"The Masked Singer": Das ist die neue Jury der Erfolgssendung von ProSieben

ProSieben-Erfolg kehrt mit neuer Jury zuück

08.11.2025, 06.45 Uhr
von Elisa Eberle
Nach einer längeren Pause kehrt "The Masked Singer" auf ProSieben zurück. In der Jury sitzen neue Gesichter, die versuchen, die verkleideten Promis zu entlarven.
Chris Tall und Verona Pooth bilden die neue Jury bei "The Masked Singer".   Fotoquelle: Joyn/Willi Weber/Michael de Boer
Moderator Matthias Opdenhövel bleibt "The Masked Singer" auch in der zwölften Staffel treu.   Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Rave-ioli will beweisen, dass auch Nudeln musikalisch sein können.   Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Insgesamt 4.000 Federn schmücken die fast drei Meter hohe Maske namens "King".   Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Mehr als acht Wochen dauert die Herstellung der Maske Quietsch.   Fotoquelle: Joyn/Willi Weber
Mit ständigen wechselnden Looks und Haarstyles möchte Kuh Muuhnika das "Masked Singer"-Publikum auf ihre Seite ziehen.   Fotoquelle: Joyn/Willi Weber

Am Ende war es wohl einfach zu viel des Guten: Angespornt von den guten Einschaltquoten verkündete ProSieben im Frühjahr 2020, dass das Erfolgsformat "The Masked Singer" fortan nicht mehr jährlich, sondern zweimal jährlich ausgestrahlt werden sollte. Kletterten die Quoten, getragen von der allgemeinen Corona-Langeweile, zunächst noch weiter in die Höhe, befindet sich die Gesangsrateshow inzwischen auf dem absteigenden Ast: Durchschnittlich 8,1 Prozent Marktanteil erreichte Staffel elf Ende 2024 bei den Jungen (Zuschauer 14 bis 49 Jahre), durchschnittlicher Gesamtmarktanteil: 5,4 Prozent. Zum Vergleich: In den Anfangsjahren waren in der Spitze rund 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum drin. Im Februar 2025 zog ProSieben deshalb die Reißleine. Man verordnete dem einstigen Vorzeigeformat "eine längere Pause" und drehte die Schlagzahl auf eine neue Staffel pro Jahr zurück. Nun kehrt das Format auf dem gewohnten Sendeplatz am Samstagabend mit sechs neuen Folgen und einer neuen Jury zurück.

The Masked Singer
Show • 08.11.2025 • 20:15 Uhr

Wer sitzt in der neuen Jury?

Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall werden fortan Woche für Woche versuchen, die wahre Identität ihrer von Kopf bis Fuß maskierten Promi-Kolleginnen und -Kollegen zu enttarnen. Sie ersetzen Palina Rojinski und Rea Garvey. Mehr oder weniger wertvolle Hinweise liefern wie immer die kryptischen Indizien-Videos sowie die ungefilterte Gesangsstimme der auftretenden Stars. Damit es nicht zu einfach wird, wird die echte Stimme beim Sprechen künstlich verzerrt.

Unterstützt wird das Rateteam, wie gehabt, von einem wöchentlich wechselnden prominenten Rategast. In der Auftaktfoolge ist das "Tatort"-Ermittler Edin Hasanovic. Unklar ist, welche Gestalten sich diesmal alles auf die "Masked Singer"-Bühne wagen: Mit der Kuh Muuhnika, dem Affen King, Rave-ioli und Quietsch wurden lediglich vier der insgesamt neun Masken im Vorfeld bekannt. In der vergangenen elften Staffel waren unter anderem ein Lauch (Moderatorin Madita van Hülsen), eine Lokomotive (Schauspielerin Mimi Fiedler) und ein Panda (Sängerin Loi gewann letztlich) dabei. Moderiert wird "The Masked Singer" auch in diesem Jahr von Matthias Opdenhövel.

The Masked Singer – Sa. 08.11. – ProSieben: 20.15 Uhr

"Die Unzerquizbaren": Stefan Raab fordert "The Masked Singer" heraus
Stefan Raab will es wissen. Zum Start seiner nächsten neuen Show, dem Quizformat "Die Unzerquizbaren" mit seinem früheren Sidekick Elton als Partner, tritt die RTL-Show direkt gegen das Samstagsabend-Zugpferd von ProSieben an: Zweimal läuft "Die Unzerquizbaren" direkt gegen "The Masked Singer".
TV-Duell
Die Unzerquizbaren

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
