Home News Star-News

Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“

Private Einblicke

Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“

06.09.2025, 08.52 Uhr
von Pamela Haridi
Der Pop-Titan performte ein Medley seiner Modern Talking Hits und gewährte Einblicke in sein Privatleben, insbesondere die Beziehung zu seiner Tochter Amelie.
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Dieter Bohlen war gemeinsam mit Tochter Amelie beim "Schlagerboom Open-Air 2025"  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Michael Bahlo

Vor Kurzem wurde Kitzbühel zum Treffpunkt der Schlager-Elite: Beim großen „Schlagerboom Open-Air 2025“ standen Stars wie Andreas Gabalier (40), Melissa Naschenweng (34), DJ Ötzi (54), Stefanie Hertel (45), Andy Borg (64), Andrea Berg (59) und viele weitere auf der Bühne – und ließen, ganz nach dem Motto der Show, „die Berge zum Leuchten“ erstrahlen.

Unter den illustren Gästen befand sich auch ein Künstler, den man bisher nicht unbedingt direkt mit der Schlagerszene in Verbindung gebracht hätte. Dementsprechend groß war die Überraschung, als Gastgeber und Moderator Florian Silbereisen und Dieter Bohlen auf der Bühne begrüßte.

Schlager trifft Pop

Dieter Bohlen ist nicht nur ein erfolgreicher Musikproduzent und DSDS-Juror – er ist zudem die eine Hälfte des Pop-Duos „Modern Talking“. In dieser Rolle schmetterte er dem begeisterten Publikum ein Medley aus vielen bekannten „Modern Talking“-Hits entgegen. Obwohl mancherorts Kritik darüber laut wurde, dass sich Bohlen beim Auftritt unverkennbar der Hilfe eines Play-Backs bediente, tat dies der Feierlaune der Anwesenden keinen Abbruch.

Derzeit beliebt:
>>Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm
>>Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
>>Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt

Wie es sich für einen echten Bohlen gehört, war er selbst schwer begeistert von seiner Performance und sprach im Anschluss von der Idee, gemeinsam mit Silbereisen „etwas zu machen“. Zuletzt seien sich die beiden vor fünf Jahren als Juroren in den „DSDS“-Liveshows begegnet. „Wir haben zwischendurch mal telefoniert. Aber wir haben uns tatsächlich seit unserer gemeinsamen „DSDS“-Zeit nicht wiedergesehen“, stellte Silbereisen fest.

Dieter Bohlen zeigt seine weiche Seite

Während dieses kurzen Plausches auf der Bühne wich die bekannte Coolness des Pop-Titans für einen kurzen Moment seiner sanften Seite. Dann nämlich, als er liebevoll auf eine für ihn sehr wichtige junge Dame zu sprechen kam: seine Tochter Amelie (14). Strahlend verkündete er, dass sie ihn nach Kitzbühel begleitet habe. Beide hätten die Zeit gemeinsam im Backstage-Bereich verbracht. Den großen Moment seines Auftritts verfolgte Amelie schließlich mit rund 6.000 Zuschauern live im Stadion.

Ein Küsschen für den Papa

Noch am darauffolgenden Tag schwärmte Papa Dieter in einem Gespräch mit der Bild: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa.“ Amelie habe ihm dies auf eine besondere Weise gezeigt. Dieter Bohlen verriet: „Sie hat mir nach dem Auftritt ein Küsschen gegeben. Das kommt nicht so oft vor. Damit ist sie sehr sparsam.“ Eine liebevolle Geste, die ihrem Vater offensichtlich sehr viel bedeutet. „Ich liebe meine Tochter über alles und sie kann mit mir machen, was sie will. Aber ich hätte ihr bei ihrer Konfirmation gern einen Kuss gegeben. Das will sie aber nicht. Mädchen finden sowas in ihrem Alter peinlich.“

Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Dieter Bohlen, der Pop-Titan, hat nicht nur eine musikalische Karriere hingelegt, sondern auch in seinem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt.
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.

Bloß nicht in aller Öffentlichkeit …

Dieses Schicksal teile er mit David Beckham (50). Selbst populäre Stars wie er hätten es nicht immer leicht, ihre Töchter öffentlich zu umarmen, so Bohlen. „Das geht auch einem David Beckham nicht anders, wie ich gelesen habe. Der hat seine Tochter vor anderen Leuten geküsst und sie fand das ganz schlimm“, berichtete er. Dahingegen habe sein Auftritt den Teenager überhaupt nicht peinlich berührt: „Meinen Auftritt bei Florian fand sie nicht peinlich“, beteuerte er und bekräftigte: „Den fand sie mega!“

Das „Bohlen und Silbereisen“-Projekt

Gegenüber Bild hielt Dieter auch am Sonntag noch an seinem Vorhaben, einer Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen, fest: „Ich würde mit ihm und seinen Produzenten gerne mal über ein paar Pläne reden. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit „DSDS“ aufhören will, aber ich würde auch gern mal wieder etwas Neues machen. Also jetzt keine Quizshow, es muss schon etwas mit Musik sein.“

Dieter kann also auch ganz anders

Millionen Menschen ist Dieter Bohlen als „Kodderschnauze“ bekannt, die als Chef-Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ jedem Anwärter geradeaus und unverblümt seine Meinung sagt. Mit seinen emotionalen Worten gewährte Bohlen einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Zwar betont er gelegentlich, wie sehr seine Kinder sein Leben prägten, doch über Einzelheiten sprach er bisher so gut wie nicht.

