Home News Film-News

"The Witcher": Überraschender Wechsel bei der Hauptrolle

Neues Gesicht

"The Witcher": Überraschender Wechsel bei der Hauptrolle

31.10.2025, 10.21 Uhr
von Andreas Fischer
Die Kultserie "The Witcher" kehrt mit einer neuen Staffel zurück - und einem neuen Geralt. Liam Hemsworth übernimmt die Rolle von Henry Cavill. Eine spannende Staffel voller Abenteuer und dunkler Bedrohungen erwartet die Fans ab dem 30. Oktober auf Netflix.
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Als wäre er einem Jungbrunnen entstiegen: Geralt von Riva wird jetzt von Liam Hemsworth gespielt.  Fotoquelle: © Netflix
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Geralt (Liam Hemsworth, rechts) ist mit einer illustren Truppe unterwegs, um Ciri zu finden.  Fotoquelle: © Netflix / Susie Allnut
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Der Hexer Geralt (Liam Hemsworth, Mitte) soll in einem Flüchtlingslager einer Hexenverbrennung beiwohnen.  Fotoquelle: © Netflix / Susie Allnut
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Der geheimnisvole Regis (Laurence Fishburne) lindert die Schmerzen des Witchers und schließt sich ihm an.  Fotoquelle: © Netflix / Susie Allnut
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Ciri (Freya Allan, links) schließt sich Mistle (Christelle Elwin) und ihren "Ratten" an, um nicht allein bleiben zu müssen.  Fotoquelle: © Netflix / Susie Allnut
"The Witcher - Staffel 4" | Netflix
Ein Bild aus glücklicheren Zeiten: Geralt (Liam Hemsworth), Ciri (Freya Allan, links) und Yennefer (Anya Chalotra) sind nicht mehr zusammen auf der Flucht, sondern müssen sich allein durchschlagen.  Fotoquelle: © Netflix / Susie Allnut

Daran muss man sich gewöhnen: In der vierten Staffel ist "The Witcher" (ab. 30. Oktober bei Netflix) einfach nicht mehr der alte. Weil Hauptdarsteller Henri Cavill ausgestiegen ist, zieht an seiner statt nun Liam Hemsworth als Geralt von Riva durch den namenlosen Kontinent, um Monster und andere Kreaturen zu metzeln. Zimperlich zu sein, kann er sich nicht leisten: Das ist nämlich auch niemand sonst in der ausgesprochen düsteren Fantasywelt.

Dort stromern Geralt, seine Geliebte Yennefer (Anya Chalotra) und seine Paten-Prinzessin Ciri (Freya Allan) nach dem explosiven Finale der dritten Staffel getrennt voneinander durch ein Land in Aufruhr. Ihren Plan, als Familie etwas zur Ruhe zu kommen, können sie jedenfalls vergessen. Dafür sorgen machtgeile Magier und Menschen – die sich einen erbitterten Kampf um die Herrschaft einer Welt liefern, die sie zunehmend in Trümmer legen. Manchmal fragt man sich schon, wer oder was am Ende eigentlich noch beherrscht werden kann.

So faszinierend und durchgeknallt "The Witcher" weiterhin ist, so erschreckend sind die düsteren Zeitbezüge der auf Romanen und Geschichten des polnischen Fantasy-Autors Andrzej Sapkowski basierenden Serie. Von Weltuntergängen, Kriegen und wankelmütigen Herrschern berichten nicht nur die Barden auf dem Kontinent, sondern auch die täglichen Nachrichten in der realen Welt.

Derzeit beliebt:
>>Andy Borg über filmreifen TV-Rauswurf: "Das war eine Genugtuung für mich"
>>Billie Eilish mit starker Meinung: "Warum seid ihr Milliardäre?"
>>Von "Game of Thrones" bis "Big Bang Theory": Das waren die teuersten Serien aller Zeiten!
>>Von Amy Winehouse bis Billie Eilish: Diese Musikdokus muss man gesehen haben!

Die Fußstapfen sind groß

Weil Geralt, Yennefer und Ciri allein unterwegs sind, wechseln die neuen Episoden ziemlich wild zwischen Schauplätzen und Figuren hin und her. Der Handlung zu folgen, fällt nach mehr als zwei Jahren Pause seit der dritten Staffel nicht immer leicht. Das ist ein kleines Manko der ansonsten gewohnt kurzweiligen Mischung aus "Der Herr der Ringe", "Game of Thrones" und "John Wick".

Ungewohnt ist indes der Witcher selbst: Liam Hemsworth tritt in große Fußstapfen. Sein Vorgänger Henry Cavill war bei den Fans sehr beliebt. Wie gut Hemsworth seine Sache macht, muss jeder selbst entscheiden. Was man aber auf jeden Fall sagen kann: Geralt scheint jünger geworden zu sein, und er erlaubt sich manchmal sogar zu lächeln. Ganz vorsichtig.

