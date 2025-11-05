Anna und Gerald Heiser: So gut tut ihnen das Leben in Polen

Turbulente Zeiten in Namibia Das Leben auf der Farm in Namibia war lange der große Traum von Anna und Gerald Heiser. Doch so idyllisch, wie sie sich ihren Alltag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb vorstellten, war es am Ende nicht und ihre Beziehung stand sogar auf der Kippe. Beide begaben sich in eine Paartherapie, weil sie sich verloren hatten, wie die 35-jährige zu Beginn des Jahres noch auf Instagram schrieb: „Wo ist die Leichtigkeit unserer Beziehung geblieben? Wann haben wir das letzte Mal gemeinsam gelacht? Uns über etwas anderes unterhalten als über Arbeit, die Kinder oder die Aufteilung der Aufgaben? Der Alltag mit seinen Problemen hat uns mit voller Wucht erwischt.“ Diese hat aber Früchte getragen und kurze Zeit später überraschte sie ihre Fans mit positiven Nachrichten: „Es fühlt sich an, als würden wir langsam wieder zueinander finden- als wären wir auf dem Weg im selben Team zu spielen, statt gegeneinander.“ Dennoch wussten beide, dass es so nicht weitergehen konnte und entschieden sich schweren Herzens ihr Zuhause in Namibia mit den gemeinsamen Kindern zu verlassen und in Annas Heimatland Polen umzuziehen.

Umzug nach Polen Der Umzug nach Polen sollte sowohl für die gesamte Familie als auch für Anna und Gerald als Paar ein Neustart werden. Ein Versuch, die Leichtigkeit und das Gemeinschaftliche in den Alltag zurückzuholen und erneut zu integrieren. Am 15.August 2025 hieß es dann Abschied zu nehmen, auf in ein neues Leben in Europa. Der Anfang in Polen war noch schwer, das Herz noch gefüllt vom Abschiedsschmerz, der hinter ihnen liegt, doch inzwischen hat sich Familie Heiser gut in ihrem neuen Lebensmittelpunkt eingelebt, alles fühle sich aber immer noch so neu und ungewohnt an, wie die 35-jährige auf Instagram im September schreibt: „Nach unserem Abschied von Namibia fühlt sich alles noch so neu an. Ja, ich bin zurückgekehrt, aber irgendwie auch ausgewandert“.

Heilungsprozess in Polen erfolgreich Obwohl sich alles noch neu anfühlt, ist Anna unglaublich stolz auf ihren Mann. Dieser hat nämlich gerade seinen ersten Arbeitsvertrag in Polen unterschrieben, wie sie am 24.Oktober auf Instagram verkündet: „Kann ich es bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monat im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat? Von der Farm ins Büro. Auch wenn wir nicht wissen, ob es das ist, was du machen möchtest, ist dein Wille es auszuprobieren sehr bemerkenswert. Alles fängt sich an zu fügen. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz, ich bin stolz auf dich!“. Der Neustart in Polen scheint gelungen.

„Und wisst ihr was? Ihr habt recht“ Auch die Fans des „Bauer sucht Frau“ Traumpaares haben die positive Verwandlung schon bemerkt und freuen sich gemeinsam mit den beiden, woraufhin sich Anna Heiser nun bei ihren Followern bedankte und diesen zustimmte, dass ihnen der Umzug gut getan habe: „Wir bekommen so viele Nachrichten von euch, in denen ihr schreibt, dass wir aufblühen. Dass ihr seht, wie die Leichtigkeit zu uns zurückkehrt. Dass Polen uns guttut… Und wisst ihr was? Ihr habt recht“. Der Heilungsprozess habe nun begonnen, nachdem sie in Namibia gar nicht bemerkt hätten, wie sehr ihnen die Farm und der ganze Stress kaputt gemacht hätten. Doch nun befänden sie sich auf dem Weg zur alten Stärke, wie die 35-jährige erleichternd feststellt: „Doch jetzt sind wir wieder da. Und wir heilen“.