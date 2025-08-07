Telekom Cup: Bayern – Tottenham am 7.8. live auf MagentaSport

Telekom Cup – 7. August 2025, ab 18.00 Uhr: FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur Der FC Bayern München hat einen echten Kracher vor der Brust: Der Deutsche Meister trifft im Telekom Cup auf Premier League-Klub Tottenham Hotspur. Für Harry Kane, der 2023 von den Spurs nach München wechselte, wird es ein emotionales Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein. Kann der FC Bayern zeigen, wo er zwei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig steht? Und wie schlägt sich Tottenham, der Europa-League-Champion der vergangenen Saison, nach einem durchwachsenen Ligajahr 2024/25, das auf Rang 17 endete? Das Spiel wird live und kostenlos auf MagentaSport und MagentaTV übertragen.

1. FC Köln vs. Atalanta Bergamo – 9. August 2025, ab 15.00 Uhr Der 1. FC Köln, Aufsteiger in die Bundesliga, fordert am 9. August den italienischen Spitzenklub Atalanta Bergamo heraus. Atalanta, die in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Serie A belegten und 2023/24 die Europa League gewannen, sind eine feste Größe im internationalen Fußball. Für den FC Köln und Neu-Trainer Lukas Kwasniok ist dieses Testspiel ein Härtetest, um zu sehen, wie gut das Team nach vier Wochen Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison vorbereitet ist. Die Kölner wollen zeigen, wie viel Bundesliga-Potenzial in ihnen steckt, bevor es zum DFB-Pokal-Auftakt zum SSV Jahn Regensburg geht. Als Experten sind Fabian Klos und Mark Uth im Einsatz.

Alle 380 Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport! Der Saisonstart der 3. Liga liegt bereits eine Woche zurück. Die Münchener Löwen, ausgestattet mit namhaften Neuzugängen wie Kevin Volland und Florian Niederlechner, gehören zu den großen Aufstiegsfavoriten. Volland bringt internationale Erfahrung mit 17 Champions League-Einsätzen und 15 Länderspielen, während Niederlechner mit 81 Toren in der 1. und 2. Liga aufwarten kann. Welcher Verein schafft am Ende der Spielzeit den Sprung ins Deutsche Unterhaus?

Erleben Sie spannende Fußballkrimis der 3. Liga und die heißen Testspiele der Top-Klubs live auf MagentaSport und MagentaTV. MagentaSport zeigt alle 380 Spiele der Saison 2025/26 live, davon 312 exklusiv im Pay-Angebot.