"Glückwunsch, Andy": Der 65. Geburtstag von Andy Borg - moderiert von Florian Silbereisen

"Glückwunsch, Andy"

Andy Borg wird 65 - Florian Silbereisen schmeißt die große Sause

08.11.2025, 06.30 Uhr
Andy Borg feiert seinen 65. Geburtstag mit einer TV-Show, moderiert von Florian Silbereisen. Gemeinsam mit vielen Wegbegleitern blickt er auf seine Karriere zurück.
Andy Borg und Florian Silbereisen
Zu seinem 65. Geburtstag ehrt Florian Silbereisen (rechts) seinen Kollegen Andy Borg mit der Geburtstagshow "Glückwunsch Andy!".  Fotoquelle: SWR Fernsehen
Glückwunsch, Andy
Andy Borg feiert seinen Geburtstag nicht alleine. Auch Sängerin Monique, Ramon Roselly (links) und Semino Rossi (zweiter von rechts) sind in der TV-Sendung zu Gast. Florian Silbereisen (rechts) moderiert die Show.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Mit der Sängerin Monique teilt der Schlagerstar Andy Borg (Mitte) viele gemeinsame Erinnerungen.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Semino Rossi (links) ist ein langjähriger Freund und Kollege von Andy Borg (Mitte).   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Gemeinsam mit Ramon Roselly (rechts) performt Andy Borg auf der Bühne.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Seit 2018 moderiert die Schlagerikone die Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR und MDR.  Fotoquelle: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson
Glückwunsch, Andy
Andy Borg feierte am 2. November seinen 65. Geburtstag.  Fotoquelle: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Schlagerstar Andy Borg vollendete am 2. November sein 65. Lebensjahr. Der sympathische Entertainer mit der markanten Haarpracht war fast zehn Jahre lang Moderator des legendären "Musikantenstadls". Seit 2018 begeistert er sein Publikum mit der beliebten Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR und MDR. Eine solch beeindruckende Karriere im Zeichen des Schlagers verdient natürlich eine gebührende Feier.

SWR
Glückwunsch, Andy
Schlagershow • 08.11.2025 • 20:15 Uhr

In der Anfang September in München aufgezeichneten TV-Show "Glückwunsch, Andy" blickt Andy Borg gemeinsam mit Freunden und Fans auf die Anfänge seiner musikalischen Laufbahn zurück. Durch den Abend führt kein Geringerer als Florian Silbereisen – ein enger Freund und Wegbegleiter des Jubilars.

Sängerin Monique, Ramon Roselly und Semino Rossi sind zu Gast

Thematisch dreht sich alles um die ersten Schritte seiner Karriere, seine lustigsten, aufregendsten und bewegendsten Momente. Und wer könnte diese Erinnerungen besser teilen als jene, die von Anfang an dabei waren? Gemeinsam mit der Schweizer Sängerin Monique, Ramon Roselly sowie seinem langjährigen Freund und Kollegen aus Argentinien, Semino Rossi, werden unvergessliche Momente wieder lebendig.

Mit liebevoll ausgewähltem Bildmaterial und spannenden Rückblicken lässt die launige Sendung Andy Borgs Leben Revue passieren. Und, wer weiß, vielleicht wird dabei auch das ein oder andere Geheimnis gelüftet, das man von der Schlagerikone bisher noch nicht kannte.

Die zweistündige Geburtstags-Sendung wird am Samstag, 8. November, um 20.15 Uhr, im SWR und im MDR ausgestrahlt. Außerdem ist sie am selben Tag um 22.00 Uhr auf ORF 2 zu sehen.

Glückwunsch, Andy – Sa. 08.11. – SWR: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