Vielleicht gibt es irgendwo ja doch noch ein klein wenig Hoffnung: für Geralt, der einen Flüchtlingstreck begleitet. Für Ciri, die sich mit einer anarchischen Diebesbande durchschlägt. Und für Yennefer, die im Geheimen den Widerstand gegen den mittlerweile übermächtig scheinen Schurkenmagier Vilgefortz von Roggeveen (Mahesh Jadu) organsiert.

Billie Eilish mit starker Meinung: "Warum seid ihr Milliardäre?"
Billie Eilish nutzte die Bühne einer Preisverleihung, um das wohlhabende Publikum zur Spende aufzurufen. Mit deutlichen Worten forderte die Sängerin Milliardäre auf, ihr Geld abzugeben. Eilish plant selbst, Millionen aus ihren Tour-Einnahmen zu spenden.
Eilishs Appell
Billie Eilish

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Streaming – Tipps und News" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

"ES: Welcome to Derry": Die Vorgeschichte von Pennywise
Pennywise Ursprung
Es: Welcome To Derry
Der Countdown läuft: "A House Of Dynamite" entfesselt nukleare Spannung
Auf Netflix
"A House Of Dynamite" | Netflix
"Fluch der Karibik"-Star über eigene Abhängigkeit: "Mein Gedächtnis ist an mein Telefon ausgelagert"
Künstliche Intelligenz
Tom Hollander
"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund
Deutschrap-Ikone
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
"Mit Geld um mich geschmissen": Tom und Bill Kaulitz berichten von "teuerstem Trip" ihres Lebens
Krasse Reise
Tom und Bill Kaulitz
Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
Neue Serie
Die Siedler von Catan
Top oder Flop? Die besten & schlechtesten Eddie-Murphy-Filme
Komiker-Legende
Der Prinz aus Zamunda 2
Streaming-Tipps: Evelyn Burdecki, Bigelow-Thriller & Prime-Hit „Lazarus“
Streaming-Neuheiten
Evelyn Burdecki im Interview
"The Iris Affair": Kampf gegen den KI-Untergang
KI-Thriller
"The Iris Affair" | Sky + Wow
13. Staffel "Hubert ohne Staller": So verrückt sind die neuen Folgen!
Schrulliger Krimi
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
“Bergretter”-Star Markus Brandl gibt Einblicke in sein Eheleben
Schauspieler-Duo
Nathalie Schott und Markus Brandl umarmen sich.
50 Jahre AC/DC: Eine Rock-Legende im ARTE-Porträt
"AC/DC – Forever Young"
AC/DC - Forever Young
Deutschlands beliebtester Alman-Lehrer ist wieder im Einsatz
"Almania"
Almania
Wenn die Schulleiterin zur Ersatzmutter wird
"Schule am Meer – Elternfreuden"
Schule am Meer - Elternfreuden
Von 1994: Carmen Geiss teilt altes Hochzeitsfoto – und widmet Robert emotionale Zeilen
Emotionaler Hochzeitstag
Carmen und Robert Geiss
"Fängt an zu weinen beim Tor der Bayern": Fans sauer auf ARD-Kommentator Tom Bartels
Tom Bartels' Kommentarstil
Sportschau
Reality-Star und Influencerin ergattert Rolle in ARD-Traditions-Serie: "Oma ist stolz auf mich"
Reality-Queen im TV
Anna Strigl
Schüsse auf sein Auto: Lottomillionär Chico setzt 50.000 Euro Belohnung aus
Ferrari-Attentat
Chico
Sebastian Ströbel über Bergretter: "mit Kindern weiß ich, wie viel auf dem Spiel steht"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Radikale Verwandlung für Hollywood: So sieht Emma Stone jetzt aus!
Neue Rolle
Bugonia (2025)
Kino-Neustarts der Woche: "Pumuck", "Bugonia" und "No Hit Wonder"
Kino-Highlights
Pumuckl und das große Missverständnis
Neue Highlights auf DVD und Blu-ray: "The Fantastic Four", "Bring Her Back" und "Weapons"
DVD-Neuerscheinungen
"The Fantastic Four: First Steps"
„Du gehörst hier nicht hin“: Florian Silbereisen fliegt aus Backstage-Bereich
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Wilde Frisuren: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
So sah er früher aus
So kennt man Sebastian Ströbel. Bis heute hat der Schauspieler eine interessante, optische Wandlung hingelegt.
Verrückt: Die Liebesstory von Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
"Markus Lanz – Flucht": Warum flüchtet der Mensch aus seiner Heimat?
Migration
Markus Lanz - Flucht
"Bayerischer Kabarettpreis 2025": Alle Infos zur großen Preisverleihung
Satire-Ehrung
Bayerischer Kabarettpreis 2025
17. Staffel "Die Bergretter": Darum geht's in der neuen Folge mit Sebastian Ströbel!
Neue Folgen
Sebastian Ströbel im Interview
"Geisternetze – Der Usedom-Krimi": Darum geht's im neuen Film mit Katrin Sass
Nordische Familienintrige
Geisternetze - Der Usedom-Krimi
Maite Kelly enthüllt Beziehungs-Status und rechnet mit der Öffentlichkeit ab: "Ich fand's armselig"
Maite Kellys Liebesleben
Maite Kelly