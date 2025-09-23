Home News Star-News

Das Helene-Tattoo ist noch immer da - wird es Zeit zum Loslassen bei Florian Silbereisen?

Herzschmerz

Das Helene-Tattoo ist noch immer da - wird es Zeit zum Loslassen bei Florian Silbereisen?

23.09.2025, 11.39 Uhr
von Annika Schmidt
Florian Silbereisen und Helene Fischer galten einst als Traumpaar des Schlagers. Auch nach der Trennung bleibt dem Schlagerstar seine Ex-Freundin in Form eines Tattoos auf seinem Arm erhalten. Des Öfteren musste der 43-jährige das Tattoo bereits verstecken. Ist nun die Zeit gekommen, das Bild auf seinem Körper entfernen zu lassen?
Seit 2011 strahlt Helene Fischer auf dem Oberarm von Florian Silbereisen.
Seit 2011 strahlt Helene Fischer auf dem Oberarm von Florian Silbereisen.   Fotoquelle: picture alliance / dpa | Andreas Lander

Sie waren das Traumpaar des Schlagers: Helene Fischer und Florian Silbereisen führten zehn Jahre lang eine Beziehung. Doch 2018 trennte sich die Schlagersängerin von dem 43-Jährigen. Vor dem Liebes-Aus hatte Florian Silbereisen gedacht, die beiden würden für immer zusammenbleiben.

2011 ließ er sich sogar das Gesicht seiner Liebsten auf den Arm tätowieren. Somit wird der Moderator seine Ex-Freundin nicht mehr so ganz los. Ist jetzt die Zeit für Florian Silbereisen gekommen, sich das Tattoo entfernen zu lassen?

Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
Helene Fischer und Thomas Seitel, ein Traumpaar der Schlagerwelt. So veränderte eine unerwartete Begegnung auf einer Tournee ihr Leben für immer.
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.

Derzeit beliebt:
>>Ein Schicksalsschlag bei Florian Silbereisen - Deswegen verkaufte er seine Villa
>>Neue Staffel "Die Heiland - Wir sind Anwalt" - Landet Romy jetzt selber vor Gericht?
>>Jubiläumsstaffel vom "Sommerhaus der Stars" - Woher kennt man die Promis?
>>Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?

Ist die Zeit gekommen, loszulassen?

Ein Liebescomeback von Florian Silbereisen und Helene Fischer scheint ausgeschlossen. Mittlerweile ist die Sängerin mit Thomas Seitel verheiratet und hat mit ihm eine Tochter. Der Schlagersänger hat seit ihrer Trennung offiziell keine neue Partnerin gehabt.

Sollte eine andere Frau ins Leben von Florian Silbereisen treten, so wird sie immer das Gesicht ihrer Vorgängerin auf dem linken Oberarm von dem "Traumschiff"-Kapitän sehen. Solch ein Anblick könnte eine neue Partnerin als störend empfinden. Ist es also für Florian Silbereisen, sieben Jahre nach der Trennung von Helene Fischer, an der Zeit, komplett loszulassen und sich das Tattoo zu entfernen?

Ein Schicksalsschlag bei Florian Silbereisen - Deswegen verkaufte er seine Villa
Ein Schicksalsschlag kann vieles schnell verändern. So überraschte Florian Silbereisen seine Fans mit dieser Entscheidung. Der Schlagerstar hat seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in seiner alten Heimat gesucht.
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.

Florian Silbereisen spricht über eine Tattooentfernung

2019 stand Florian Silbereisen noch ganz hinter seiner Tätowierung. "Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo auch nur im Geringsten zu entfernen. Denn wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre. Und das ist immer Teil meines Lebens, und dieses Tattoo werde ich weiterhin voller Stolz tragen", erklärte der Moderator damals in seiner Sendung "Schlagerchampions".

Auch ein Jahr später schien für ihn eine Entfernung ausgeschlossen. "Es weiß jeder, dass ich mit dieser Frau zehn tolle Jahre hatte. Andere tragen Madonna oder Michael Jackson auf dem Oberarm. Ich bin Schlager und ich habe eben die Schlagerkönigin da drauf. Das ist doch wunderbar", stellte der Schlagerstar im Interview mit "Exclusiv" klar.

Pikantes Angebot: Helene Fischer und die "Playboy"-Nacktfotos
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt. Das Erotikmagazin "Playboy" versucht seit Jahren, die Schlagerikone für ein Shooting zu gewinnen – vergeblich.
Schlagerstar im Wandel
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt.

