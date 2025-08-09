Home News TV-News

"Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform": Die 3sat-Doku über neues Lernen

"Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform"

Revolution im Journalismus: Comics als Aufklärung

09.08.2025, 06.10 Uhr
von Maximilian Haase
Comic-Journalismus verbindet Recherche und Kunst. 3sat zeigt in einer Doku, wie das Genre entstand und in Deutschland an Bedeutung gewinnt. Experten und Künstler wie Ulli Lust und Birgit Weyhe kommen zu Wort.
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Wenn journalische Reportagen zu Comics werden: Eine 3sat-Doku zeigt den Aufstieg eines hierzulande noch in der Nische verhafteten Genres.  Fotoquelle: ZDF / Anika Seeker
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Die Doku begleitet die österreichische Comiczeichnerin Ulli Lust (zweite von links) auch bei ihrer Arbeit als Dozentin.   Fotoquelle: ZDF / Thorsten Ernst
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Der Sammelband "Wie geht es dir?" erschien 2025 und präsentiert wichtige Werke des Comic-Journalismus.   Fotoquelle: ZDF / Anika Seeker
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Wie entstehen die Werke der französischen Comic-Autorin und Journalistin Nathalie Frank?   Fotoquelle: ZDF / Anika Seeker
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Per Hand und am Tablet: Die Doku zeigt auch, wie ein journalistischer Comic eigentlich entsteht.   Fotoquelle: ZDF / Anika Seeker

Lange galten Comics, mit ihren Superhelden und Tierfiguren, als irgendwie kindisch. Erst nachdem sie sich anderswo längst als Kunstform für Erwachsene etabliert hatten, nahm man die Bildergeschichten in Form der "Graphic Novel" auch hierzulande ernst. Dass Deutschland allerdings noch immer hinterherhinkt, beweist das Phänomen des "Comic-Journalismus", dem sich nun eine Dokumentation widmet, die 3sat in Erstausstrahlung zeigt. Der Film von Thorsten Ernst zeigt, wie ausführlich recherchierte, nicht-fiktionale Geschichten zu künstlerischen Reportagen werden und dadurch einen ganz anderen Zugang zu vielschichtigen Themen bieten. Welche Möglichkeiten bietet dieser kreative Weg der Informationsvermittlung, der auf Kunst und Emotionen setzt? Kann journalistische Aufklärung dadurch ganz neue Zielgruppen erreichen?

3sat
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Dokumentation • 09.08.2025 • 19:20 Uhr

Unter dem Titel "Wirklichkeit als Kunstform" nähert sich die Doku einem Genre, das im deutschsprachigen Raum bislang ein Nischendasein fristet. Während journalistische Comics in den USA, in Frankreich und England überaus beliebt, angesehen und weit verbreitet sind, nimmt das Interesse hierzulande nur langsam zu. Blieben Werke wie "Weisse Wölfe – Eine grafische Reportage über rechten Terror" von 2015 bislang die Ausnahme, erkennt man inzwischen in den großen Verlagen die potenzielle gesellschaftliche Relevanz – das zeigen auch Veröffentlichungen wie der aktuelle Sammelband "Wie geht es Dir?!".

Recherche trifft auf Kunst

Der Film lässt die Entstehungsgeschichte des grafischen Journalismus Revue passieren, blickt auf die Pioniere des Genres und begleitet dessen hiesige Vertreterinnen und Vertreter: Die österreichische Illustratorin Ulli Lust, der Schweizer Patrick Oberholzer und die Deutsche Birgit Weyhe kommen ebenso zu Wort wie die französische Comic-Zeichnerin Nathalie Frank. Sie alle zeigen, wie ihre Werke entstehen, wie sie altbekannte Recherche mit künstlerischem Anspruch verknüpfen und sich oftmals mit komplexen Themen wie Antisemitismus, Migration und Feminismus auseinandersetzen. Anhand ihrer Arbeit, in Gesprächen mit Experten und auf Szenetreffen wie dem Comicfestival München ergründet der 40-Minüter, was Comic-Journalismus für neue Generationen und angesichts einer wachsenden Medienskepsis zu leisten imstande ist.

