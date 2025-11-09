Home News TV-News

Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen

"Glückwunsch, Andy"

Andy Borgs 65. Geburtstag: So lief die Party mit Florian Silbereisen

09.11.2025, 13.30 Uhr
Andy Borg feiert seinen 65. Geburtstag mit einer TV-Show, moderiert von Florian Silbereisen. Gemeinsam mit vielen Wegbegleitern blickt er auf seine Karriere zurück.
Andy Borg und Florian Silbereisen
Zu seinem 65. Geburtstag ehrt Florian Silbereisen (rechts) seinen Kollegen Andy Borg mit der Geburtstagshow "Glückwunsch Andy!".  Fotoquelle: SWR Fernsehen
Glückwunsch, Andy
Andy Borg feiert seinen Geburtstag nicht alleine. Auch Sängerin Monique, Ramon Roselly (links) und Semino Rossi (zweiter von rechts) sind in der TV-Sendung zu Gast. Florian Silbereisen (rechts) moderiert die Show.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Mit der Sängerin Monique teilt der Schlagerstar Andy Borg (Mitte) viele gemeinsame Erinnerungen.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Semino Rossi (links) ist ein langjähriger Freund und Kollege von Andy Borg (Mitte).   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Gemeinsam mit Ramon Roselly (rechts) performt Andy Borg auf der Bühne.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Seit 2018 moderiert die Schlagerikone die Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR und MDR.  Fotoquelle: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Andy Borg feierte am 2. November seinen 65. Geburtstag.  Fotoquelle: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Schlagerliebling Andy Borg feierte am 2. November seinen 65. Geburtstag. Der charmante Entertainer mit dem unverwechselbaren Haarschopf prägte das Genre über Jahrzehnte – unter anderem fast zehn Jahre lang als Moderator des legendären „Musikantenstadls“. Seit 2018 sorgt er mit seiner Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ im SWR und MDR regelmäßig für beste Laune. Eine solche Karriere im Dienste der guten Stimmung verlangt natürlich nach einer besonderen Würdigung.

SWR
Glückwunsch, Andy
Schlagershow • 08.11.2025 • 20:15 Uhr

In der Anfang September in München produzierten TV-Hommage „Glückwunsch, Andy“ blickt Borg gemeinsam mit langjährigen Wegbegleitern, Freunden und Fans auf die ersten Schritte seiner Musikerlaufbahn zurück – von den Anfängen bis zu den großen Bühnenmomenten. Durch den Abend führt Florian Silbereisen, ein enger Freund des Jubilars und treuer Begleiter durch viele seiner Schlagerjahre.

65 Jahre Andy Borg: Sängerin Monique, Ramon Roselly und Semino Rossi waren zu Gast

Im Mittelpunkt der Geburtstagsgala stehen die Anfänge von Andy Borgs Karriere – seine heiteren, spannenden, aber auch berührenden Momente auf und hinter der Bühne. Und wer könnte darüber authentischer erzählen als diejenigen, die ihn seit Jahrzehnten begleiten? Gemeinsam mit der Schweizer Sängerin Monique, Ramon Roselly und seinem langjährigen Freund und Kollegen aus Argentinien, Semino Rossi, werden Erinnerungen geteilt, die sonst nur im Backstage-Gespräch fallen.

Mit liebevoll zusammengestelltem Archivmaterial, persönlichen Anekdoten und überraschenden Rückblicken zeichnet die Sendung ein warmes Porträt des Jubilars. Und vielleicht kommt dabei sogar die ein oder andere bislang unbekannte Geschichte ans Licht.



Ausgestrahlt wurde die zweistündige Show am Samstag, 8. November, um 20.15 Uhr im SWR und MDR. Auf ORF 2 war sie am selben Abend ab 22.00 Uhr zu sehen.

Glückwunsch, Andy – Sa. 08.11. – SWR: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