Schlagerstar muss Tätowierung verstecken

Immer wieder musste Florian Silbereisen sein Tattoo bisher verstecken. Wenn er sich als Kapitän Max Parger oberkörperfrei auf dem "Traumschiff" präsentiert, ist von der Körperbemalung im TV nichts zu sehen. Das liegt an der gut gewählten Kameraeinstellung und dem kosmetischen Überdecken.

Auch nach so langer Zeit, kommt für Florian Silbereisen eine Tattooentfernung anscheinend immer noch nicht infrage. Auch 2025 strahlt Helene Fischer weiterhin auf dem Unterarm des Moderators und wird auf diese Weise weiterhin Florian Silbereisen in seinem Leben begleiten. 

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Heidi Klum küsst Ross Antony – so lief das „HeidiFest“ in München
Mega-Party im Hofbräuhaus
Ross Antony
Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“
ZDF-Quotenhit
NIna Chuba
Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück
"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
"Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!
Oktoberfest
Marianne und Michael
70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Legende
Roberto Blanco
"Ihm geht es nicht besonders gut": Howard Carpendale befürchtet letzten Auftritt mit Jürgen Drews
Emotionaler Auftritt
Howard Carpendale und Jürgen Drews
Roland Kaiser: Die traurige Wahrheit über seine Kindheit
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
Beatrice Egli: "Das sind die starken Frauen in meinem Umfeld"
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli in einem orangefarbenen Anzug
"Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste am Samstag
Sonderausgabe
Giovanni Zarrella ist auf der Bühne von Frauen umgeben.
Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Rekord-Exit im "Sommerhaus": Hanka Rackwitz hat ihren "Dämon nicht im Griff"
Flucht aus Reality-Show
Sommerhaus der Stars
Die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Ehrlich Brothers
Magische Jubiläumsfeier
Andreas Ehrlich im Interview
Putins Macht: Wie Mafia und Geheimdienste sein Imperium schufen
"Terra X History: Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht"
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Zwischen Maß, Mord und massiven Übergriffen
"Tatort: Die letzte Wiesn"
"Tatort: Die letzte Wiesn"
ARTE-Doku zeigt: Das steckt hinter Monacos Glanz und Geheimnissen
"Monaco – Zwergstaat mit großer Geschichte"
Monaco - Zwergstaat mit großer Geschichte
Demenzkranke auf der Bühne: Das berührende Theaterprojekt
"37°: Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne"
Gegen das Vergessen: Mit Demenz auf der Bühne
Bernhard Langer: Eine Golflegende im Portrait
Dokumentation bei MagentaTV
Bernhard Langer - Der ewige Champion
Barbara Schöneberger und Steffen Henssler: Klartext im Podcast
Privatsphäre und politische Statements
Barbara Schöneberger
Liebeschaos in Schweden: Der neue "Inga Lindström"-Film
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Schulmassaker im TV: Dieser "Polizeiruf" geht unter die Haut
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
Wie brutal ist „Wolfssommer – Blutige Spuren“ im ZDF wirklich?
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
„Promi Big Brother“ 2025: Wolfgang Petry-Sohn Achim dabei!
Debüt im Reality-TV
Christina Dimitriou
Schock am Set: Tom Holland verletzt sich bei „Spider-Man 4“-Dreh
Stuntverletzung
Tom Holland
Marlene Lufen gesteht: Gewalt wegen Untreue
Podcast-Geständnis
Marlene Lufen
Dwayne "The Rock" Johnson enthüllt seinen größten Schmerz!
Kindheitstrauma
Dwayne "The Rock" Johnson
„The Voice“: Moderatorin Melissa Khalaj spricht über ihre Ängste
Selbstzweifel, Träume, neue Staffel
Promi Big Brother - Die Late Night Show
"Europas Ingenieurskunst": Spektakuläre Bauwerke in neuer Doku
Deutsche Erstausstrahlung
Europas Ingenieurskunst
DVD-Neuheiten: Von Nazi-Drama bis Action-Kracher mit Ana de Armas
DVD-Highlights der Woche
"From the World of John Wick: Ballerina"
„Alles den Bach runter“: Frank Rosin verzweifelt in neuem Fall
Gastronomie-Krise
Rosins Restaurants
Streaming-Starts: „French Lover“, „The Savant“ und mehr ab 26.9.
Streaming-Highlights
"French Lover"