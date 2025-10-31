"Schule am Meer – Elternfreuden": Kritik zum emotionalen ARD-Film mit Anja Kling

Der Verlust des Kindes, das Älterwerden der Eltern – es sind emotionale Themen, mit denen sich "Schule am Meer – Elternfreuden" am Freitagabend im Ersten beschäftigt. Ging es im vorherigen Film um die Beziehungen zwischen Berufsschuldirektorin Katharina (Anja Kling), ihren Kollegen Erik (Oliver Mommsen), der Gefühle für sie hegt, sowie ihren dänischen Ehemann Bent (Carsten Bjørnlund), steht nun vor allem Katharinas und Bents Trauma im Mittelpunkt: der Unfalltod ihrer dreijährigen Tochter vor über 15 Jahren.

"Schule am Meer – Elternfreuden" Filmreihe • 31.10.2025 • 20:15 Uhr

Diese Wunde reißt erneut auf, als die 18-jährige Tara (Paula Schindler) in ihr Leben tritt. Sie ist neu an Katharinas Schule, schwanger und völlig auf sich alleine gestellt. Bent und Katharina nehmen Tara bei sich auf, und besonders Bent entwickelt eine enge Beziehung zu ihr. Für Katharina bald zu eng: "Bent, sie hat richtige Eltern, die vielleicht todtraurig darüber sind, dass sie ihr Kind nicht mehr bei sich haben!" – "Ich versuche nicht, ihre Eltern zu ersetzen", erwidert er. – "Nein, offenbar versuchst du gerade, jemand anderen zu ersetzen!" – Dieser letzte Satz trifft Bent ins Mark. Carsten Björnlund, in seiner Heimat ein bekannter Serienstar ("Die Erbschaft", "Kommissarin Lund"), spielt diese Szene mit leiser Mimik und doch unglaublich stark.

Die Kling-Schwestern wiedervereint Da der emotionale Ausnahmezustand für Katharina offenbar noch nicht groß genug ist, tritt auch noch ihre Schwester Antje zurück in ihr Leben, mit der sie sich nach dem Tod ihrer Tochter überworfen hatte. Dass Antje von Anja Klings Schwester Gerit gespielt wird, ist für die Schauspielerinnen die Erfüllung eines Traums. Im Interview mit dem Journalisten Glenn Riedmeier vor dem Start der Reihe "Schule am Meer" 2022 hatte Anja Kling verraten: "Wir würden uns sehr wünschen, mehr miteinander vor der Kamera zu stehen. Aber wir bekommen leider keine Angebote mit gleichermaßen guten Rollen für uns beide." Das gute Angebot folgte prompt, denn schon im zweiten Film "Familienbande" durfte Gerit erstmals Katharinas Schwester Antje verkörpern.

Wenngleich Katharinas Geschichte diesmal im Fokus steht, bekommt auch Erik seine eigene Storyline. Der unstete Weltenbummler muss erkennen, dass seine Mutter (Monika Lennartz) mit fast 80 Jahren plötzlich vergesslich und hilfsbedürftig wird, was ihn nicht nur logistisch, sondern auch emotional vor Herausforderungen stellt. Auch dieses Thema setzt Miguel Alexandre als Regisseur und Kameramann nach dem Drehbuch von Maria Hilbert sensibel und humorvoll zugleich um.

Kommende Woche heißt es im fünften und vorerst letzten neuen Film von "Schule am Meer" dann "Küssen verboten".

"Schule am Meer – Elternfreuden" – Fr. 31.10. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.