Nach langer Pause: Til Schweiger spricht im TV über seine Gesundheit

Große Rückkehr bei „Klein gegen Groß“ In der Vergangenheit hat Til Schweiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Es folgte der Rückzug aus der Öffentlichkeit. Wie Tochter Luna kürzlich auf einer Veranstaltung mit Mutter Dana Schweiger verriet, lebt der Schauspieler auf einem Bauernhof auf Mallorca und es gehe ihm soweit gut. Doch selbst dazu geäußert hat sich der 61-jährige bis dato nicht- bis jetzt. In der ARD-Show „Klein gegen Groß“, die von Kai Pflaume moderiert wird, kehrt er erstmals seit langer Zeit ins Fernsehen zurück und spricht offen über sein Befinden.

Lang ersehntes Lebenszeichen: „Mir geht es super“ Auf ein Lebenszeichen von Til Schweiger mussten sich die Fans lange gedulden. Dieses gab er nun aber in der Sendung „Klein gegen Groß“, die am 19. Oktober 2025 in Berlin-Adlershof aufgezeichnet und am 1. November 2025 im Ersten ausgestrahlt wurde. Dort duellierte er sich mit der 14-jährigen Lola aus Wien. In einem „Filmstar-Duell“ mussten sie erraten, welche Schauspieler gemeinsam für berühmte Filme vor der Kamera standen. Eine Gelegenheit, die Kai Pflaume ergriff, um Schweiger auf seinen langen Rückzug aus der Medienlandschaft anzusprechen. Während seiner Auszeit zeigte er sich nämlich nur selten in der Öffentlichkeit. So feuerte er seine Töchter beispielsweise bei „Schlag den Star“ aus dem Publikum an. Pflaume fragte ihn also: „Wir haben dich jetzt eine ganze Weile nicht gesehen. Geht´s dir gut?“. Die Antwort folgte prompt und dürfte seine Fans beruhigen: „Mir geht es super! Sehr gut!“. Dabei präsentierte er sich locker, gut gelaunt und mit positiver Energie. Die gesundheitlichen Probleme scheinen also überwunden.

Gesundheitliche Rückschläge in der Vergangenheit Das Jahr 2024 verlief für Til Schweiger nämlich alles andere als rund. Die Gesundheit des heute 61-jährigen ließ ihn nämlich zeitweise im Stich und die Fans machten sich große Sorgen um den Schauspieler. Bekannt wurde öffentlich insbesondere, dass der „Honig im Kopf“-Star unter einer schwerwiegenden Infektion am Bein litt, die zu einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung (Sepsis) geführt hat. Zu diesem besorgniserregenden Zustand gesellten sich dann noch Herzprobleme, weshalb sich der Schauspieler zur Genesung weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Auch sein letzter Instagram-Eintrag lag schon eine Weile zurück. Am 31. Januar 2025 postete er ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Ex-Frau Dana, der Mutter aller seiner vier Kinder zeigt mit dem Kommentar: „Flashback 1995“. Nun folgte aber das überraschende Wiedersehen bei „Klein gegen Groß“.