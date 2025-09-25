„On Deck“ im ZDF: Hältst du elf Wochen auf hoher See durch?

Die neue ZDF-Dokumentation "On Deck – Ausbildung auf dem Meer" (bereits in der Mediathek) erzählt von 14 jungen Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag oft an der frischen Luft sind, gleichzeitig unter Menschen kommen, ein hohes Maß an Abwechslung erleben – und schnell viel Verantwortung tragen. Es geht um Berufseinsteiger, die sich zum nautischen Offiziersassistenten auf einem Containerschiff ausbilden lassen. Das Kamerateam begleitet die 14 jungen Menschen auf einem großen Abenteuer – elf Wochen auf See.

On Deck – Ausbildung auf dem Meer Dokumentation • 25.09.2025 • 17:10 Uhr

"On Deck": Ausbildung zum nautischen Offiziersassistenten Dabei lernt man daheim am Fernseher in vier spannenden Folgen auch die unterschiedlichen Motivationen kennen, sich auf einen nicht ganz alltäglichen Berufswunsch einzulassen. So ist die 28-jährige Selina eigentlich Physiotherapeutin. Allerdings hat sie maritime Erfahrungen nachzuweisen: Sie hat bereits auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet.

Die ebenfalls 28-jährige Gweny hat gerade ihr BWL-Studium abgeschlossen. Nun möchte sie sich selbst testen: Kann sie sich auch in einem traditionell eher "männlichen" Beruf behaupten? Noch ganz jung ist Ansgar: Der 18-Jährige freut sich auf den Teamgeist an Bord.

Allerdings stellen sich rasch ernste Herausforderungen ein: Wie reagiert man planvoll, wenn ein Container brennt oder wenn es zu einer Evakuierungsaktion und dem Navigieren einer Rettungsinsel kommt? Aber auch im ganz normalen Alltag stehen rasch Belastungen an – etwa, weil man sich auf engem Raum einleben muss, wo fast keine Rückzugsmöglichkeiten für Privates bleiben.

On Deck – Ausbildung auf dem Meer – Do. 25.09. – ZDF: 17.10 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!