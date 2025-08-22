Home News TV-News

Eröffnung der Bundesliga: FC Bayern München - RB Leipzig auf SAT.1

"ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig"

Ein Brecher zum Bundesliga Auftakt: FC Bayern München - RB Leipzig

22.08.2025, 06.45 Uhr
von John Fasnaugh
Zum Start der Bundesliga-Saison 2025/26 trifft Bayern München auf RB Leipzig. SAT.1 überträgt das Spiel live und verspricht ein Torspektakel. Die letzten vier Duelle der beiden Vereine endeten mit insgesamt 19 Toren. Ein spannender Saisonauftakt ist garantiert!
Harry Kane
Bayern Münchens Star-Stürmer Harry Kane ist aktueller Torschützenkönig der Bundesliga, traf in der letzten Saison 26-mal. Damit würde er gegen RB Leipzig sicher gerne weitermachen.  Fotoquelle: Getty Images/Christian Kaspar-Bartke
Bayern München - RB Leipzig
Bayern gegen Leipzig, diese Begegnung war in der Bundesliga zuletzt immer ein Versprechen für vieke Tore. Im Bild: Joshua Kimmich und Loïs Openda bei der letzten Begegnung der beiden Teams im Mai 2025 - damals ging es 3:3 unentschieden aus.  Fotoquelle: Getty Images/Stuart Franklin
Matthias Opdenhövel
Matthias Opdenhövel moderiert den Bundesliga-Auftakt bei SAT.1.   Fotoquelle: SAT.1/Claudius Pflug

Die Meisterschale ist zurück in München, die Bayern sind wieder die Gejagten. Und die Jäger? Bayer Leverkusen hat als Ex- und Vizemeister natürlich den Anspruch, wieder vorne mitzumischen. Borussia Dortmund will erneut oben angreifen. Und dann muss man dahinter sicher auch RB Leipzig auf dem Zettel haben, einen Verein mit weiterhin sehr hohen Ansprüchen – trotz verkorkster Vorsaison. Insofern darf das Publikum sich zum Start der Bundesliga-Saison 2025/26 gleich auf einen ordentlichen Kracher freuen: Bayern München gegen RB Leipzig. SAT.1 überträgt die Partie live im Free-TV.

SAT.1
ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig
Sport • 22.08.2025 • 19:50 Uhr

Bayern gegen Leipzig: 19 Tore in den letzten vier Spielen

Es lässt sich nur schwerlich schönreden: Die letzte Bundesliga-Saison war für RB Leipzig eine ziemliche Enttäuschung. Kein Sieg aus den letzten fünf Spielen, am Ende nur Platz sieben in der Tabelle – Qualifikation für den Europapokal verpasst. Aber gerade deshalb dürften die Leipziger umso motivierter zum Saisonauftakt nach München fahren, und wie man die Bayern ärgert, wissen sie auch. Zuletzt gab's bei Begegnungen der beiden Vereine ja auch manches Torspektakel. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Mai (in Leipzig) trennten sich die Teams 3:3 unentschieden, bei den letzten vier Begegnungen zwischen dem FCB und RB fielen in Summe 19 Treffer – das verspricht viel für den Start in die neue Bundesliga-Saison.

"ran"-Moderator Matthias Opdenhövel, Experte Markus Babbel und Rasen-Reporter Matthias Killing stimmen in der Münchner Allianz Arena ab 19.50 Uhr auf das Spiel ein, der Anstoß erfolgt dann um 20.30 Uhr. Es kommentiert Jonas Friedrich mit Unterstützung von Ex-Bundesliga-Profi Lars Stindl.

Parallel zur Free-TV-Übertragung bei SAT.1 ist das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2025/26 auch live bei Sky zu sehen (Kommentar: Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld). Hier startet der "Countdown" bereits um 19.30 Uhr.

ran Fußball: Eröffnungsspiel Bundesliga – FC Bayern München – RB Leipzig – Fr. 22.08. – SAT.1: 19.50 Uhr

ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
In der ARD-Doku "Unparteiisch" zeigt Felix Brych, Rekord-Schiedsrichter der Bundesliga, menschliche Seiten: Fairness geht ihm über strikte Regeltreue. Ungesehene Aufnahmen offenbaren seine Herausforderungen am Spielfeldrand und seine emotionale Entwicklung.
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

