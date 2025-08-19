Schwere Entscheidung: Deswegen verkaufte Florian Silbereisen seine Villa

Diese Entscheidung ist Florian Silbereisen sicherlich nicht leicht gefallen. Bekanntlich wohnt der Schlagerstar in dem 4000-Seelen-Ort Tiefgraben in Österreich am idyllischen Mondsee. Für den 44-Jährigen der perfekte Rückzugsort von seinem turbulenten Berufsleben. Doch nun hat der Moderator offenbar seine Wohnsituation geändert und ist umgezogen - und das, aus einem bestimmten Grund.

Schlagerstar verlässt Villa 2019 kaufte Florian Silbereisen die Villa am Mondsee. Dort konnte der Schlagerstar bislang seine Seele baumeln lassen und sportlichen Aktivitäten nachgehen. Dazu gehörte das Schwimmen im glasklaren Wasser, Wandern, Bergsteigen oder auf Mountainbike-Touren gehen. Doch damit ist wohl erstmal Schluss. Wie "Neue Woche" berichtet, soll Florian Silbereisen bereits seine Koffer gepackt und seine Villa verlassen haben. Vom österreichischen Mondsee ging es anscheinend zurück in seine bayerische Heimat Tiefenbach. Der Grund für seinen Umzug soll ein familiärer sein.



Florian Silbereisen genießt die Freizeit-Möglichkeiten am Mondsee und schwimmt gerne mal eine Runde im glasklaren Wasser. (Bild: picture alliance / Zoonar | Petr Dvorak)

Florian Silbereisen kehrt zurück in die alte Heimat Florian Silbereisen hat vier Geschwister. Alle Kinder der Familie haben einen komplett unterschiedlichen Lebensweg eingeschlagen. Ein Bruder des Schlagersängers ist in der christlichen Kirche aktiv und seine Schwester Sarina ist Grundschullehrerin geworden. Doch alle sind echte Familienmenschen. Es muss ein Schock für die Silbereisens gewesen sein, als Mutter Helga einen Schlaganfall erlitt.

Florian Silbereisens Mutter Helga mit seiner Schwester Sarina im Jahr 2006. (Foto: picture alliance / Sascha Radke)

Laut "Neue Woche" wollen sich nun ihre Kinder um sie kümmern und im Alltag helfen. Aus diesem Grund soll Florian Silbereisen sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses gesucht haben. Doch als Schlagerstar, Moderator und "Traumschiff"-Schauspieler hat der 43-Jährige zahlreiche Termine, die weit über die Grenzen Bayerns hinausgehen. Bis zum Sommer hatte Florian Silbereisen bereits eine TV-Auszeit angekündigt, die er eigentlich mit Entspannung und Urlaub verbringen wollte. Doch nun scheint er sich dazu entschlossen zu haben, viel Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen.