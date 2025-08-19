Home News Star-News

Schwere Entscheidung: Deswegen verkaufte Florian Silbereisen seine Villa

Umzug aus Österreich

Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag

19.08.2025, 08.44 Uhr
von Annika Schmidt
Florian Silbereisen überrascht seine Fans mit dieser Entscheidung. Der Schlagerstar hat seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in seiner alten Heimat gesucht. Der plötzliche Umzug hat einen bestimmten Grund.
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.   Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr

Diese Entscheidung ist Florian Silbereisen sicherlich nicht leicht gefallen. Bekanntlich wohnt der Schlagerstar in dem 4000-Seelen-Ort Tiefgraben in Österreich am idyllischen Mondsee. Für den 44-Jährigen der perfekte Rückzugsort von seinem turbulenten Berufsleben. Doch nun hat der Moderator offenbar seine Wohnsituation geändert und ist umgezogen - und das, aus einem bestimmten Grund. 

Florian Silbereisens Rückzugsort: Ein Blick auf sein Zuhause
Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.
Privatleben
Der private Florian Silbereisen. An diesem Ort entflieht der Schlagerstar dem Trubel und macht es sich mit seiner Familie gemütlich.

Schlagerstar verlässt Villa

2019 kaufte Florian Silbereisen die Villa am Mondsee. Dort konnte der Schlagerstar bislang seine Seele baumeln lassen und sportlichen Aktivitäten nachgehen. Dazu gehörte das Schwimmen im glasklaren Wasser, Wandern, Bergsteigen oder auf Mountainbike-Touren gehen. Doch damit ist wohl erstmal Schluss. Wie "Neue Woche" berichtet, soll Florian Silbereisen bereits seine Koffer gepackt und seine Villa verlassen haben. Vom österreichischen Mondsee ging es anscheinend zurück in seine bayerische Heimat Tiefenbach. Der Grund für seinen Umzug soll ein familiärer sein. 

Derzeit beliebt:
>>Zum 80. Geburtstag von Wim Wenders: ARTE zeigt "Der ewig Suchende"
>>"Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte": Beatrice Egli lacht über sich selbst
>>"Da ist mir das Herz aufgegangen": Der magische Moment zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel
>>Esther Sedlaczek: Comeback nach Baby-Pause mit Schweinsteiger!


Florian Silbereisen genießt die Freizeit-Möglichkeiten am Mondsee und schwimmt gerne mal eine Runde im glasklaren Wasser. (Bild: picture alliance / Zoonar | Petr Dvorak)

Dahin fließt das Geld von Roland Kaiser
Geld spielt bei Roland Kaiser keine Rolle. Wir haben mal genauer hingeschaut, was die Schlagerlegende gekauft hat und wie Roland Kaiser privat wohnt.
Kostspieliges Hobby
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.

Florian Silbereisen kehrt zurück in die alte Heimat

Florian Silbereisen hat vier Geschwister. Alle Kinder der Familie haben einen komplett unterschiedlichen Lebensweg eingeschlagen. Ein Bruder des Schlagersängers ist in der christlichen Kirche aktiv und seine Schwester Sarina ist Grundschullehrerin geworden. Doch alle sind echte Familienmenschen. Es muss ein Schock für die Silbereisens gewesen sein, als Mutter Helga einen Schlaganfall erlitt.

Florian Silbereisens Mutter Helga mit seiner Schwester Sarina im Jahr 2006. (Foto: picture alliance / Sascha Radke)

Laut "Neue Woche" wollen sich nun ihre Kinder um sie kümmern und im Alltag helfen. Aus diesem Grund soll Florian Silbereisen sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses gesucht haben. Doch als Schlagerstar, Moderator und "Traumschiff"-Schauspieler hat der 43-Jährige zahlreiche Termine, die weit über die Grenzen Bayerns hinausgehen. Bis zum Sommer hatte Florian Silbereisen bereits eine TV-Auszeit angekündigt, die er eigentlich mit Entspannung und Urlaub verbringen wollte. Doch nun scheint er sich dazu entschlossen zu haben, viel Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. 

Der Kontostand von Florian Silbereisen: So viel Geld hat der Schlagerstar
Florian Silbereisen hat sich ein Millionenvermögen aufgebaut. Dank erfolgreicher TV-Projekte und einer lukrativen Karriere spült der Entertainer immer mehr Geld in seine Kasse. Doch wie viel hat Florian Silbereisen wirklich zur Verfügung? Wir werfen einen Blick auf das Vermögen des Schlagerstars.
Schlagerimperium
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Jimi Blue: Papa-Zeit mit Snow nach Versöhnung
Familienversöhnung
Jimi Blue Ochsenknecht
Dahin fließt das Geld von Roland Kaiser
Kostspieliges Hobby
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Kommt es zum Frieden zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen?
Annäherung der Popstars?
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"