Thomas Anders und Dieter Bohlen: Endlich Versöhnung in Sicht?

"Modern Talking"

01.09.2025, 14.24 Uhr
von Charlotte Leutloff
Thomas Anders hat überraschend versöhnliche Worte über seine Zeit mit Dieter Bohlen bei Modern Talking gefunden. So steht es also um die beiden.
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".  Fotoquelle: picture alliance / PIC ONE | Günther Dorn

Zu Zeiten von "Modern Talking" gab es wohl kein bekannteres Duo. Doch nachdem sich das Musik-Paar 2003 trennte, war es vorbei mit der guten Stimmung: Seitdem haben beide Seite immer wieder gegeneinander gestichelt. Bis vor Kurzem plötzlich versöhnliche Worte von Thomas Anders kamen.

Böse Kommentare untereinander

Vor einigen Monaten noch feuerte Anders in seinem Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ gegen das Gesangstalent von seinem ehemaligen Partner: „Ich finde, das ist total mutig, mit so einem Selbstbewusstsein auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich bin der Größte. Da brauchst du schon Selbstbewusstsein“. Auch Kommentare über sein öffentliches Auftreten im Allgemeinen konnte er sich nicht verkneifen. Doch Anders ist nicht der alleinige Nörgler.

Auch Florian Silbereisen ist involviert

Auf einmal taucht eine dritte Person mit auf. Wie viele mitbekommen haben, hat der Pop-Titan auch einiges gegen den Schlagersänger Florian Silbereisen auszusetzen, mit dem Thomas Anders in letzter Zeit ziemlich gut zusammenarbeitet. Anders war immerhin Anfang des Jahres in seiner Show zu Gast und performte dort gleich drei Neuauflagen der Hits „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Brother Louie“ und „Cheri Cheri Lady“. Auch Andrea Berg erntete Lorbeeren für ihre Alben „Seelenleben“ und „Atlantis“, welche passenderweise von Dieter Bohlen produziert wurden.

Für ihn selbst war in der Show aber kein Platz. Er reagiert knapp: „Man muss ja nicht immer dabei sein“. Doch seit Silbereisen 2022 für eine Staffel Dieter Bohlens Platz in der DSDS-Jury einnahm, lässt sich der Pop-Titan es nicht nehmen, ihn öffentlich zu kommentieren: „Es hat keiner mehr geguckt, die Leute fanden es langweilig. [...] Für jemanden, der überhaupt nicht singen kann, da kann natürlich jeder andere singen“. Es herrscht also generell ziemlich dicke Luft zwischen den Parteien.

Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll sparen – gleichzeitig ist die ARD voll mit Unterhaltungssendungen. Der HR-Intendant hat nun Stellung zu dieser Kluft bezogen.
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?

Kommt jetzt die Versöhnung?

Thomas Anders, der vor allem seit den letzten Jahren immer mehr Fuß im Schlagerbusiness fasst, zeigte erste positive Kommentare. Als er im April zu Gast bei Beatrice Egli war, erzählte er über seine Laufbahn. Zum einen freut er sich, dass seine Karriere weitaus größer und erfolgreicher ausgefallen sei, als er es sich jemals hätte erträumen können: „Der Traum ist um ein Tausendfaches größer geworden als ich es mir vorgestellt habe“. Außerdem blickt er stolz auf die gemeinsame Zeit mit Dieter Bohlen zurück: „Unsere Geschichte ist gigantisch. Da bin ich sehr dankbar für“. Er erwähnt seinen Namen zwar nicht explizit, aber für alle wurde schnell klar, um wen es dort ging.

Ob zwischen den beiden nochmal Frieden geschlossen wird, bleibt wohl erstmal ungewiss, die Hits hören wir doch aber immer noch gerne und freuen uns, die beiden weiterhin im TV zu sehen.

