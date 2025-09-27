Home News Star-News

„Du gehörst hier nicht hin“: Florian Silbereisen fliegt aus Backstage-Bereich

Eklat bei Feier

Florian Silbereisen fliegt kurz vorm Auftritt aus Veranstaltung: "Du gehörst hier nicht hin, also raus"

27.09.2025, 19.14 Uhr
von Annika Schmidt
Florian Silbereisen wurde wenige Minuten vor Showbeginn eiskalt aus dem Backstage-Bereich geworfen – der Grund ist erstaunlich.
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.   Fotoquelle: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Zichy

Im deutschsprachigen Raum zählt er zu den bekanntesten Gesichtern des Schlagers. Doch selbst Florian Silbereisen muss erleben, dass ihn nicht jeder sofort erkennt. Bei einer Veranstaltung traf den 43-Jährigen eine bittere Überraschung: Statt jubelndem Applaus gab es für ihn erst einmal Hausverbot – und das wenige Minuten vor seinem großen Auftritt. Mit den harschen Worten „Du gehörst hier nicht hin, also raus!“ wurde Silbereisen kurzerhand aus dem Backstage-Bereich befördert.

Florian Silbereisen als Karnevals-Jeck

Eigentlich kennt man den Moderator und Sänger als fröhlichen Dauergast auf Karnevalsbühnen. Ob Straßenumzug, Rosenmontags-Party oder Kostümsause – der Bayer stürzt sich zur närrischen Zeit regelmäßig ins bunte Treiben. An kuriosen Situationen hat es dabei nie gemangelt. Doch dass er selbst einmal vor die Tür gesetzt wird, dürfte auch für einen Showprofi wie Silbereisen ein völlig neues Kapitel gewesen sein.

Ein geplanter Auftritt – und ein ungeplanter Rauswurf

Neben der Feierei plante Florian Silbereisen im Karneval 2019 auch einen Auftritt mit der Band Brings. Doch dabei erlebte der Entertainer eine Überraschung. Wenige Minuten vor dem Auftritt kam Panik hinter den Kulissen auf. Eigentlich sollte Florian Silbereisen mit der Band auf die Bühne treten, doch der 43-Jährige war wenige Minuten zuvor verschwunden. Als er Backstage nicht gefunden wurde, fragte Peter Brings bei Physio Wilfried Wiltschek, der für die Tänzer während der Karnevalssaison zur Verfügung steht, nach, ob er ihn gesehen habe. Das hatte der Physiotherapeut, allerdings hat er den Schlagerstar nicht erkannt. Wilfried Wiltschek sah im Backstage-Bereich jemanden, der auf einer Couch lümmelte und sich als Bayer verkleidet hatte.

Derzeit beliebt:
>>Ehe-Krise in "Petra geht baden": ZDF-„Herzkino“ mit Ulrike Kriener
>>„Terra X History“: Der Nazischatz von Štěchovice - Ein Mythos?
>>Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
>>Helene Fischer: So viel Geld hat die Schlagerqueen wirklich

"Da ich die Person nicht kannte, ging ich davon aus, dass sich wieder mal ein Gast in den Backstage-Bereich geschlichen hatte, um irgendwelche Künstler abzufangen", erklärte Wilfried Wiltschek die Situation. Daraufhin schmiss der Physio Florian Silbereisen einfach aus dem Promi-Bereich. Und das nur wenige Minuten vor seinem Auftritt. "Du gehörst hier nicht hin, also raus", musste sich der Entertainer anhören. "Der Typ ist sofort aufgestanden und gegangen", berichtet Wilfried Wiltschek lachend dem Express. Nachdem klar wurde, dass es sich bei der Person um Florian Silbereisen handelte, wurde überall nach ihm gesucht. Knapp vor dem Auftritt wurde er dann glücklicherweise aufgefunden und konnte mit den Brings gemeinsam die Bühne zum Kochen bringen. 


Florian Silbereisen mit der Band Brings beim "Schlagerboom" (Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski)

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Magischer Moment: So lernte Helene Fischer ihren Thomas kennen!
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Pokerface: Florian Silbereisens Schwester überrascht mit krassem Talent
Die Familie des Schlagerstars
Florian Silbereisens Geschwister haben interessante und unterschiedlichste Lebenswege eingeschlagen.
Jürgen Drews auf der Wiesn: Wer wollte ihn verprügeln?
Oktoberfest-Schock
Jürgen Drews auf dem Oktoberfest
Das Helene-Tattoo ist noch immer da - wird es Zeit zum Loslassen bei Florian Silbereisen?
Herzschmerz
Seit 2011 strahlt Helene Fischer auf dem Oberarm von Florian Silbereisen.
Ein Schicksalsschlag bei Florian Silbereisen - Deswegen verkaufte er seine Villa
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Heidi Klum küsst Ross Antony – so lief das „HeidiFest“ in München
Mega-Party im Hofbräuhaus
Ross Antony
Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“
ZDF-Quotenhit
NIna Chuba
Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück
"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
"Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
"Drei gegen Einen – Die Show der Champions"
Drei gegen Einen - Die Show der Champions
Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
"Protest! Songs! – Klassenkampf (1 / 4)"
Protest! Songs! - Klassenkampf (1 / 4)
Justizirrtum im ARD-Krimi: Sitzt der Falsche im Gefängnis?
"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem"
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
30 Jahre "PUR+": Die verrücktesten Experimente zum Jubiläum
"PUR+: Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag"
"PUR+"
Thomas Anders: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Der Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung
Judith Rakers packt über schockierende Wiesn-Erfahrung aus
Oktoberfest-Erinnerungen
Judith Rakers
Prinz William spricht über "das härteste Jahr" seines Lebens
Schockierende Enthüllungen
Prinz William
Geheimnisse hinter den Kulissen von "Bares für Rares"
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
Vorerst keine neuen Folgen
Jessica Chastain
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
"Euphorie" ab 2. Oktober auf RTL+
Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise
Royale Doku
Prinz Haakon von Norwegen
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.