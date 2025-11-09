Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen

Schlagerliebling Andy Borg feierte am 2. November seinen 65. Geburtstag. Der charmante Entertainer mit dem unverwechselbaren Haarschopf prägte das Genre über Jahrzehnte – unter anderem fast zehn Jahre lang als Moderator des legendären „Musikantenstadls“. Seit 2018 sorgt er mit seiner Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ im SWR und MDR regelmäßig für beste Laune. Eine solche Karriere im Dienste der guten Stimmung verlangt natürlich nach einer besonderen Würdigung.

Glückwunsch, Andy Schlagershow • 08.11.2025 • 20:15 Uhr

In der Anfang September in München produzierten TV-Hommage „Glückwunsch, Andy“ blickt Borg gemeinsam mit langjährigen Wegbegleitern, Freunden und Fans auf die ersten Schritte seiner Musikerlaufbahn zurück – von den Anfängen bis zu den großen Bühnenmomenten. Durch den Abend führt Florian Silbereisen, ein enger Freund des Jubilars und treuer Begleiter durch viele seiner Schlagerjahre.

65 Jahre Andy Borg: Sängerin Monique, Ramon Roselly und Semino Rossi waren zu Gast Im Mittelpunkt der Geburtstagsgala stehen die Anfänge von Andy Borgs Karriere – seine heiteren, spannenden, aber auch berührenden Momente auf und hinter der Bühne. Und wer könnte darüber authentischer erzählen als diejenigen, die ihn seit Jahrzehnten begleiten? Gemeinsam mit der Schweizer Sängerin Monique, Ramon Roselly und seinem langjährigen Freund und Kollegen aus Argentinien, Semino Rossi, werden Erinnerungen geteilt, die sonst nur im Backstage-Gespräch fallen.

Mit liebevoll zusammengestelltem Archivmaterial, persönlichen Anekdoten und überraschenden Rückblicken zeichnet die Sendung ein warmes Porträt des Jubilars. Und vielleicht kommt dabei sogar die ein oder andere bislang unbekannte Geschichte ans Licht.

Ausgestrahlt wurde die zweistündige Show am Samstag, 8. November, um 20.15 Uhr im SWR und MDR. Auf ORF 2 war sie am selben Abend ab 22.00 Uhr zu sehen.

Glückwunsch, Andy – Sa. 08.11. – SWR: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.