Eröffnung der Bundesliga: FC Bayern München - RB Leipzig auf SAT.1

Die Meisterschale ist zurück in München, die Bayern sind wieder die Gejagten. Und die Jäger? Bayer Leverkusen hat als Ex- und Vizemeister natürlich den Anspruch, wieder vorne mitzumischen. Borussia Dortmund will erneut oben angreifen. Und dann muss man dahinter sicher auch RB Leipzig auf dem Zettel haben, einen Verein mit weiterhin sehr hohen Ansprüchen – trotz verkorkster Vorsaison. Insofern darf das Publikum sich zum Start der Bundesliga-Saison 2025/26 gleich auf einen ordentlichen Kracher freuen: Bayern München gegen RB Leipzig. SAT.1 überträgt die Partie live im Free-TV.

ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig Sport • 22.08.2025 • 19:50 Uhr

Bayern gegen Leipzig: 19 Tore in den letzten vier Spielen Es lässt sich nur schwerlich schönreden: Die letzte Bundesliga-Saison war für RB Leipzig eine ziemliche Enttäuschung. Kein Sieg aus den letzten fünf Spielen, am Ende nur Platz sieben in der Tabelle – Qualifikation für den Europapokal verpasst. Aber gerade deshalb dürften die Leipziger umso motivierter zum Saisonauftakt nach München fahren, und wie man die Bayern ärgert, wissen sie auch. Zuletzt gab's bei Begegnungen der beiden Vereine ja auch manches Torspektakel. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Mai (in Leipzig) trennten sich die Teams 3:3 unentschieden, bei den letzten vier Begegnungen zwischen dem FCB und RB fielen in Summe 19 Treffer – das verspricht viel für den Start in die neue Bundesliga-Saison.

"ran"-Moderator Matthias Opdenhövel, Experte Markus Babbel und Rasen-Reporter Matthias Killing stimmen in der Münchner Allianz Arena ab 19.50 Uhr auf das Spiel ein, der Anstoß erfolgt dann um 20.30 Uhr. Es kommentiert Jonas Friedrich mit Unterstützung von Ex-Bundesliga-Profi Lars Stindl.

Parallel zur Free-TV-Übertragung bei SAT.1 ist das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2025/26 auch live bei Sky zu sehen (Kommentar: Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld). Hier startet der "Countdown" bereits um 19.30 Uhr.

ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig – Fr. 22.08. – SAT.1: 19.50 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.