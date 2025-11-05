Home News TV-News

Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an

05.11.2025, 11.01 Uhr
von Julian Flimm
Am zweiten Weihnachtstag kommt es zum Quoten-Duell der Ex-Partner: Helene Fischer und Florian Silbereisen treten zeitgleich im TV an.
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Florian Silbereisen und Helene Fischer werden am 26. Dezember beide im TV zu sehen sein.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Zu Weihnachten stehen sich zwei große Namen des deutschen Entertainments direkt gegenüber: Helene Fischer ist über die Feiertage doch im Fernsehen zu sehen, während parallel „Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen anläuft. Viele Fans hatten den Ausfall der traditionellen „Helene Fischer Show“ bedauert. Die Sängerin wurde im August zum zweiten Mal Mutter und fokussiert sich derzeit auf die Familie, ehe 2026 ihre große Arena-Tour startet.

„Helene Fischer Show“ pausiert – der MDR zeigt sie trotzdem

Statt der gewohnten ZDF-Show am 25. Dezember übernimmt in diesem Jahr ein Film mit Mariele Millowitsch den Sendeplatz. Ein Trost für Fans der Schlagerqueen: Am 26. Dezember zeigt der MDR den Mitschnitt „Rausch – Die Arena-Tour 2023“. Die Produktion fasst die Höhepunkte der aufwendig inszenierten Tour zusammen – mit 71 Konzerten, über 750.000 verkauften Tickets sowie spektakulären Akrobatik-, Feuer- und Wasserelementen.

Wer die Live-Show damals verpasst hat, erhält damit zu Weihnachten die Möglichkeit, das Bühnenspektakel noch einmal von der heimischen Couch zu erleben. Durch die Platzierung am zweiten Feiertag trifft der MDR-Film allerdings direkt auf das „Traumschiff“ im ZDF.

„Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen steuert Bora Bora an

Das ZDF-„Traumschiff“ ist am zweiten Weihnachtsfeiertag seit Jahrzehnten gesetzt. Seit 1981 sticht das TV-Schiff in See; am 26. Dezember 2025 führt die Folge Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger und seine Crew in die Südsee – genauer nach Bora Bora. Neben Landschaftsaufnahmen kündigt der Sender für die Feiertagsausgabe klassisch erzählte Liebes-Verwicklungen an.



In den vergangenen Jahren war die Resonanz stark: 4,68 Millionen Zuschauer verzeichnete das ZDF zuletzt, 5,98 Millionen im Jahr davor. Ob der MDR-Konzertfilm diese Reichweiten kontern kann, bleibt offen; fest steht, dass beide Angebote am selben Abend um die Gunst des Publikums konkurrieren.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

