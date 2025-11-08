"Glückwunsch, Andy": Der 65. Geburtstag von Andy Borg - moderiert von Florian Silbereisen

Schlagerstar Andy Borg vollendete am 2. November sein 65. Lebensjahr. Der sympathische Entertainer mit der markanten Haarpracht war fast zehn Jahre lang Moderator des legendären "Musikantenstadls". Seit 2018 begeistert er sein Publikum mit der beliebten Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR und MDR. Eine solch beeindruckende Karriere im Zeichen des Schlagers verdient natürlich eine gebührende Feier.

Glückwunsch, Andy Schlagershow • 08.11.2025 • 20:15 Uhr

In der Anfang September in München aufgezeichneten TV-Show "Glückwunsch, Andy" blickt Andy Borg gemeinsam mit Freunden und Fans auf die Anfänge seiner musikalischen Laufbahn zurück. Durch den Abend führt kein Geringerer als Florian Silbereisen – ein enger Freund und Wegbegleiter des Jubilars.

Sängerin Monique, Ramon Roselly und Semino Rossi sind zu Gast Thematisch dreht sich alles um die ersten Schritte seiner Karriere, seine lustigsten, aufregendsten und bewegendsten Momente. Und wer könnte diese Erinnerungen besser teilen als jene, die von Anfang an dabei waren? Gemeinsam mit der Schweizer Sängerin Monique, Ramon Roselly sowie seinem langjährigen Freund und Kollegen aus Argentinien, Semino Rossi, werden unvergessliche Momente wieder lebendig.

Mit liebevoll ausgewähltem Bildmaterial und spannenden Rückblicken lässt die launige Sendung Andy Borgs Leben Revue passieren. Und, wer weiß, vielleicht wird dabei auch das ein oder andere Geheimnis gelüftet, das man von der Schlagerikone bisher noch nicht kannte.

Die zweistündige Geburtstags-Sendung wird am Samstag, 8. November, um 20.15 Uhr, im SWR und im MDR ausgestrahlt. Außerdem ist sie am selben Tag um 22.00 Uhr auf ORF 2 zu sehen.

Glückwunsch, Andy – Sa. 08.11. – SWR: 20.15 Uhr

