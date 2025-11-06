Home News Star-News

Helene Fischer sagte Nein: Warum sie nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte

Musiklegende packt aus

Helene Fischer sagte Nein: Warum sie nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte

06.11.2025, 10.10 Uhr
von Julian Flimm
Ralph Siegel gibt im Podcast "My Way" Einblicke in seine vergeblichen Versuche, Helene Fischer für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.
Helene Fischer steht auf der Bühne
Helene Fischer hat noch nie mit Ralph Siegel gearbeitet.  Fotoquelle: picture alliance / osnapix | Hirnschal

In der Podcast-Reihe „My Way“ zeigte sich Ralph Siegel von einer selten offenen Seite. Der Komponist erzählte, dass er über die Jahre mehrfach versucht habe, Helene Fischer für gemeinsame Projekte zu gewinnen. Doch jedes Mal blieb es bei der Anfrage – eine Zusammenarbeit kam nie zustande. Im Gespräch schilderte Siegel, weshalb es letztlich nie zu einem gemeinsamen Song kam.

Trotz Angeboten: Helene Fischer entschied sich anders

„Ich hatte leider nie das Vergnügen, mit ihr zu arbeiten“, sagte Siegel im Podcast. Er habe Fischer mehrmals Songs geschickt, doch zu einer Zusage sei es nie gekommen. „Es hat sich einfach nicht ergeben“, fasste er die Situation nüchtern zusammen.

Doch laut eigener Aussage nimmt Siegel die Ablehnung nicht persönlich: Die Sängerin bekomme bei der Suche nach neuen Titeln eine Vielzahl von Angeboten – zum Teil mehrere Hundert oder gar Tausend Stück. Dadurch sei es für einzelne Komponisten nicht leicht, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz würde sich Siegel darüber freuen, wenn Helene Fischer mal "ein paar andere Lieder" singen würde.

Derzeit beliebt:
>>Weiterer Tiefpunkt: Royals ziehen Konsequenzen bei Andrew
>>Herzogin Meghan: Zurück ins Rampenlicht
>>Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an
>>"Nicht immer einfach": Darum hat Michael Patrick Kelly beim Tod seines Vaters nicht geweint

Warum Helene Fischer ihren frühen Produzenten hinter sich ließ

Im Podcast sprach Siegel auch den Produzenten Jean Frankfurter an, der Helene Fischers Karriere in der Anfangszeit maßgeblich mitgestaltet hatte. Er könne nicht verstehen, dass Fischer mittlerweile gar nicht mehr mit ihrem alten Kollegen arbeitet.



Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
Helene Fischer meldete sich nach ihrer Babypause mit einem Herzensprojekt zurück. Doch das Comeback verlief anders als erwartet.
Anders als geplant
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.

Frühere Aussagen von Siegel fielen deutlich schärfer aus

Bereits im Jahr 2024 hatte sich Ralph Siegel in einem Interview mit „Freizeit König" zur musikalischen Entwicklung von Helene Fischer geäußert. Damals war er deutlich kritischer: Ihren Musik-Stil nannte er "sehr gefährlich" und vermutete, dass viele Fans mit neueren Songs nicht mehr zufrieden sind. Als Argument führte er unter anderem an, dass Fischers größter Hit „Atemlos" schon elf Jahre zurückliege.

Quelle: focus.de

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Nach Gelächter auf Social Media: Roland Kaiser geht drastischen Schritt mit "Kaisermania"
Kaisermania-Aus im TV
Roland Kaiser
Martin Rütter verrät: Das hat Toni Kroos mit seinem Bühnen-Rückzug zu tun
Bühnenabschied
Martin Rütter
"Maxton Hall"-Star spricht über intimen Dreh: "Froh, das mit ihm gemacht zu haben"
Neue Staffel
"Maxton Hall"
"Zusammen abgestürzt": Bill Kaulitz feierte auf Heidis Halloweenparty mit deutschem Podcaster
Halloween-Insider
Bill Kaulitz
Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!
„Ich mag diese Direktheit“
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Marlene Lufen berichtet von schlimmem Urlaubserlebnis: "Habe geschrien vor Schmerzen"
Darmprobleme
Marlene Lufen
Lutz van der Horst: So kämpfte der „heute-show“-Reporter mit Alkohol
Ehrliches Geständnis
Lutz van der Horst und Fabian Köster
Mike Krüger kontert Levi Penell mit ironischem Influencer-Song
Influencer-Parodie
Mike Krüger
George Clooney rechnet mit Kamala Harris ab: „Es war ein Fehler“
Kritik an US-Wahl 2024
George Clooney
"Da war was los!" Wie Ina Müller bei "Klein gegen Groß" einst für betretene Gesichter sorgte
Ina Müller bei Musikduell
Ina Müller
Elle Fanning begeistert erneut - ein Blick auf ihre Karriere
Lange Karriere
Elle Fanning
Die härtesten Jenke-Experimente jemals: "Meine Mutter hat geweint"
Selbstversuche
Jenke von Wilmsdorff
Sebastian Ströbel über Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Wechsel beim Wiener "Tatort": Diese Stars sollen das Kult-Duo ersetzen
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Tatort enthüllt: Was steckt hinter der mysteriösen Bundesdruckerei?
Krimi in Berlin
Tatort: Erika Mustermann
"Der Trans-Europ-Express TEE – Legende auf Schienen": Darum geht's in der Reportage
TEE-Dokumentation
Der Trans-Europ-Express TEE - Legende auf Schienen
Traumschiff? Nein danke! Bergdoktor erklärt Absage an Silbereisen
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
"NANO Doku: Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?": Alle Infos zur Reportage
Energieinnovationen
Wie stillen wir unseren gigantischen Stromhunger?
"Die Abrechnung - Der Promi Showdown": Welcher Promi trifft auf welchen Erzfeind?
Zoff und Versöhnung
Die Abrechnung- Der Promi Showdown
"Sturmtief – Der Usedom-Krimi": Kritik zur neuen Folge mit Katrin Sass
Sturmtief – Der Usedom-Krimi
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel
19. Staffel
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
Serienliebling privat
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
Nach Mega Haftbefehl-Erfolg: Doku über Rapper Xatar geplant
Erfolgsdoku
Xatar
5000 Euro futsch: 30 Jahre alter Betrug bei „Bares für Rares“ aufgedeckt
Traurige Wahrheit
Moderator Horst Lichter.
Comeback bei den “Bergrettern”: Dieser Star ist wieder da
Zuschauerliebling
"Die Bergretter" bei einem Fantreffen.
Olli Schulz verspottet Stefan Raabs misslungenes TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Gerüchte: Ist dieser Schlagerstar bald im Dschungelcamp zu sehen?
"Ich bin ein Star...holt mich hier raus!"
Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungel.
Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere
Rütters Abschiedstour
Martin Rütter
Anna und Gerald Heiser: So gut tut ihnen das Leben in Polen
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
Nach langer Pause: Til Schweiger spricht im TV über seine Gesundheit
Funkstille vorbei
Til Schweiger