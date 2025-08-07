Home News TV-News

Telekom Cup: Bayern – Tottenham am 7.8. live auf MagentaSport

Die Fußball-Kracher bei MagentaSport

Top-Duelle und packende 3. Liga-Action im August!

07.08.2025, 18.04 Uhr
von Anja Kratz
FC Bayern München trifft im Telekom Cup auf Premier League-Klub Tottenham Hotspur. Für Harry Kane wird es ein emotionales Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein. Verfolgen Sie das Spiel live und kostenlos auf MagentaSport und MagentaTV.
Harry Kane mit der Meisterschale und Medaille
Harry Kane trifft am 7. August in der Allianz Arena in München auf seinen Ex-Verein Tottenham Hotspur.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Alexander Hassenstein

Telekom Cup – 7. August 2025, ab 18.00 Uhr: FC Bayern München vs. Tottenham Hotspur

Der FC Bayern München hat einen echten Kracher vor der Brust: Der Deutsche Meister trifft im Telekom Cup auf Premier League-Klub Tottenham Hotspur. Für Harry Kane, der 2023 von den Spurs nach München wechselte, wird es ein emotionales Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein. Kann der FC Bayern zeigen, wo er zwei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig steht? Und wie schlägt sich Tottenham, der Europa-League-Champion der vergangenen Saison, nach einem durchwachsenen Ligajahr 2024/25, das auf Rang 17 endete? Das Spiel wird live und kostenlos auf MagentaSport und MagentaTV übertragen.

1. FC Köln vs. Atalanta Bergamo – 9. August 2025, ab 15.00 Uhr

Der 1. FC Köln, Aufsteiger in die Bundesliga, fordert am 9. August den italienischen Spitzenklub Atalanta Bergamo heraus. Atalanta, die in der vergangenen Saison den dritten Platz in der Serie A belegten und 2023/24 die Europa League gewannen, sind eine feste Größe im internationalen Fußball. Für den FC Köln und Neu-Trainer Lukas Kwasniok ist dieses Testspiel ein Härtetest, um zu sehen, wie gut das Team nach vier Wochen Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison vorbereitet ist. Die Kölner wollen zeigen, wie viel Bundesliga-Potenzial in ihnen steckt, bevor es zum DFB-Pokal-Auftakt zum SSV Jahn Regensburg geht. Als Experten sind Fabian Klos und Mark Uth im Einsatz.

Alle 380 Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport!

Der Saisonstart der 3. Liga liegt bereits eine Woche zurück. Die Münchener Löwen, ausgestattet mit namhaften Neuzugängen wie Kevin Volland und Florian Niederlechner, gehören zu den großen Aufstiegsfavoriten. Volland bringt internationale Erfahrung mit 17 Champions League-Einsätzen und 15 Länderspielen, während Niederlechner mit 81 Toren in der 1. und 2. Liga aufwarten kann. Welcher Verein schafft am Ende der Spielzeit den Sprung ins Deutsche Unterhaus?

Derzeit beliebt:
>>Offiziell: RTL nennt Starttermin und Cast fürs "Sommerhaus der Stars"
>>Bachelor-Verletzung: „Mir gehen hier viele tolle Dinge durch die Lappen“
>>Kahn jetzt bei Sky: Nun packt er übers Sky-Management aus!
>>Sky-Transfer-Insider packt aus: So wahnsinnig ist die Branche wirklich!

Erleben Sie spannende Fußballkrimis der 3. Liga und die heißen Testspiele der Top-Klubs live auf MagentaSport und MagentaTV. MagentaSport zeigt alle 380 Spiele der Saison 2025/26 live, davon 312 exklusiv im Pay-Angebot.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Trauer um Ulli Potofski: „Deine Wärme, das war einzigartig“
Rückblick auf sein bewegtes Leben
Ulli Potofski (rechts) nahm an der Seite von Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (links) an der neunten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" im Jahr 2016 teil.
Ein Klassiker fürs Fußballherz: Königsblau gegen den Big City Club
"ran Fußball: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga FC Schalke 04 – Hertha BSC"
FC Schalke 04
Laura Wontorra: "Rampensau-Gen" und ihr persönliches Karrieregeheimnis!
Karriere, Kritik und Teamgeist
Laura Wontorra steht mit verschränkten Armen vor der Kamera.
Doku über Frauenfußball: ARD begleitet Stars & Talente auf dem Weg nach oben
"Kick It Like Women – Die Zukunft des Frauenfußballs"
"Kick It Like Women - Die Zukunft des Frauenfußballs"
Rosenkavalier Felix Stein: Der RTL-Bachelor arbeitet für einen Bundesliga-Star
"Die Bachelors"
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
RTL Group übernimmt Sky Deutschland: Konkurrenz für Netflix und Amazon
Medienfusion
Jubeln Harry Kane (links) und seine Mitspieler vom FC Bayern bald bei RTL? Die Bertelsmann-Tochter kauft Sky Deutschland.
Spektakel zum Jahreswechsel: Silbereisen rockt erneut den Silvester-Schlagerboom!
Fortsetzung folgt
Die Freiluftshow mit Florian Silbereisen steigt im Sportstadion von Kitzbühel.
Vertonte Werbung bei Fußball-Übertragungen: "Unanschaubare" Premiere bei der Klub-WM
Werbe-Tabu
Thomas Müller und Bayern München feierten am Sonntag einen ungefährdeten Auftakterfolg bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.
Rückspiele in der Fußball-Relegation: Hier finden die letzten Spiele statt
Fußball-Crunchtime
Alles oder nichts: Die große Entscheidung zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg, heute Abend um 20:30 Uhr.
"ran SAT.1 Fußball: Relegation": Heidenheim gegen Elversberg
Aufstiegskampf
SAT.1 überträgt beide Relegationsspiele zwischen Heidenheim und Elversberg. Im Bild: Kommentator Wolff-Christoph Fuss.
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Neue Politik-Show
Louis Klamroth
Brandanschlag auf die Maus: Deutschland zeigt Herz
Maus-Solidarität
Die Sendung mit der Maus
Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday
Patrick Lindner: Sein Einsatz für queere Jugendliche rührt zu Tränen!
Queere Unterstützung
Patrick Lindner und Peter Schäfer
K-Pop: Der knallharte Weg zum Ruhm
Einblicke
Phänomen K-Pop - Südkoreas Exportschlager
Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – wegen kleinen Fingern!
Podcast-Einblicke
Evelyn Burdecki
Alex Karp und seine Firma Palantir: ARD-Doku über die mächtige Überwachungsfirma
"ARD Dokumentarfilm: Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp"
ARD Dokumentarfilm: Watching You - Die Welt von Palantir und Alex Karp
80 Jahre nach Hiroshima: Terra X beleuchtet die nukleare Bedrohung
"Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima"
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Jan Böhmermann deckt auf: Der digitale Fußabdruck im Fokus
"Lass dich überwachen!"
"Lass dich überwachen!"
Dieter Bohlen offen wie nie: Steuerfrust und Auswanderungsgedanken
Sorge um Vermögen
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Johnny Depp zurück auf dem Piratenschiff? Neue Details zu Fluch der Karibik 6
Rollen-Comeback?
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Geheimnisse der "Büffels": Was die neue Doku-Soap enthüllt
Familienleben am Ballermann
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
So sah Beatrice Egli früher aus
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Patrice Aminati kämpft gegen unheilbaren Krebs: "Die letzten Wochen waren schwer"
Sie bleibt optimistisch
Patrice Aminati