Home News Star-News

Privater Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar

Das ist ihr Refugium

Privater Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar

07.11.2025, 08.43 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli gewährt seltene Einblicke in ihr privates Zuhause. So hat sie sich ihren ganz persönlichen Rückzugsort eingerichtet.
Beatrice Egli
Beatrice Egli (37) ist eine echte Alleskönnerin: Jetzt plant sie ihren nächsten Karriereschritt - in der Schauspiel-Branche!  Fotoquelle: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Trotz ihrer sonst sehr zurückhaltenden Art, wenn es um private Themen geht, gewährt Beatrice Egli ausgerechnet in ihr Zuhause überraschend offene Einblicke. In ihrer Wohnung hat die 36-Jährige einen Ort geschaffen, an dem sie zur Ruhe kommt, sich fallen lassen und einfach nur sie selbst sein kann – fern vom Rampenlicht und dem ständigen Trubel ihres Alltags.

Oft verrät die Einrichtung mehr über einen Menschen, als Worte es könnten. Wie gestaltet Beatrice Egli ihr Zuhause? Welche Atmosphäre empfängt sie, wenn die Tür ins Schloss fällt? Und wie verbringt sie dort ihre freien Momente? Hier geht’s hinein in ihr ganz persönliches Wohlfühlreich.

Zuhause am Zürichsee: So sieht ihr Wohnbereich aus

Obwohl Beatrice Egli sich über ein beträchtliches Vermögen freuen kann und im Luxus wohnen könnte, lebt die Schlagersängerin in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee in der Schweiz. Seit mehreren Jahren fühlt sie sich dort zu Hause. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist der 36-Jährigen sehr wichtig. Ein Blick in die Räume verrät, Beatrice Egli mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß ist dabei die vorherrschende Farbe.

Derzeit beliebt:
>>5000 Euro futsch: Experte deckt Betrug bei „Bares für Rares“ auf
>>"I Am ... Burt Reynolds": Kritik über die Doku über Burt Reynolds auf ARTE
>>Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!
>>Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist die Schlagersängerin verheiratet?

Am meisten Zeit verbringt der Schlagerstar im Wohnzimmer, das auch zugleich die Küche ist. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in Grau gestrichen. Im Küchenbereich steht ein Tisch mit hellgrauen, Samt bezogenen Stühlen. Auch beim Geschirr weiß Beatrice Egli, was sie will. Schlicht soll es sein. "So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat", erklärt die Sängerin. 




Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)

Einblick ins Schlafzimmer von Beatrice Egli

Viel Weiß und ab und zu ein zartes Rosa, so ist die Farbgestaltung in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Dazu gehört ein weißes Sideboard, viele Kissen und weiße Bettwäsche. Diese hat der Schlagerstar am liebsten aus Leinen. Auch ein Schaukelstuhl in Weiß gehört zur Einrichtung und sorgt bei Beatrice Egli für Beruhigung. 

"Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7", verrät die 36-Jährige. Vor dem Schlafengehen hat die Sängerin ein bestimmtes Ritual. Sie führt ein Buch, in dem sie dokumentiert, wofür sie am jeweiligen Tag dankbar war. 

Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Beatrice Egli hat uns im Gespräch verraten, wofür sie in ihrem Leben dankbar ist – und wann sie ihr Arbeitsoutfit ablegt.
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.

Warum Beatrice Egli keine Preise im Wohnzimmer zeigt

Bei ihrem aufregenden Job möchte sich Beatrice Egli ihr Zuhause als Rückzugsort erhalten. "Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein", erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Hausordnung. Daher findet man in ihrer Wohnung keine Preise. Die vielen Auszeichnungen bewahrt die Schweizerin im Proberaum auf. "Mein Zuhause, wo ich runterkomme und ganz für mich sein kann. Ich brauche diesen Abstand zu allem", verrät die Metzgerstochter. 

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Was Beatrice Egli Zuhause am liebsten macht

Beatrice Egli hat bei der Wohnungsbesichtigung verraten, dass sie mit Vorliebe in ihrer Küche, gemeinsam mit Freunden, kocht. Daher verbringt sie viel Zeit in ihrem Küchen- und Wohnzimmerbereich. Trotz der guten Vorsätze lässt sich manchmal die Arbeit nicht ganz von dem Privatleben trennen. Doch dann gibt es einen bestimmten Ort, den Beatrice Egli, wenn das Wetter es zulässt, aufsucht. "Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.

Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft", erklärt der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das könnte dich auch interessieren

Schock in neuer Mälzer-Show: "Eine der schlimmsten Schnittverletzungen, die ich je gesehen habe"
Drama in der Küche
Mälzers Meisterklasse
Einsatz auf der Reeperbahn: Neuer TV-Job für Frank Rosin
Abenteuerreise
Frank Rosin
Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Das sind die Gäste
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Beatrice Eglis Zukunftspläne: Sie will nicht nur Musikerin sein!
Der nächste Karriereschritt
Beatrice Egli
Rhein-Entdeckung: Was niemand über seine Anfänge weiß
"Wilder Rhein – Der berühmte Unbekannte (1)"
Wilder Rhein - Der berühmte Unbekannte
Frank Zander sorgt sich um Ehefrau Evy: Das ist die Diagnose
Labor-Analyse gibt Aufschluss
Frank und Evelyn "Evy" Zander
"Die Cooking Academy": Darum geht's in der neuen Serie bei ProSieben
Kochduell mit Herz
Die Cooking Academy
Beatrice Egli spricht über Karriere-Anfang: "Niemand hat mit mir geredet"
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere
Babyglück
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"
Kino-Neustarts
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann
Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!
Gesundheitsprobleme
Lady Gaga
Neue Serie "Task": Spannender Thriller von Brad Ingelsby
Duell der Gegensätze
Task
"Wolfswinkel": So gut war das ARD-Drama mit Claudia Eisinger
Kritik
"Wolfswinkel"
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Sportschau: WM-Quali 2026 Slowakei - Deutschland
"Trügerische Alpenidylle": Zerstört der Klimawandel den Alpentourismus?
Gefahren in den Bergen
Trügerische Alpenidylle
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer
Dortmunder "Tatort" verliert eine Hauptfigur – schon wieder
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"
Sportmoderatoren-Wechsel
Sportschau
Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab
"Wir haben es getan!"
Bill Kaulitz
Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“
Schönheit ohne Verfallsdatum
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
Ihr erstes Kind
Anne Menden und Gustav Masurek
Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star
Nach Totalabsturz
aka Charlie Sheen
Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL
Von der Trainerbank ins Studio
Edin Terzić
Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL