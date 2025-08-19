Home News Star-News

"Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte": Beatrice Egli lacht über sich selbst

Schlagerstar im Interview

Das macht Beatrice Egli so nahbar!

19.08.2025, 08.54 Uhr
von Julian Flimm
Im Interview mit uns zeigt sich die Schlagerqueen sehr nahbar. Sie spricht mit uns über ihre persönliche Dankbarkeitsliste und über ein paar private Details, die sie nur noch sympathischer machen.
Beatrice Egli lächelt.
Beatrice Eglis neues Album "Hör nie auf damit" erscheint am 3. Oktober.  Fotoquelle: Michael de Boer

Du führst ein Dankbarkeitstagebuch. Welche drei Dinge stehen aktuell ganz oben auf deiner Liste?

Beatrice Egli: An erster Stelle steht eigentlich immer die Gesundheit. Meine eigene und die der Personen, die mir am Herzen liegen. Denn Gesundheit ist wirklich das größte Geschenk auf Erden. Außerdem bin ich sehr dankbar für Zeit. Zeit zu haben für das, was man liebt, ist einfach toll. Auch die Zeit für meine Freunde und meine Familie hat einen großen Stellenwert in meinem Leben. Und die dritte Sache, für die ich unendlich dankbar bin, ist, dass ich überhaupt jeden Tag das machen darf, was ich liebe.

Dass ich gerade dabei bin, ein neues Album aufzunehmen und dabei bin, so viele neue Songs in die Welt zu tragen. Dass ich die Freude an der Musik mit so vielen Menschen teilen darf.

Derzeit beliebt:
>>Zum 80. Geburtstag von Wim Wenders: ARTE zeigt "Der ewig Suchende"
>>Endlich ist es raus: Diese Paare ziehen in das Sommerhaus ein
>>Beatrice Egli im Interview: Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
>>Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"

Dass die Resonanz auf alle Vorboten des neuen Albums so gigantisch ist. Das erfüllt mich wirklich jeden Tag mit Dankbarkeit.



Du bist für deinen Humor bekannt. Hast du einen „fun fact“ aus deinem Leben, den du noch nie öffentlich geteilt hast – zum Beispiel ein verstecktes Talent?

Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte. Meine Lieblingsmenschen müssen ganz oft raten, was ich eigentlich sagen wollte – aber es gelingt ihnen mittlerweile ziemlich gut!

Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Der Schlager erlebt eine Renaissance dank spezialisierter Apps und Playlists. Entdecken Sie, wie Schlager Radio Paloma, Spotify und mehr die Herzen der Musikliebhaber erobern.
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.

Was ist dein Lieblingsgericht? Und kochst du lieber allein oder gemeinsam mit Freunden?

Ich mag beides total gerne. Ich glaube, ich kann mich gar nicht auf EIN Gericht festlegen. Ich bin super gerne Gastgeberin und freue mich immer total, wenn ich für oder mit Freunden kochen kann. Aber auch da beschränke ich mich meistens nicht auf eine Sache, sondern liebe es, wenn wir einen ganzen Tisch voller kleiner Köstlichkeiten zum Teilen haben.

Dein Modegeschmack ist auffällig und stilbewusst. Was bedeutet Mode für dich?

Ich liebe es, mich durch Mode auszudrücken. Beruflich trage ich gerne auffällige, bunte Kleider oder Outfits. Das macht mir richtig Spaß und gute Laune. Aber keine Sorge, zu Hause auf dem Sofa findet man mich auch in Jogginghose.

Beatrice, in deinen Songs geht es oft um Liebe und Lebensfreude. Wie würdest du deine eigene Lebensphilosophie beschreiben?

Meine Lebensphilosophie besteht in jedem Falle daraus, mein Herz mein Kompass sein zu lassen. Sprich, mich immer von meinem Herzen leiten zu lassen. Ich möchte niemals aufhören, ich selbst zu sein und alles, was ich tue, aus vollstem Herzen zu tun.

Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, was würdest du sagen?

Glaub an dich und folge deinem Herzen, es wird dir immer den Weg leiten.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
Im Interview
Caro Cult im Interview
Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig
Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars
Millionen-Besitz
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Helene Fischer.
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
"Tierärztin Dr. Mertens" Elisabeth Lanz im Interview über die Dreharbeiten und Tierschutz
"Lebewesen wie du und ich"
Schauspielerin Elisabeth Lanz mit einer Schlange auf dem Arm.
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview