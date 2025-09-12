Home News Film-News

DVD-Neuheiten der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"

Filmneuheiten

Neue DVD-Highlights: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"

12.09.2025, 09.37 Uhr
Diese Woche erscheinen "Elio", "Islands" und "Transamazonia" auf DVD und Blu-ray. Spannende Geschichten von galaktischen Abenteuern bis zu packenden Dramen erwarten die Zuschauer.
"Elio"
Elio wirkt auf den ersten Blick wie ein normaler Junge, erlebt in der neuesten Pixar-Produktion aber ein alles andere als normales Abenteuer.  Fotoquelle: Leonine/Disney/Pixar
"Elio"
Pixars "Elio" erzählt von einem kleinen Jungen, der versehentlich als Repräsentant der Erde zu einem intergalaktischen Kongress gebeamt wird.  Fotoquelle: Leonine/Disney/Pixar
"Islands"
Tom (Sam Riley) arbeitet dort, wo andere Urlaub machen. Und dennoch ist er nicht zufrieden.   Fotoquelle: Leonine
"Islands"
"Islands" wurde 2025 mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Beste Musik" ausgezeichnet.   Fotoquelle: Leonine
"Transamazonia"
Dass Rebecca (Helena Zengel) einen Flugzeugabsturz überlebt hat, ist für ihren Vater Byrne (Jeremy Xido) mehr als nur ein Wunder.   Fotoquelle: 2024 Mathieu De Montgrand/ Pandora Film
 

Sind wir alleine im Universum? Oder gibt es irgendwo da draußen vielleicht doch noch andere intelligente Lebensformen? Um diese uralte Frage zu klären, sendet die Menschheit schon seit vielen Jahren verschiedenste Signale ins All. Auch im Science-Fiction-Kino war der suchende Blick in die Sterne schon oft Thema. Wenn da dann mal eine Antwort aus fremden Welten kommt, geht die Sache meistens eher schlecht aus für die Welt. Bei Pixar und Disney hingegen wird daraus ein galaktischer Animations-Spaß für die ganze Familie: "Elio" erscheint nun ebenso wie der Thriller "Islands" und das Coming-of-Age-Drama "Transamazonia" auf DVD und Blu-ray.

"Elio" (VÖ: 19. September)

Ein kleiner Weltraum-Enthusiast, der sich sehr für Raumschiffe und Außerirdische begeistert: Auf den ersten Blick wirkt Elio wie ein ganz normaler Junge. Auf den zweiten auch. Aber wenn fremde Zivilisationen über Lichtjahre hinweg erstmals den Kontakt mit der Erde aufnehmen, dann kann es eben auch mal Missverständnisse geben. In "Elio" ist es konkret dieses: Nachdem die Menschheit so lange ins All gefunkt hat, gibt es endlich eine Rückmeldung: "Bringt uns euren Anführer!" Kurz darauf wird dann aber nicht irgendein Präsident oder Kanzler, sondern der kleine Elio nach oben gebeamt, um an einer Art Weltraumkongress teilzunehmen. Ein kleiner Junge, der plötzlich als Repräsentant der Erde vor der "Vereinigung der hoch entwickelten Wesen des Universums" steht, um große Dinge zu verhandeln: Das ist in "Elio" die Ausgangslage für viele heitere Culture-Clash-Begegnungen der dritten Art. Elio findet einige skurril-liebenswerte Alien-Freunde auf seiner Reise, allerdings muss der aufgeweckte Dreikäsehoch auch "eine Krise intergalaktischen Ausmaßes" bewältigen. Matthias Schweighöfer war als Synchronsprecher an der Produktion beteiligt – sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung von "Elio" ist er als Alien-Botschafter Tegmen zu hören.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2025, Regie: Adrian Molina/Madeline Sharafian/Domee Shi, Laufzeit: 94 Minuten



"Islands" (VÖ: 19. September)

Eigentlich ist es ein Traumjob für gescheiterte Profisportler, dem Tom (Sam Riley) nach einer Verletzung nachgeht: In einem All-Inclusive-Hotel auf Fuerteventura unterrichtet der einstige Tennisstar die gutbetuchten Gäste. Doch Tom ist gelangweilt von der immer gleichen, anspruchslosen Routine, Das ändert sich, als eines Tages Anne (Stacy Martin) vor ihm steht: "Ich möchte ein paar Tennisstunden buchen für meinen Sohn", erklärt sie. Gesagt, getan. Es dauert nicht lange, da kommt Tom der Familie seines siebenjährigen Schülers Anton (Dylan Torrell) näher. Er spürt auch, dass etwas zwischen Anne und ihrem Ehemann Dave (Jack Farthing) nicht stimmt. Wie zur Bestätigung ist Dave eines Morgens plötzlich spurlos verschwunden, während Anne sich zunehmend merkwürdig verhält ...

"Islands" ist ein vielschichtiger Thriller, der von der Deutschen Film- und Medienbewertung das Prädikat "besonders wertvoll" verliehen bekam. Beim Deutschen Filmpreis war der Film dieses Jahr in gleich vier Kategorien nominiert – unter anderem in der Königsdisziplin "Bester Film". Am Ende gab es eine Auszeichnung in der Kategorie "Beste Filmmusik".

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2025, Regie: Jan-Ole Gerster, Laufzeit: 116 Minuten

"Transamazonia" (VÖ: 18. September)

Mit dem Drama "Systemsprengerin" (2019) die damals zehnjährige Helena Zengel quasi über Nacht berühmt. Der Film über das traumatisierte Mädchen gewann internationale Preise und öffnete Zengel die Tür nach Hollywood: 2020 spielte sie an der Seite von Tom Hanks in "Neues aus der Welt". Nun ist sie abermals in einer internationalen Filmproduktion zu sehen: "Transamazonia" wurde im Amazonas-Regenwald von Brasilien gedreht.

Zengel spielt Rebecca Byrne, die im Kindesalter auf wundersame Weise einen Flugzeugabsturz überlebte. Ihr Vater, der US-amerikanische Missionar Lawrence Byrne (Jeremy Xido) weiß das Wunder für seine Zwecke zu nutzen. Er ünerhöht die inzwischen jugendliche Rebecca zu einer Wunderheilerin. Als schließlich ein Konflikt zwischen der indigenen Bevölkerung und illegalen Holzfällern ausbricht, beginnt das sorgfältig errichtete Konstrukt aus Legenden gefährlich zu wanken ...

Preis DVD: circa 17 Euro

DE/FR/CH/BR/TW, 2024, Regie: Pia Marais, Laufzeit: 112 Minuten

Das Kinofest 2025 – Großer Filmgenuss für kleines Geld
Filmfans aufgepasst: Am 13. und 14. September ist der Kinobesuch in vielen Lichtspielhäusern Deutschlands so günstig wie sonst nie. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das Kinofest wissen müsst.
Tipp für das Wochenende
Ein leerer Kinosaal

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

