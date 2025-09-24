Home News TV-News

„Manchester by the Sea“: Casey Affleck brilliert im Oscar-Drama

"Manchester by the Sea"

Ein stilles Oscar-Meisterwerk mit Casey Affleck bei ARTE

24.09.2025, 06.30 Uhr
von Jasmin Herzog
Kenneth Lonergans Drama "Manchester by the Sea" zeigt Casey Affleck in einer brillanten Rolle. Ein Film über Trauma und Schuld, jetzt zur Primetime bei ARTE.
Manchester by the Sea
Einsamer Wolf: Lee (Casey Affleck) leidet unter dem Trauma der Vergangenheit.   Fotoquelle: Claire Folger/Amazon Studios/ARTE
Manchester by the Sea
Lee (Casey Affleck) arbeitet in Boston als Hausmeister - weit weg von allem.   Fotoquelle: Claire Folger/Amazon Studios/ARTE
Manchester by the Sea
Casey Affleck (rechts, mit Lucas Hedges) wurde für seine großartige Performance mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.  Fotoquelle: Claire Folger/Amazon Studios/ARTE
Manchester by the Sea
Onkel und Neffe: Lee (Casey Affleck, links) soll sich um Patrick (Lucas Hedges) kümmern.   Fotoquelle: Claire Folger/Amazon Studios/ARTE
Manchester by the Sea
Der Schmerz sitzt tief: Randi (Michelle Williams) und Lee (Casey Affleck) können nicht mehr zueinander finden.   Fotoquelle: Claire Folger/Amazon Studios/ARTE

Für das Drehbuch seines Erstlings "You Can Count on Me" (2000) erhielt er direkt eine Oscar-Nominierung, wenig später arbeitete er mit Scorsese an "Gangs of New York" (2002): Unter Cineasten ist Kenneth Lonergan schon lange weit mehr als nur ein Geheimtipp. Sein drittes Regie-Werk "Manchester by the Sea" offenbarte 2016 einmal mehr das Können des New Yorkers.

Manchester by the Sea
Drama • 24.09.2025 • 20:15 Uhr

Zwei Oscars und ein Golden Globe für "Manchester by the Sea"

Das präzise inszenierte Drama brachte Lonergan einen Oscar für das beste Drehbuch ein. Hauptdarsteller Casey Affleck durfte für seine großartige Performance ebenfalls einen Oscar sowie den Golden Globe als bester Schauspieler entgegennehmen. Ein Jammer, dass "Manchester by the Sea" nach dem Kinostart über Jahre (bis 2024, Premiere beim RBB) nicht im deutschen Free-TV zu sehen war. Umso mehr sollten Film-Fans mit hohen Ansprüchen nun die Ausstrahlung bei ARTE im Blick haben. Alternativ ist das Drama auch für wenige Wochen in der Mediathek abrufbar.

Lee Chandler (Casey Affleck) arbeitet als Hausmeister in Boston; ziemlich leidenschaftslos kümmert er sich um die Anliegen der Bewohner. Sein Leben, das ist vor allem Routine und Gleichförmigkeit; hin und wieder besäuft er sich in der nächsten Bar. Als Lee die Nachricht erhält, dass sein Bruder Joe (Kyle Chandler) gestorben ist, muss er sein selbst gewähltes Schneckenhaus verlassen und zurück in seinen Heimatort Manchester-by-the-Sea, den er vor langer Zeit verlassen hat.

Lee soll sich um seinen 16-jährigen Neffen Patrick (Lucas Hedges) kümmern, der sich in seiner Sturm-und-Drang-Phase befindet. Aber die Rückkehr an den Ort seiner Vergangenheit reißt bei Lee tiefe, alte Wunden auf, die ohnehin keine Chance auf Heilung haben. Erst recht nicht, als er seiner Ex-Frau Randi (Michelle Williams) begegnet ...



Verwirrspiel auf hoher See: Kunstdiebe als Entertainer
In "Das schwarze Quadrat" versuchen zwei Kunstdiebe, ein gestohlenes Kunstwerk auf einem Kreuzfahrtschiff zu verkaufen. Chaos, schrille Kostüme und skurrile Showauftritte sorgen für Lacher.
"Das schwarze Quadrat"
Das schwarz Quadrat

Ein leiser Film mit einer ergreifenden Geschichte und authentischen Figuren

Regisseur Lonergan, der auch das Drehbuch schrieb, lässt das Publikum lange darüber im Unklaren, was eigentlich passiert ist. Zunächst gilt sein Fokus seiner traumatisierten Hauptfigur, dessen Unbeholfenheit in manchen Situationen durchaus komisch ist. Was Lee zu dem gemacht hat, was er ist – das Drama seines Lebens, ausgelöst durch die Unaufmerksamkeit eines Augenblicks -, das erfährt man erst allmählich, in nicht chronologisch arrangierten Flashbacks, die wie Puzzleteile nach und nach ein ganzes Bild ergeben.

Dadurch gelingt es dem Regisseur, über den ganzen Film Spannung und Anspannung zu halten. Eine Erlösung wird es nicht geben. Besonders deutlich wird dies in der Begegnung von Lee und Randi, die das Trauma der Vergangenheit für immer entzweit hat, aller Liebe zum Trotz.

Die Inszenierung dieser zutiefst menschlichen Erzählung erfolgt dabei nicht nur elliptisch, sondern mit einer dezidierten Beobachtungsgabe, die dokumentarisch anmutet. Auch wird hier niemals der moralische Zeigefinger erhoben oder mit dem Zaunpfahl gewunken, um Aufmerksamkeit und Verständnis einzufordern. Im Gegenteil: "Manchester by the Sea" ist ein leiser Film, der eine ergreifende Geschichte mit authentischen Figuren erzählt und peu à peu seine volle Wucht entfaltet.

Manchester by the Sea – Mi. 24.09. – ARTE: 20.15 Uhr

