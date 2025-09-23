Das Helene-Tattoo ist noch immer da - wird es Zeit zum Loslassen bei Florian Silbereisen?

Sie waren das Traumpaar des Schlagers: Helene Fischer und Florian Silbereisen führten zehn Jahre lang eine Beziehung. Doch 2018 trennte sich die Schlagersängerin von dem 43-Jährigen. Vor dem Liebes-Aus hatte Florian Silbereisen gedacht, die beiden würden für immer zusammenbleiben.

2011 ließ er sich sogar das Gesicht seiner Liebsten auf den Arm tätowieren. Somit wird der Moderator seine Ex-Freundin nicht mehr so ganz los. Ist jetzt die Zeit für Florian Silbereisen gekommen, sich das Tattoo entfernen zu lassen?

Ist die Zeit gekommen, loszulassen? Ein Liebescomeback von Florian Silbereisen und Helene Fischer scheint ausgeschlossen. Mittlerweile ist die Sängerin mit Thomas Seitel verheiratet und hat mit ihm eine Tochter. Der Schlagersänger hat seit ihrer Trennung offiziell keine neue Partnerin gehabt.

Sollte eine andere Frau ins Leben von Florian Silbereisen treten, so wird sie immer das Gesicht ihrer Vorgängerin auf dem linken Oberarm von dem "Traumschiff"-Kapitän sehen. Solch ein Anblick könnte eine neue Partnerin als störend empfinden. Ist es also für Florian Silbereisen, sieben Jahre nach der Trennung von Helene Fischer, an der Zeit, komplett loszulassen und sich das Tattoo zu entfernen?

Florian Silbereisen spricht über eine Tattooentfernung 2019 stand Florian Silbereisen noch ganz hinter seiner Tätowierung. "Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo auch nur im Geringsten zu entfernen. Denn wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre. Und das ist immer Teil meines Lebens, und dieses Tattoo werde ich weiterhin voller Stolz tragen", erklärte der Moderator damals in seiner Sendung "Schlagerchampions".

Auch ein Jahr später schien für ihn eine Entfernung ausgeschlossen. "Es weiß jeder, dass ich mit dieser Frau zehn tolle Jahre hatte. Andere tragen Madonna oder Michael Jackson auf dem Oberarm. Ich bin Schlager und ich habe eben die Schlagerkönigin da drauf. Das ist doch wunderbar", stellte der Schlagerstar im Interview mit "Exclusiv" klar.

Schlagerstar muss Tätowierung verstecken Immer wieder musste Florian Silbereisen sein Tattoo bisher verstecken. Wenn er sich als Kapitän Max Parger oberkörperfrei auf dem "Traumschiff" präsentiert, ist von der Körperbemalung im TV nichts zu sehen. Das liegt an der gut gewählten Kameraeinstellung und dem kosmetischen Überdecken.

Auch nach so langer Zeit, kommt für Florian Silbereisen eine Tattooentfernung anscheinend immer noch nicht infrage. Auch 2025 strahlt Helene Fischer weiterhin auf dem Unterarm des Moderators und wird auf diese Weise weiterhin Florian Silbereisen in seinem Leben begleiten.