Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub

Schlagerstar voller Stolz

Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub

12.09.2025, 12.08 Uhr
Giovanni Zarrella, bekannt als Schlagerstar und Moderator, zeigt sich begeistert von den fußballerischen Fähigkeiten seines Sohnes. Der 16-Jährige hat eine vielversprechende Karriere vor sich und steht derzeit bei einem Bundesligisten unter Vertrag!
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Giovanni Zarrella (47, l.) mit Sohn Gabriel (16, r.) im Berliner Olympiastadion. Zusammen besuchten sie das DFB-Pokalfinale im Mai 2025 zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart. 

Giovanni und Jana Ina Zarrella voller Stolz: Ihr Sohn Gabriel (16) steht seit der vergangenen Saison im U19-Kader eines deutschen Europa League-Teilnehmers. Derzeit noch als Jugendspieler hat der Heranwachsende eine vielversprechende Karriere vor sich. 

Schlagerstar Giovanni Zarrella spielte selbst beim AS Rom

Giovanni Zarrella ist als Schlagersänger und Moderator enorm erfolgreich. Doch der 47-Jährige stand einst sogar vor einer großen Fußballerkarriere, kickte als Linksverteidiger in der Jugend bei der AS Rom. Nach einem Jahr war diese Zeit für den Deutschitaliener aber wieder vorbei, seine Familie kehrte aufgrund von Heimweh nach Deutschland zurück. Giovanni Zarrella schlug daraufhin einen anderen, für ihn ebenfalls erfüllenden Weg ein. Im Podcast "Copa TS" sprach das Multitalent über seinen 16-jährigen Sohn, dem der Sprung zum Fußball-Profi tatsächlich gelingen könnte.

Gabriel Zarrella hat sein ambitioniertes Ziel klar vor Augen: Der Sohn von Giovanni Zarrella wechselte im Sommer 2024 vom Drittligisten Viktoria Köln in die Jugend des VfB Stuttgart. Auch Moderator Tommi Schmitt wollte von seinem Podcast-Gast wissen, wie er als Vater auf die Karriere von Gabriel blickt. "Ich bin ein Papa, dem das Glück der eigenen Kinder das Allerwichtigste im Leben ist", findet es der Musiker fantastisch, dass sein Sohn seinen Traum verfolgt und das macht, was ihm Freude bereitet.

Knapp 400 Kilometer trennen die Familie Zarrella von Sohn Gabriel

Zumal Gabriel Zarrella laut den Aussagen seines Vaters allerbeste Chancen hat, es noch weit schaffen zu können: "Er hat bei der Viktoria wirklich eine tolle Saison gespielt. Gabriel ist Innenverteidiger, beidfüßig, groß gewachsen, hat ein tolles Kopfballspiel, ist schnell", schwärmt der Schlagerstar und gesteht: "Er bringt ganz, ganz viel mit. Also viel, viel, viel, viel mehr, als ich jemals konnte. Er hat so viel mehr Talent. Die ganze Liebe am Fußball, die wir haben in dieser Zarrella-Familie, plus Talent haben wir alle meinem Jungen übergeben."



Auch ein anderer Bundesligist sei damals an dem 16-Jährigen interessiert gewesen, doch dieser habe sich sofort für die Jugend vom VfB Stuttgart entschieden. Womöglich auch wegen der Vergangenheit seines Vaters, der im Schwabenland (Hechingen) aufgewachsen ist und einst selbst in der Jugend der Cannstatter spielte, erzählt Papa Zarrella voller Stolz. Die Familie stand dabei komplett hinter Gabriel: "Er macht das wirklich super. Diese Umstellung, von hier weg, von der Familie weg, von seinem Umfeld, wo er geboren und groß geworden ist. Du siehst halt jetzt: Er wird halt wirklich einfach zum Mann."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