Derzeit beliebt:
>>"Monsieur Pierre geht online": Kritik zur ARD-Komödie mit Pierre Richard
>>"Nächte vor Hochzeiten": Das ARD-Liebesdrama mit Seyneb Saleh
>>"ZERV - Zeit der Abrechnung": Kritik zur Krimiserie über die Wiedervereinigung
>>Alma Mahler und Oskar Kokoschka: Die wahre Geschichte hinter dem Film

Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform – Sa. 09.08. – 3sat: 19.20 Uhr

Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Louis Klamroth präsentiert die neue Politik-Show „Press Play“ exklusiv in der ARD-Mediathek. Das Format verbindet Politik und Popkultur und bietet prominenten Gästen eine Plattform für tiefgehende Diskussionen über aktuelle Themen.
Neue Politik-Show
Louis Klamroth

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Früher verbreitete sie Magie, heute Hass: So zerstörte J.K. Rowling ihr Image
Kontroverse Autorin
J.K. Rowling
Katja Krasavice packt aus: Darum will sie keine Mutter werden
Kinderlosigkeit
Katja Krasavice
Der letzte Fall von Bella Block: Autorin Doris Gercke verstorben
Stiller Abschied
Doris Gercke
Roland Kaiser stellt klar: "Ich werde meine Meinung nicht hinter merkantile Interessen stellen"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser
Ana Lucía kritisiert CDU in viralem ZDF-Clip - Leute sind begeistert
CDU-Kritik
heute-show
Vom Otto-Film zur Kunst: Jessika Cardinahls ungewöhnlicher Werdegang
Multitalent
Jessika Cardinahl
Wenn Fiktion und Realität aufeinandertreffen
"Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses"
"Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses"
Wenn Kunstdiebe zu Elvis und Bowie werden
Das schwarze Quadrat
Das schwarz Quadrat
Klassik mit Wow-Faktor: Odeonsplatz wurde zum Klangpalast
"Klassik am Odeonsplatz"
Klassik am Odeonsplatz
Tod eines Verbindungsstudenten: Ein Krimi mit Tiefgang
"Theresa Wolff – Der schönste Tag"
"Theresa Wolff - Der schönste Tag"
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Barbara Schöneberger: Glamour auf der Bühne, Privatsphäre daheim
Private Details
Barbara Schöneberger
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Andrea Berg privat: So wichtig ist Ehemann Uli auf ihrer Tour
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Andrea Berg ist aktuell auf großer Konzerttour. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Die Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, was dem Paar dabei wichtig ist und wie ihr Tour-Leben aussieht.
Stars in Finanznöten: Die überraschenden Schuldenfälle der Prominenz
Prominente Pleiten
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
Die Zukunft der RTL-Castingshows aus: DSDS-Comeback mit frischem Konzept
DSDS-Pause bis 2026
Das Logo der Castingshow "DSDS" auf einem Bildschirm.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Diese Schlager brechen alle Rekorde auf Spotify!
Spotify-Bestwerte
Das Duett "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott (links) und Helene Fischer (rechts) verzeichnet bei Spotify insgesamt 86,1 Mio. Aufrufe.
Wenn die Lichter ausgehen: Wien von seiner anderen Seite
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
Das Leben von Lorenz Büffel auf Mallorca: Zwischen Party und Familienleben
Emotionale Doku
"Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Fluch der Karibik: Jack Sparrows Abenteuer auf RTL
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Herausforderung Wohnungssuche: Wie weit geht Nina Maler für einen Mietvertrag?
"Die Kinderschwindlerin"
"Die Kinderschwindlerin"
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Tatort"-Aus mit Knall: Wolfram Koch mit deutlicher Kritik am HR
Wehmütiger Abschied
Wolfram Koch
Eddie Murphys ungebrochener Humor und sein Oscar-Traum
Oscar-Wunsch
Eddie Murphy
Jeannine Michaelsen über ihre Jugend in den 90ern: "Jetzt packe ich mir das Leben"
Nostalgie
Red Carpet Arrivals - German Television Award In Cologne
Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!
Tanz-Comeback
"Let's Dance"