlebnis Erde: Faszination Europa (1)"
Erlebnis Erde: Faszination Europa
"Didi"-Doku: Sohn Johannes kritisiert Vater Dieter Hallervorden offen
Zum 90. Geburtstag
Dieter Hallervorden
Promi-Blamagen bei Quizduell: Wer patzt am schlimmsten?
"Gefragt – Gejagt"
Gefragt - Gejagt
Finale in Brokenwood: Ein alter Fall und ein Doppelmord
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
"Viele Menschen merken, dass irgendwas in unserem modernen Leben schiefläuft" - Benno Fürmann
Im Interview
Benno Fürmann
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
Trauer um Horst Krause: Der Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren
"Polizeiruf 110"-Star
Horst Krause
MontanaBlack & Mia Julia: Knossis Promi-Container füllt sich im Oktober
"Big Brother: Knossi Edition"
Jens "Knossi" Knossalla
Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten
Traumpaar
Amira Aly und Christian Düren
Günther Jauch auf Krücken: Unfall in der Sommerpause
"Wer wird Millionär"
"Wer wird Millionär"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich: War es Liebe?
"Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich – Flucht in die Liebe"
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich - Flucht in die Liebe
Die brisante Wahrheit über das Atommülllager Asse
"ARD Story: Der Herr der Fässer"
ARD Story: Der Herr der Fässer
Shailene Woodley auf Mörderjagd im ZDF-Krimi
"Catch the Killer"
"Catch the Killer"
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
„NCIS“-Spin-off: Tony & Ziva zurück – mit neuem Privileg am Set
Erfolgsreichste Krimiserie der Welt
Cote de Pablo und Michael Weatherly
Skurrile Promi-Schätze bei „Bares für Rares“ – und ihre Preise!
Prominente Raritäten
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Von der Kritik zum Goldregen: "Layla"-DJ Robin verdient Rekordsummen
Der große Durchbruch
Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
Eurodance-Nostalgie: VOX-Doku zeigt DJ Bobo und die 90er-Stars
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Wenn Legenden kränkeln: Von Freddie Mercury bis Frida Kahlo
"Terra X History: Berühmte Kranke"
Terra X History: Berühmte Kranke
Die Hochzeit des Jahres: Vater der Braut in neuem Glanz
"Der Vater der Braut"
"Der Vater der Braut"
Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte
100 Jahre Bauhaus: Feier in Dessau
"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau"
Pop Around@Bauhaus