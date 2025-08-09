Michael Holm wütend auf Politik in Deutschland: "Es ändert sich nichts"

Home News Star-News

09.08.2025, 13.32 Uhr
Michael Holm äußert sich kritisch zur deutschen Politik und Bürokratie. In einem Interview mit t-online spricht er über seine politische Interessen und seine Meinungen zum Rentensystem.
Michael Holm
Meinungsstarker Schlagerstar: In einem Interview kritisiert Michael Holm die deutsche Politik.  Fotoquelle: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Erst vor wenigen Wochen bekam Michael Holm den Bayerischen Verdienstorden von Markus Söder in der Residenz in München verliehen. Ob der Schlagersänger, der in den 70er-Jahren mit "Mendocino" und "Tränen lügen nicht" große Hits landete, aber auch als Texter und Produzent großer Erfolge feierte, dabei auch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten über politische Themen sprach, ist nicht bekannt. Dabei ist Holm, wie er selbst nun im Interview mit "t-online" sagte, seit Jahrzehnten politisch interessiert. Besonders ein Thema bringt ihn auf die Palme: der Bürokratieabbau. Oder besser gesagt – der fehlende.

Im Interview mit "t-online" sagte der Schlagerstar: "Seitdem ich mich politisch interessiere – das ist schon sehr lange her, nämlich seit den Sechzigerjahren – wird davon gesprochen. Und es ändert sich nichts. Das ist dummdreist und peinlich." Trotz seiner Kritik wolle er nicht schwarzmalen, dennoch stellt er fest, dass er im höheren Alter sehe, "wie sich negative Entwicklungen eher verstärken als abschwächen – trotz aller gegenteiliger Behauptungen."

Holm: Erhöhung des Renteneintrittsalters ist der "einzig mögliche Schritt"

Auch zum Rentensystem hat der Schlagersänger eine klare Meinung. "Ich finde es unmenschlich, unwürdig und unverschämt, den Menschen vorzuschreiben, wann sie mit der Arbeit aufzuhören haben", sagte Holm. "Wobei wir in Deutschland ja eher das Problem haben, dass die Leute zu früh mit der Arbeit aufhören und in Rente gehen."

Zuletzt hatte Wirtschaftsministerin Katherine Reiche in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gefordert, dass die Menschen in Deutschland länger arbeiten müssen – notfalls bis 70. Holm sieht ebenfalls Handlungsbedarf: "Die Deutschen werden immer älter, und die Leistungen immer umfassender. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters wäre der einzig mögliche Schritt."

Keine Lust auf Ruhestand

Holm selbst, der am 29. Juli seinen 82. Geburtstag gefeiert hat, will ohnehin weiter arbeiten. Selbst an seinem Geburtstag gönnte er sich keine große Pause: "Ich habe rund um den Termin einiges zu tun. Deshalb gehe ich mit meiner Familie essen und arbeite ein bisschen", sagte er im Interview. Für ihn ist klar: Arbeit und Bewegung halten jung.

"Ich möchte verhindern, dass ich irgendwann einmal gefüttert werden muss. Ich möchte so lange wie möglich selbstbestimmt leben. Dafür muss man etwas tun." Und genau das tut er: Zweimal pro Woche geht Holm mit zwei Freunden ins Fitnessstudio. "Da kann man schlecht absagen. Dazu rate ich jedem."

teleschau – der mediendienst GmbH

