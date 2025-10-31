Home News TV-News

"Schule am Meer – Elternfreuden": Kritik zum emotionalen ARD-Film mit Anja Kling

Wenn die Schulleiterin zur Ersatzmutter wird

31.10.2025, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Im neuesten Film der ARD-Reihe "Schule am Meer" stehen emotionale Themen im Mittelpunkt. Schulleiterin Katharina und ihr Mann Bent müssen sich ihrer Vergangenheit stellen, während Gastdozent Erik mit dem Älterwerden seiner Mutter konfrontiert wird.
Schule am Meer - Elternfreuden
In der Ehe von Bent (Carsten Bjørnlund) und Katharina (Anja Kling, rechts) kommt es wegen Tara (Paula Schindler) zu Spannungen. Katharina hat das Gefühl, dass Bent mit der 18-Jährigen ihre verstorbene Tochter zu ersetzen versucht.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Elternfreuden
Schuldirektorin Katharina (Anja Kling, rechts) möchte Tara (Paula Schindler) helfen, auch wenn ihr die enge Beziehung zu ihrem Mann zeitweise missfällt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Elternfreuden
Gerit Kling (links) und Anja Kling sind nicht nur im wahren Leben Schwestern, sondern spielen als Antje und Katharina auch in "Schule am Meer" Geschwister. Nach dem Tod von Katharinas Tochter haben sich die beiden zerstritten. Doch nun scheinen die Zeichen auf Annäherung zu stehen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Elternfreuden
Katharina (Anja Kling, rechts) bittet ihre Kollegin Tina (Victoria Fleer), herauszufinden, welche finanzielle Unterstützung es für alleinstehende Schwangere in der Ausbildung, wie ihre Schülerin Tara, gibt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Elternfreuden
Tara (Paula Schindler) hat ihr Jurastudium in München abgebrochen und möchte nun Schneiderin werden. Und sie hat jede Menge Talent, wie nicht nur Schuldirektorin Katharina und ihr Gastdozent Erik feststellen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Elternfreuden
Taras Mutter Frau Wegner (Maju Sartorius) dachte bis vor Kurzem, dass ihre Tochter in München Jura studiert, und nun ist die 18-Jährige schwanger an der Flensburger Förde und möchte Modedesignerin werden? Ein bisschen viel auf einmal für Taras Eltern.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Elternfreuden
Katharinas Mann Bent (Carsten Bjørnlund) und seine schwangere Tauchschülerin Tara (Paula Schindler) haben einen guten Draht zueinander. Sieht Bent in der 18-Jährigen seine verstorbene Tochter, die nun im selben Alter wäre?  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Elternfreuden
Während Gastdozent und Weltenbummler Erik (Oliver Mommsen) versucht, der Schülerin Tara zu helfen, muss er feststellen, dass auch seine fast 80-jährige Mutter seine Hilfe benötigt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Thorsten Jander
Schule am Meer - Elternfreuden
Erik (Oliver Mommsen) macht sich Sorgen um seine Mutter Hertha (Monika Lennartz), die zunehmend vergesslich wird.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Jörg Müller

Der Verlust des Kindes, das Älterwerden der Eltern – es sind emotionale Themen, mit denen sich "Schule am Meer – Elternfreuden" am Freitagabend im Ersten beschäftigt. Ging es im vorherigen Film um die Beziehungen zwischen Berufsschuldirektorin Katharina (Anja Kling), ihren Kollegen Erik (Oliver Mommsen), der Gefühle für sie hegt, sowie ihren dänischen Ehemann Bent (Carsten Bjørnlund), steht nun vor allem Katharinas und Bents Trauma im Mittelpunkt: der Unfalltod ihrer dreijährigen Tochter vor über 15 Jahren.

ARD
Filmreihe • 31.10.2025 • 20:15 Uhr

Diese Wunde reißt erneut auf, als die 18-jährige Tara (Paula Schindler) in ihr Leben tritt. Sie ist neu an Katharinas Schule, schwanger und völlig auf sich alleine gestellt. Bent und Katharina nehmen Tara bei sich auf, und besonders Bent entwickelt eine enge Beziehung zu ihr. Für Katharina bald zu eng: "Bent, sie hat richtige Eltern, die vielleicht todtraurig darüber sind, dass sie ihr Kind nicht mehr bei sich haben!" – "Ich versuche nicht, ihre Eltern zu ersetzen", erwidert er. – "Nein, offenbar versuchst du gerade, jemand anderen zu ersetzen!" – Dieser letzte Satz trifft Bent ins Mark. Carsten Björnlund, in seiner Heimat ein bekannter Serienstar ("Die Erbschaft", "Kommissarin Lund"), spielt diese Szene mit leiser Mimik und doch unglaublich stark.

Die Kling-Schwestern wiedervereint

Da der emotionale Ausnahmezustand für Katharina offenbar noch nicht groß genug ist, tritt auch noch ihre Schwester Antje zurück in ihr Leben, mit der sie sich nach dem Tod ihrer Tochter überworfen hatte. Dass Antje von Anja Klings Schwester Gerit gespielt wird, ist für die Schauspielerinnen die Erfüllung eines Traums. Im Interview mit dem Journalisten Glenn Riedmeier vor dem Start der Reihe "Schule am Meer" 2022 hatte Anja Kling verraten: "Wir würden uns sehr wünschen, mehr miteinander vor der Kamera zu stehen. Aber wir bekommen leider keine Angebote mit gleichermaßen guten Rollen für uns beide." Das gute Angebot folgte prompt, denn schon im zweiten Film "Familienbande" durfte Gerit erstmals Katharinas Schwester Antje verkörpern.

Wenngleich Katharinas Geschichte diesmal im Fokus steht, bekommt auch Erik seine eigene Storyline. Der unstete Weltenbummler muss erkennen, dass seine Mutter (Monika Lennartz) mit fast 80 Jahren plötzlich vergesslich und hilfsbedürftig wird, was ihn nicht nur logistisch, sondern auch emotional vor Herausforderungen stellt. Auch dieses Thema setzt Miguel Alexandre als Regisseur und Kameramann nach dem Drehbuch von Maria Hilbert sensibel und humorvoll zugleich um.

Kommende Woche heißt es im fünften und vorerst letzten neuen Film von "Schule am Meer" dann "Küssen verboten".

"Schule am Meer – Elternfreuden" – Fr. 31.10. – ARD: 20.15 Uhr

Kling und Mommsen als chaotisches Duo
Anja Kling und Oliver Mommsen kehren in der ARD-Reihe "Schule am Meer" zurück. Die Beziehung ihrer Charaktere erreicht in drei neuen Filmen eine neue Dimension. Mit viel Wortwitz und Spannung treten sie in einem chaotischen Dreieck miteinander in Aktion.
"Schule am Meer – Unter einem Dach"
Schule am Meer - Unter einem Dach

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

