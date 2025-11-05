"Die Mumie" kehrt zurück – mit Originalbesetzung

Fast 20 Jahre nach dem dritten Teil könnte nun noch ein weiterer folgen: Der Horror-Klassiker "Die Mumie" soll eine Fortsetzung erhalten. Das berichten unter anderem die stets gut informierten US-Branchenblätter "Variety" und "The Hollywood Reporter" übereinstimmend.

Im Jahr 1999 hatten es Rachel Weisz und Brendan Fraser erstmals in den geheimen Grabkammern von Ägypten mit einer rachsüchtigen Mumie zu tun. Drei Jahre später folgte "Die Mumie kehrt zurück". Der dritte Teil "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" erschien 2008 – diesmal allerdings ohne Weisz, die durch Maria Bello ersetzt wurde. Jetzt sollen die beiden Original-Darsteller für eine weitere Fortsetzung im Gespräch sein.

Berichten zufolge sollen sich die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett des vierten Teils der "Mumie"-Reihe annehmen. Das Duo hatte vor wenigen Jahren erst den Horror-Klassiker "Scream" mit einem fünften und sechsten Teil fortgesetzt. Worum es im Film gehen soll, ist bislang unklar.

Oscar-Preisträgerin Weisz machte zuletzt mit Filmen wie "The Favourite – Intrigen und Irrsinn" (2018) und "Black Widow" (2021) auf sich aufmerksam, Fraser gewann 2023 für seine Hauptrolle in "The Whale" den Oscar als bester Hauptdarsteller. Aber auch "Die Mumie" war im Jahr 2017 erneut auf der großen Leinwand zu sehen – die Neuverfilmung mit Tom Cruise erhielt jedoch eher schlechte Kritiken.