Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“

Vor Kurzem wurde Kitzbühel zum Treffpunkt der Schlager-Elite: Beim großen „Schlagerboom Open-Air 2025“ standen Stars wie Andreas Gabalier (40), Melissa Naschenweng (34), DJ Ötzi (54), Stefanie Hertel (45), Andy Borg (64), Andrea Berg (59) und viele weitere auf der Bühne – und ließen, ganz nach dem Motto der Show, „die Berge zum Leuchten“ erstrahlen.

Unter den illustren Gästen befand sich auch ein Künstler, den man bisher nicht unbedingt direkt mit der Schlagerszene in Verbindung gebracht hätte. Dementsprechend groß war die Überraschung, als Gastgeber und Moderator Florian Silbereisen und Dieter Bohlen auf der Bühne begrüßte.

Schlager trifft Pop Dieter Bohlen ist nicht nur ein erfolgreicher Musikproduzent und DSDS-Juror – er ist zudem die eine Hälfte des Pop-Duos „Modern Talking“. In dieser Rolle schmetterte er dem begeisterten Publikum ein Medley aus vielen bekannten „Modern Talking“-Hits entgegen. Obwohl mancherorts Kritik darüber laut wurde, dass sich Bohlen beim Auftritt unverkennbar der Hilfe eines Play-Backs bediente, tat dies der Feierlaune der Anwesenden keinen Abbruch.

Wie es sich für einen echten Bohlen gehört, war er selbst schwer begeistert von seiner Performance und sprach im Anschluss von der Idee, gemeinsam mit Silbereisen „etwas zu machen“. Zuletzt seien sich die beiden vor fünf Jahren als Juroren in den „DSDS“-Liveshows begegnet. „Wir haben zwischendurch mal telefoniert. Aber wir haben uns tatsächlich seit unserer gemeinsamen „DSDS“-Zeit nicht wiedergesehen“, stellte Silbereisen fest.

Dieter Bohlen zeigt seine weiche Seite Während dieses kurzen Plausches auf der Bühne wich die bekannte Coolness des Pop-Titans für einen kurzen Moment seiner sanften Seite. Dann nämlich, als er liebevoll auf eine für ihn sehr wichtige junge Dame zu sprechen kam: seine Tochter Amelie (14). Strahlend verkündete er, dass sie ihn nach Kitzbühel begleitet habe. Beide hätten die Zeit gemeinsam im Backstage-Bereich verbracht. Den großen Moment seines Auftritts verfolgte Amelie schließlich mit rund 6.000 Zuschauern live im Stadion.

Ein Küsschen für den Papa Noch am darauffolgenden Tag schwärmte Papa Dieter in einem Gespräch mit der Bild: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa.“ Amelie habe ihm dies auf eine besondere Weise gezeigt. Dieter Bohlen verriet: „Sie hat mir nach dem Auftritt ein Küsschen gegeben. Das kommt nicht so oft vor. Damit ist sie sehr sparsam.“ Eine liebevolle Geste, die ihrem Vater offensichtlich sehr viel bedeutet. „Ich liebe meine Tochter über alles und sie kann mit mir machen, was sie will. Aber ich hätte ihr bei ihrer Konfirmation gern einen Kuss gegeben. Das will sie aber nicht. Mädchen finden sowas in ihrem Alter peinlich.“

Bloß nicht in aller Öffentlichkeit …

Dieses Schicksal teile er mit David Beckham (50). Selbst populäre Stars wie er hätten es nicht immer leicht, ihre Töchter öffentlich zu umarmen, so Bohlen. „Das geht auch einem David Beckham nicht anders, wie ich gelesen habe. Der hat seine Tochter vor anderen Leuten geküsst und sie fand das ganz schlimm“, berichtete er. Dahingegen habe sein Auftritt den Teenager überhaupt nicht peinlich berührt: „Meinen Auftritt bei Florian fand sie nicht peinlich“, beteuerte er und bekräftigte: „Den fand sie mega!“

Das „Bohlen und Silbereisen“-Projekt Gegenüber Bild hielt Dieter auch am Sonntag noch an seinem Vorhaben, einer Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen, fest: „Ich würde mit ihm und seinen Produzenten gerne mal über ein paar Pläne reden. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit „DSDS“ aufhören will, aber ich würde auch gern mal wieder etwas Neues machen. Also jetzt keine Quizshow, es muss schon etwas mit Musik sein.“

Dieter kann also auch ganz anders Millionen Menschen ist Dieter Bohlen als „Kodderschnauze“ bekannt, die als Chef-Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ jedem Anwärter geradeaus und unverblümt seine Meinung sagt. Mit seinen emotionalen Worten gewährte Bohlen einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Zwar betont er gelegentlich, wie sehr seine Kinder sein Leben prägten, doch über Einzelheiten sprach er bisher so gut wie nicht.

Bodenständig und nahbar Dabei ist Dieter Bohlen ist ein absoluter Familienmensch, für den seine Kinder der wichtigste Lebensinhalt sind. Trotz seines Erfolges blieb er für sie immer bodenständig und nahbar. Er ist Vater von insgesamt sechs Kindern. Seine Söhne Marc (39) und Marvin (36) sowie Tochter Marielin (35) stammen aus seiner ersten Ehe mit Erika Sauerland (70) und sind längst erwachsen. Im März 2023 machte ihn seine große Tochter sogar zum Großvater. Kind Nummer vier ist der 19-jährige Maurice aus Dieters Beziehung mit Estefania Heidemanns (45).

Seit 2006 ist Dieter glücklich mit seiner Lebensgefährtin Carina Walz (41) zusammen. Mit ihr scheint er die „Richtige“ gefunden zu haben: Immer, wenn er sich über seine Beziehung zu ihr äußert, schwärmt er wie frisch verliebt. Aus dieser Verbindung gingen Tochter Amelie und das Nesthäkchen, Sohn Maximilian (12), hervor. Dieter und Carina sind nicht verheiratet. Aber vielleicht kommt Dieter Bohlen ja eines Tages spontan die Idee, gemeinsam mit Carina „etwas zu machen“!?