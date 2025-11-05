Home News Film-News

"Die Mumie" kehrt zurück – mit Originalbesetzung

Horror-Klassiker

"Die Mumie" kehrt zurück – mit Originalbesetzung

05.11.2025, 11.30 Uhr
von Gianluca Reucher
"Die Mumie" soll eine Fortsetzung erhalten – mit Originalbesetzung und zwei erfolgsversprechenden Regisseuren. Es wäre der vierte Teil des Horror-Klassikers.
Die Mumie
"Die Mumie" mit Brendan Fraser und Rachel Weisz soll eine weitere Fortsetzung erhalten.  Fotoquelle: Getty Images

Fast 20 Jahre nach dem dritten Teil könnte nun noch ein weiterer folgen: Der Horror-Klassiker "Die Mumie" soll eine Fortsetzung erhalten. Das berichten unter anderem die stets gut informierten US-Branchenblätter "Variety" und "The Hollywood Reporter" übereinstimmend.

Im Jahr 1999 hatten es Rachel Weisz und Brendan Fraser erstmals in den geheimen Grabkammern von Ägypten mit einer rachsüchtigen Mumie zu tun. Drei Jahre später folgte "Die Mumie kehrt zurück". Der dritte Teil "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" erschien 2008 – diesmal allerdings ohne Weisz, die durch Maria Bello ersetzt wurde. Jetzt sollen die beiden Original-Darsteller für eine weitere Fortsetzung im Gespräch sein.

Berichten zufolge sollen sich die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett des vierten Teils der "Mumie"-Reihe annehmen. Das Duo hatte vor wenigen Jahren erst den Horror-Klassiker "Scream" mit einem fünften und sechsten Teil fortgesetzt. Worum es im Film gehen soll, ist bislang unklar.

Derzeit beliebt:
>>"Zusammen abgestürzt": Bill Kaulitz feierte auf Heidis Halloweenparty mit deutschem Podcaster
>>Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an
>>Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!
>>"The Whale": Kritik zum oscar-prämierten Film mit Brendan Fraser

Oscar-Preisträgerin Weisz machte zuletzt mit Filmen wie "The Favourite – Intrigen und Irrsinn" (2018) und "Black Widow" (2021) auf sich aufmerksam, Fraser gewann 2023 für seine Hauptrolle in "The Whale" den Oscar als bester Hauptdarsteller. Aber auch "Die Mumie" war im Jahr 2017 erneut auf der großen Leinwand zu sehen – die Neuverfilmung mit Tom Cruise erhielt jedoch eher schlechte Kritiken.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Laura Dern trauert: Ihre Mutter Diane Ladd ist mit 89 Jahren gestorben
Tragischer Verlust
Diane Ladd und Tochter Laura Dern
Radikale Verwandlung für Hollywood: So sieht Emma Stone jetzt aus!
Neue Rolle
Bugonia (2025)
Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
Hollywood-Ikone
Diane Keaton
Bill und Tom Kaulitz trauern um Diane Keaton: "Das hat mich wirklich getroffen"
Nach Tod von Hollywood-Star
Neuer "Minecraft"-Film bestätigt – inklusive Startdatum
Nach großem Kino-Erfolg
"Ein Minecraft Film"
Julie Andrews wird 90: Das macht der "Mary Poppins"-Star heute
Filmlegende
Julie Andrews
Ein stilles Oscar-Meisterwerk mit Casey Affleck bei ARTE
"Manchester by the Sea"
Manchester by the Sea
Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?
Mögliches Finale
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Screamboat"
"Prominent Getrennt" 2026: Diese Ex-Paare sind dabei
Ex-Paare in Südafrika
"Prominent Getrennt"
Elke Sommer wird 85: Was macht sie eigentlich heute?
Künstlerin
Elke Sommer
Die kürzesten Star-Ehen aller Zeiten
Blitzhochzeiten
Verona Feldbusch und Dieter Bohlen
ARD wirft "Tagesschau" vorübergehend aus dem Programm
Programmänderung
Susanne Daubner
Jennifer Lawrence hat Essen für Robert Pattinson "einfach aus dem Müll gefischt"
Irres Geständnis
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson
Schräge ARD-Komödie mit Western-Feeling
"Theken-Cowboys"
Theken-Cowboys
Roland Emmerich wird 70: ARTE feiert den „Meister der Apokalypse“
"Roland Emmerich – Weltenzerstörer, Weltenerbauer"
Roland Emmerich - Weltenzerstörer, Weltenerbauer
True-Crime im ZDF: Rudi Cerne zeigt dramatische Entführung
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Was macht "Top Gun"-Star Kelly McGillis heute?
Karrierewandel
Kelly McGillis und Tom Cruise (1986)
Was wurde aus den "Charmed"-Stars?
Rückblick
Einfach zauberhaft!
Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?
Happy End oder Herzschmerz
"Maxton Hall"
Henning Baum: "Mit Freundlichkeit, Offenheit, Warmherzigkeit und Respekt lebt es sich leichter"
Männlichkeit neu gedacht
Henning Baum im Interview
"Mission Dezember": Vanessa Mai ändert plötzlich ihren Namen auf Instagram
Rätselhafte Namensänderung
Vanessa Mai
Marlene Lufen berichtet von schlimmem Urlaubserlebnis: "Habe geschrien vor Schmerzen"
Darmprobleme
Marlene Lufen
„Bauer sucht Frau“: Erstes Kuss schon beim Scheunenfest und ein Schock
Herzklopfen auf dem Land
Bauer sucht Frau
Lola Weippert auf Selbstfindungsreise – Start mit Kuschel-Therapie
Ungewöhnliche Therapieform
Lola Weippert
RTL+ startet „Die Nibelungen“: Deutsche Antwort auf „Game of Thrones“?
Mittelalterliches Epos
"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"
Lutz van der Horst: So kämpfte der „heute-show“-Reporter mit Alkohol
Ehrliches Geständnis
Lutz van der Horst und Fabian Köster
Hollywoods geheime Sammler: Diese Leidenschaften kennt keiner
Kuriose Schätze
Angelina Jolie
Neu auf DVD: „Freakier Friday“, „Was uns verbindet“ & „Die Barbaren“
DVD-Highlights der Woche
"Freakier Friday"