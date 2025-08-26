Home News Star-News

Beatrice Egli auf Männersuche - das ist das größte No-Go!

Schlagersängerin im Interview

Beatrice Egli verrät: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!

26.08.2025, 11.39 Uhr
Beatrice Egli, die Gewinnerin von "Deutschland sucht den Superstar" 2013, verrät im Interview Details zu ihrem Liebesleben, ihren Traummann-Vorstellungen und vor allem was ihre Horror-Vorstellung eines Mannes wäre.
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!
In Interviews wird Beatrice Egli häufig auf ihr Liebesleben angesprochen. Immer wieder werden der Schlagersängerin Romanzen mit Kollegen wie Florian Silbereisen nachgesagt. Im Interview hat sie vor einiger Zeit verraten, was dran ist an den Gerüchten, was ihr Zukünftiger haben sollte und viel wichtiger: Das darf er auf gar keinen Fall haben. 

Die Suche nach der großen Liebe gestaltet sich für die Gewinnerin von "Deutschland sucht den Superstar" (2013) schwierig. Der Zeitschrift "Neue Post" gestand sie jetzt: "Ich lerne immer mal wieder jemanden kennen, aber es hat nie gefunkt. Ich frage mich schon: Wo ist mein Romeo?"

Beatrice Egli geht auch als Single glücklich durch das Leben

Im Interview verriet die Nummer-eins-Sängerin auch ein bisschen darüber, was ihr künftiger Traummann mitbringen müsse: "Ich habe natürlich gewisse Wunschvorstellungen", gab sie zu und nannte "Humor und ein großes Herz" als Kriterien. Eigenschaften, die auch ihr Vater Bruno habe. Vor Jahren hatte sie schon in "Grill den Henssler" angerissen, was sie von ihrem Traummann erwarte: "Es geht nicht ums Aussehen. Mir ist es einfach wichtig, dass er ein Typ ist, irgendwie Charakter hat, leidenschaftlich ist und was in seinem Leben hat, für das er brennt." Damals erklärte sie auch, dass sie nicht mit allen Mitteln nach dem großen Liebesglück suche: "Ich bin eine selbstbewusste, glückliche Frau und mache mein persönliches Glück nicht von einem Mann abhängig."

Florian Silbereisen und die Frauen
Florian Silbereisen eroberte nicht nur die Herzen der Musikfans, sondern auch die der Schlagerwelt. Von seiner ersten großen Liebe bis zur Traumpaar-Beziehung mit Helene Fischer.
Das sind seine Ex-Partnerinnen
Zehn Jahre lang war Florian Silbereisen mit Helene Fischer liiert. Doch auch nach ihrer Trennung sind die Schlagerstars eng miteinander verbunden.

Gerüchte um Romanze mit Florian Silbereisen

Seit 2013 ist Beatrice Egli bereits auf der Suche nach "Mein Ein und Alles" (Single-Titel aus dem Jahr 2019). Damals ging ihre fünfjährige Beziehung zu dem zwölf Jahre älteren Reto Steiner in die Brüche – auch wegen des nach dem DSDS-Sieg einsetzenden Medienrummels. "Wenn er nicht ins Rampenlicht will, respektiere ich das", sagte Egli damals der "Schweizer Illustrierten". Die Liebe ging, Freundschaft blieb. 2019 verriet sie in einem Podcast: "Reto ist bis heute ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben."

Solo bedeutet aber nicht ohne jegliche temporäre Liebe. Bei "Grill den Henssler" verriet sie damals auch, dass sie nicht jede "Liebschaft gleich mit der Öffentlichkeit" teile. An einer von Gerüchten befeuerten Liaison mit Schlagerkollege Florian Silbereisen scheint aber nichts dran zu sein. Ein sehr inniger gemeinsamer Auftritt bei "Schlagerchampions" endete zwar im Bett – allerdings nur für eine Kissenschlacht.

Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
TV-Moderatoren und Entertainer im ZDF sind gut bezahlt – doch nicht alle werden für ihre Arbeit gleich entlohnt. Ein Überblick der Gehälter.
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.

Mann ohne Katze gesucht

Nur eines sollte "der Richtige" besser nicht mit in die Beziehung bringen: eine Katze. 2021 gestand sie im Gespräch mit dem MDR: "Ich habe ehrlich gesagt Angst vor Katzen." Aufgrund von einschlägigen negativen Erlebnissen habe sie vor den Vierbeinern "regelrechte Panik."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
