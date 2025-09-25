Home News TV-News

„On Deck“ im ZDF: Hältst du elf Wochen auf hoher See durch?

"On Deck – Ausbildung auf dem Meer"

ZDF-Doku begleitet Nachwuchsoffiziere auf hoher See

25.09.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue ZDF-Dokumentation begleitet 14 junge Menschen, die sich auf einem Containerschiff zu nautischen Offiziersassistenten ausbilden lassen – oft fern der Heimat.
On Deck - Ausbildung auf dem Meer
Haben sich für einen ungewöhnlichen Beruf entschieden (von links): Ansgar Stark, Gweny Backs, Sofia Spirgatis, Selina Schwarz und Jamie von Bresinski.  Fotoquelle: ZDF/Alena Dörfler
On Deck - Ausbildung auf dem Meer
Ansgar kann gar nicht erwarten, bis das Containerschiff ablegt.  Fotoquelle: ZDF/Alena Dörfler
On Deck - Ausbildung auf dem Meer
Selina übernimmt zum ersten Mal bei dem 350-Meter-Stahlkoloss das Steuer.  Fotoquelle: ZDF/Alena Dörfler
On Deck - Ausbildung auf dem Meer
Befahren mit dem Frachtschiff "Chicago Express" die Weltmeere (von links): Gweny Backs, Jamie von Bresinski, Ansgar Stark, Sofia Spirgatis und Selina Schwarz.  Fotoquelle: ZDF/Alena Dörfler

Die neue ZDF-Dokumentation "On Deck – Ausbildung auf dem Meer" (bereits in der Mediathek) erzählt von 14 jungen Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag oft an der frischen Luft sind, gleichzeitig unter Menschen kommen, ein hohes Maß an Abwechslung erleben – und schnell viel Verantwortung tragen. Es geht um Berufseinsteiger, die sich zum nautischen Offiziersassistenten auf einem Containerschiff ausbilden lassen. Das Kamerateam begleitet die 14 jungen Menschen auf einem großen Abenteuer – elf Wochen auf See.

ZDF
On Deck – Ausbildung auf dem Meer
Dokumentation • 25.09.2025 • 17:10 Uhr

"On Deck": Ausbildung zum nautischen Offiziersassistenten

Dabei lernt man daheim am Fernseher in vier spannenden Folgen auch die unterschiedlichen Motivationen kennen, sich auf einen nicht ganz alltäglichen Berufswunsch einzulassen. So ist die 28-jährige Selina eigentlich Physiotherapeutin. Allerdings hat sie maritime Erfahrungen nachzuweisen: Sie hat bereits auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet.

Die ebenfalls 28-jährige Gweny hat gerade ihr BWL-Studium abgeschlossen. Nun möchte sie sich selbst testen: Kann sie sich auch in einem traditionell eher "männlichen" Beruf behaupten? Noch ganz jung ist Ansgar: Der 18-Jährige freut sich auf den Teamgeist an Bord.

Allerdings stellen sich rasch ernste Herausforderungen ein: Wie reagiert man planvoll, wenn ein Container brennt oder wenn es zu einer Evakuierungsaktion und dem Navigieren einer Rettungsinsel kommt? Aber auch im ganz normalen Alltag stehen rasch Belastungen an – etwa, weil man sich auf engem Raum einleben muss, wo fast keine Rückzugsmöglichkeiten für Privates bleiben.



On Deck – Ausbildung auf dem Meer – Do. 25.09. – ZDF: 17.10 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

