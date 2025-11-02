Home News TV-News

"Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt": Die ZDF-Doku

Die Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt

02.11.2025, 06.15 Uhr
von Paula Oferath
Eske Willerslev, ein dänischer Wissenschaftler, erforscht die genetische Geschichte und entdeckt durch DNA-Extraktion aus Umweltproben die Geheimnisse der Vergangenheit, um die Zukunft zu retten.
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Die Dokumentation "Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt" begleitet den Evolutionsgenetiker Eske Willerslev.   Fotoquelle: ZDF/Ryan Wilkes
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Was geschieht mit dem Erbgut von Blättern, Wurzeln oder Schmutz?   Fotoquelle: ZDF/Ryan Wilkes
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Eske Willerslev lehrt an der Universität in Kopenhagen.   Fotoquelle: ZDF/Ryan Wilkes
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Der Wissenschaftler Eske Willerslev hat es sich zur Aufgabe gemacht, "die Zukunft zu retten".   Fotoquelle: ZDF/Ryan Wilkes
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Damals wuchsen in Island noch Wälder und Pflanzen. Die Doku "Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt" wagt eine Reise in die Vergangenheit und einen Blick in die Zukunft.   Fotoquelle: ZDF/Ryan Wilkes
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Was steckt in den Bodenproben aus dem Schmutz in Island?  Fotoquelle: ZDF/Ryan Wilkes
Terra X: Vor der Eiszeit - Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
"Terra X" erzählt über Archäologie, Geschichte, Geheimnisse und Rätsel und Natur.   Fotoquelle: ZDF

Jede Körperzelle des Menschen enthält rund drei Milliarden Bausteine der DNA. Doch wie verhält es sich mit dem Erbgut, das unsere Umwelt birgt? Die preisgekrönte "Terra X"-Dokumentation "Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt" nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in die Tiefen der Erdgeschichte und begleitet den Evolutionsgenetiker Eske Willerslev auf seiner Suche nach Spuren der Vergangenheit. Der Film stammt von Niobe Thompson.

ZDF
Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
Dokumentation • 02.11.2025 • 19:30 Uhr

Bereits im Alter von 20 Jahren wagt der 1971 geborene Däne Eske Willerslev gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Rane eine wagemutige Expedition nach Sibirien. In einem einfachen Kanu machten sich die Brüder auf den Weg, um die Yugakirs zu finden – ein beinahe ausgestorbenes Volk. Tatsächlich gelingt ihnen das Unglaubliche. Doch anstelle von Glück überkommt den Wissenschaftler ein Gefühl der Leere: Einsamkeit, Hunger und bittere Kälte prägen seine Erfahrung. Entmutigt kehrt er nach Dänemark zurück. Dort stürzt er in eine tiefe Krise und denkt sogar an Selbstmord.

DNA-Extraktion aus Umweltproben

Und dann: Ein Lichtblick, unscheinbar und doch lebensverändernd. Eske Willerslev beobachtet, wie ein Hund im strömenden Regen sein Geschäft erledigt. Plötzlich stellt er sich eine entscheidende Frage: Was geschieht mit dem Erbgut dieses Häufchens? Was passiert mit dem genetischen Material, das in allem steckt, was lebt? Könnte es nicht in Erde, Schmutz oder gar im Eis gespeichert sein? In diesem Moment entsteht die bahnbrechende Idee der DNA-Extraktion aus Umweltproben.

Besonders das Eis fasziniert Willerslev. Denn dort, wo Kälte konserviert, muss die älteste DNA der Welt verborgen liegen. Doch bis seine revolutionären Gedanken anerkannt werden, muss der Forscher einen steinigen Weg gehen. Spott, Zweifel und zahllose Hindernisse stellen sich ihm in den Weg.

"Wir stehlen die genetischen Geheimnisse der Vergangenheit, um die Zukunft zu retten"

Die Dokumentation zeigt eindrucksvoll, wie Willerslev trotz aller Widerstände seinen Weg findet und warum die Erforschung der Vergangenheit vielleicht auch entscheidend für unsere Zukunft ist. Seine Ergebnisse beweisen: Vor zwei Millionen Jahren existierte eine Erde, die deutlich heißer war als heute – mit ganz anderen Tieren, Pflanzen und Bewohnern. Eske Willerslev formuliert es so: "Wir stehlen die genetischen Geheimnisse der Vergangenheit, um die Zukunft zu retten." Der Wissenschaftler arbeitet als Evolutionsgenetiker an der Universität in Kopenhagen.

"Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt" ist bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Terra X: Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt – So. 02.11. – ZDF: 19.30 Uhr

“Bergretter”-Star Markus Brandl gibt Einblicke in sein Eheleben
Markus Brandl, bekannt aus "Die Bergretter" gibt neue Einblicke in sein Eheleben. Denn seine Frau ist keine Unbekannte. Wie die beiden ihren Dreh-Alltag vereinen, findet ihr hier.
Schauspieler-Duo
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Terra X" finden Sie hier