Bodenständig und nahbar

Dabei ist Dieter Bohlen ist ein absoluter Familienmensch, für den seine Kinder der wichtigste Lebensinhalt sind. Trotz seines Erfolges blieb er für sie immer bodenständig und nahbar. Er ist Vater von insgesamt sechs Kindern. Seine Söhne Marc (39) und Marvin (36) sowie Tochter Marielin (35) stammen aus seiner ersten Ehe mit Erika Sauerland (70) und sind längst erwachsen. Im März 2023 machte ihn seine große Tochter sogar zum Großvater. Kind Nummer vier ist der 19-jährige Maurice aus Dieters Beziehung mit Estefania Heidemanns (45).

Seit 2006 ist Dieter glücklich mit seiner Lebensgefährtin Carina Walz (41) zusammen. Mit ihr scheint er die „Richtige“ gefunden zu haben: Immer, wenn er sich über seine Beziehung zu ihr äußert, schwärmt er wie frisch verliebt. Aus dieser Verbindung gingen Tochter Amelie und das Nesthäkchen, Sohn Maximilian (12), hervor. Dieter und Carina sind nicht verheiratet. Aber vielleicht kommt Dieter Bohlen ja eines Tages spontan die Idee, gemeinsam mit Carina „etwas zu machen“!?

Dieter Bohlen und Florian Silbereisen im verbalen Schlagabtausch
Das lang erwartete Aufeinandertreffen von Dieter Bohlen und Florian Silbereisen beim Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel hat endlich stattgefunden – was ist passiert?
Schlagerbooom
Das Titanentreffen beim "Schlagerbooom" (ARD) blieb zwischen Florian Silbereisen und Dieter Bohlen friedlich. Statt Stress gab's Umarmungen und ein Rock-Duett.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
“Die große Maus-Show”: So hat sich Florian Silbereisen geschlagen
Quiz-Debüt
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Thomas Anders und Dieter Bohlen: Endlich Versöhnung in Sicht?
"Modern Talking"
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Thomas Seitel: Das ist der Mann an Helene Fischers Seite
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Thomas Anders: So eng ist das Verhältnis zu Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Rassismus-Vorwürfe gegen Sydney Sweeney: Trump springt ihr bei
"Jetzt liebe ich ihre Werbung"
Sydney Sweeney
Ex-Biathlonstar Laura Dahlmeier ist tot
Tragischer Unfall
Fotomontage von Laura Dahlmeier
Beatrice Egli verzaubert Instagram mit Geburtstagsgrüßen an Florian Silbereisen
Liebesgerüchte
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Rosalies bewegende Geschichte: Diese Frau tanzt gegen das Schicksal an!
"Echtes Leben: Tanzen macht mich stark"
Echtes Leben: Tanzen macht mich stark
Zwischen Show-Auftritten und Politik-Karriere: Der Fall Caroline Bosbach
Politikerin unter Druck
Caroline Bosbach (links) gemeinsam mit ihrem Vater Wolfgang Bosbach (rechts).
Laura Storz über Kinder, Karriere und warum sie nie nach einem Plan B sucht
Kinderloses Glück?
Laura Storz
Jens Riewa offenbart die Gründe für seine Alkohol- und Schmerzmittel-Abstinenz
Clean seit 2016
Jens Riewa
"Zwei Jahre Therapie haben mir geholfen!" - Hanna Plaß im Gespräch
Vorstellung des eigenen Lebens
Schauspielerin Hanna Plaß im Interview
Das ist die beste Stephen-King-Verfilmung aller Zeiten!
Kritikerwertung
Stephen King
Billy Bob Thornton feiert 70. Geburtstag: Der ungreifbare Hollywood-Star
Vielseitige Meisterwerke
Billy Bob Thornton
Jamie Lee Curtis findet harte Worte für Schönheitsindustrie
„Generationen von Frauen wurden entstellt“
Jamie Lee Curtis trägt eine Sonnenbrille und lächelt.
Trauer um Loni Anderson: Sie leistete Pionierarbeit in der Darstellung von Frauen
Sie wurde 79 Jahre alt
Loni Anderson
Warum Jason Momoa lieber im Malo als im Superheldenanzug steckt
Hawaiianische Wurzeln
Chief of War
Schönheitskönigin Verona Pooth: Ihr stilsicherer Auftritt mit 57 Jahren
Bemerkenswerte Entwicklung
Verona Pooth war zuletzt viel bei Aufzeichnungen der Tanzshow "Let's Dance" zu sehen, wo ihr Sohn Diego teilnahm.
Matt Damon räumt bei "Wer wird Millionär?" ab!
Promi-Quizshow
Matt Damon
Schlagerstar G.G. Anderson erklärt: "Deshalb werde ich auch nicht mehr in gewisse Musik-Shows eingeladen"
Rücktritt vom Rücktritt
G. G. Anderson mit seiner Ehefrau Monika.
So gut verstehen sich Dieter Bohlen und Thomas Anders heute
Modern Talking
Das Popduo "Modern Talking" im Jahr 2000.
Die ungewöhnlichen Angewohnheiten von Florian Silbereisen
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen sorgte bereits mit so manchen Aktionen für Überraschungen.
Thomas Anders trennt sich von Florian Silbereisen
Wieder solo
Thomas Anders und Florian Silbereisen lächeln gemeinsam.