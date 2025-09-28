„Asterix & Obelix im Reich der Mitte“: Free-TV-Premiere bei SAT.1

Asterix und Obelix, die Helden aus der seit 1959 existierenden französischen Comic-Reihe "Asterix", sind schon ordentlich herumgekommen. Sie waren in Ägypten und Amerika, versuchten sich bei den Olympischen Spielen und erschauderten angesichts der britischen Essgewohnheiten. Wildschwein mit Pfefferminzsoße? Die spinnen!

Asterix & Obelix: Im Reich der Mitte Familienfilm • 28.09.2025 • 20:15 Uhr

Der erste "Asterix und Obelix"-Film ohne Comic-Vorlage Der vielleicht größte Kulturschock ihres Lebens stand den beiden tapferen Kriegern aber erst noch bevor: In "Asterix & Obelix im Reich der Mitte", einer Realfilm-Adaption, verschlägt es sie ins ferne China. Nach dem Kinostart im Jahr 2023 ist der Film nun erstmals zur besten Sendezeit im Free-TV zu sehen. (SAT.1)

"Asterix & Obelix im Reich der Mitte" war der erste Film der Reihe seit elf Jahren und der erste überhaupt, der nicht auf einem der Comics von René Goscinny und Albert Uderzo basiert. Die Macher wollten nach dem mäßigen Erfolg von "Asterix & Obelix – Im Auftrag ihrer Majestät" (2012) einen kompletten Neustart: Nicht mehr Gérard Depardieu gibt den Obelix, sondern Gilles Lellouche. Sein treuer Freund Asterix wird jetzt von Guillaume Canet verkörpert.

2026 kommt ein neues Comic-Abenteuer von Asterix und Obelix in die Kinos Wie landen die beiden Zaubertrank-Liebhaber nun ausgerechnet in China? Nach einem Staatsstreich flüchtet Kaisertochter Fu Yi (Julie Chen) nach Gallien und bittet um Unterstützung. Man folgt ihrem Ruf und haut jetzt eben nicht mehr römische Legionäre, sondern verräterische chinesische Soldaten aus den Latschen. So ganz ohne Rom geht es aber doch nicht: Vincent Cassel ist als Imperator Cäsar zu sehen und Fußball-Star Zlatan Ibrahimović feiert als Caius Antivirus nicht ohne Selbstironie sein Film-Debüt.

Im Herbst 2026 startet ein neues computeranimiertes Abenteuer mit den beliebten Comic-Helden in den Kinos. Unter dem Titel "Asterix und das Königreich Nubien" führt die Geschichte dieses Mal in das ferne afrikanische Reich Nubien. Der Film reiht sich in die computeranimierten Kinoabenteuer "Asterix im Land der Götter" und "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks" ein.

Asterix & Obelix: Im Reich der Mitte – So. 28.09. – SAT.1: 20.15 Uhr

