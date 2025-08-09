Ex-Dschungelstar über Influencer im Camp: "Sind das Schlimmste"

Zweimal kämpfte Winfried Glatzeder bereits um die Dschungel-Krone, zweimal musste er sich geschlagen geben. 2014 erreichte er den fünften Platz, 2024 wurde er bereits als Zweiter von seinen Konkurrenten und Konkurrentinnen aus der Show gewählt. In der "NDR Talk Show" verriet der ehemalige "Tatort"-Kommissar nun, warum er sein erstes Mal im Dschungel besser fand: "Vor zehn Jahren waren noch keine Influencer da." Die würden nur eine Show abziehen, meckerte er.

"Die Tiere hinter Gittern waren ja nicht das Schlimmste, sondern die Influencer. Die es alle draufhaben zu lügen, dass die Balken sich biegen", beschwerte sich Glatzeder im NDR. In der Sonderausgabe "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" teilte sich der heute 80-Jährige ein Camp mit Realitystars wie Georgina Fleur, Gigi Birofio und Elena Miras. "Die spielen uns immer vor, dass sie gut drauf sind, obwohl sie keine Lust haben. Dann machen die ihr Programm und das haben sie auch da gemacht", schimpfte der Schauspieler weiter. "Das ist so fürchterlich, weil ich immer reingefallen bin", ärgerte sich Glatzeder.

Doch auch an sich selbst ließ der 80-Jährige kein gutes Haar: Im weiteren Verlauf des Gesprächs verriet er, warum er sich seine eigenen Filme nicht gerne ansehe: "Es ist widerlich, sich selber zu sehen, weil sofort alle Dinge ins Gedächtnis kommen, die misslungen sind, nicht die positiven Sachen." Nur, wenn er "gezwungen oder bezahlt" werde, gehe er in seine eigenen Kinofilme.

Das ganze Interview zeigt der NDR am Freitag, 8. August, 22 Uhr, in der "NDR Talk Show".