„Du gehörst hier nicht hin“: Florian Silbereisen fliegt aus Backstage-Bereich

Im deutschsprachigen Raum zählt er zu den bekanntesten Gesichtern des Schlagers. Doch selbst Florian Silbereisen muss erleben, dass ihn nicht jeder sofort erkennt. Bei einer Veranstaltung traf den 43-Jährigen eine bittere Überraschung: Statt jubelndem Applaus gab es für ihn erst einmal Hausverbot – und das wenige Minuten vor seinem großen Auftritt. Mit den harschen Worten „Du gehörst hier nicht hin, also raus!“ wurde Silbereisen kurzerhand aus dem Backstage-Bereich befördert.

Florian Silbereisen als Karnevals-Jeck Eigentlich kennt man den Moderator und Sänger als fröhlichen Dauergast auf Karnevalsbühnen. Ob Straßenumzug, Rosenmontags-Party oder Kostümsause – der Bayer stürzt sich zur närrischen Zeit regelmäßig ins bunte Treiben. An kuriosen Situationen hat es dabei nie gemangelt. Doch dass er selbst einmal vor die Tür gesetzt wird, dürfte auch für einen Showprofi wie Silbereisen ein völlig neues Kapitel gewesen sein.

Ein geplanter Auftritt – und ein ungeplanter Rauswurf Neben der Feierei plante Florian Silbereisen im Karneval 2019 auch einen Auftritt mit der Band Brings. Doch dabei erlebte der Entertainer eine Überraschung. Wenige Minuten vor dem Auftritt kam Panik hinter den Kulissen auf. Eigentlich sollte Florian Silbereisen mit der Band auf die Bühne treten, doch der 43-Jährige war wenige Minuten zuvor verschwunden. Als er Backstage nicht gefunden wurde, fragte Peter Brings bei Physio Wilfried Wiltschek, der für die Tänzer während der Karnevalssaison zur Verfügung steht, nach, ob er ihn gesehen habe. Das hatte der Physiotherapeut, allerdings hat er den Schlagerstar nicht erkannt. Wilfried Wiltschek sah im Backstage-Bereich jemanden, der auf einer Couch lümmelte und sich als Bayer verkleidet hatte.

"Da ich die Person nicht kannte, ging ich davon aus, dass sich wieder mal ein Gast in den Backstage-Bereich geschlichen hatte, um irgendwelche Künstler abzufangen", erklärte Wilfried Wiltschek die Situation. Daraufhin schmiss der Physio Florian Silbereisen einfach aus dem Promi-Bereich. Und das nur wenige Minuten vor seinem Auftritt. "Du gehörst hier nicht hin, also raus", musste sich der Entertainer anhören. "Der Typ ist sofort aufgestanden und gegangen", berichtet Wilfried Wiltschek lachend dem Express. Nachdem klar wurde, dass es sich bei der Person um Florian Silbereisen handelte, wurde überall nach ihm gesucht. Knapp vor dem Auftritt wurde er dann glücklicherweise aufgefunden und konnte mit den Brings gemeinsam die Bühne zum Kochen bringen.



Florian Silbereisen mit der Band Brings beim "Schlagerboom" (Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski)