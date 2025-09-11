Versöhnung bei den Royals? Harry und Charles mit überraschender Tea time

Ihr Verhältnis gilt als stark belastet. Doch nun scheinen sich König Charles III. und sein Sohn Prinz Harry einander angenähert zu haben. Zumindest trafen sich beide Mitglieder der britischen Königsfamilie in London auf eine Tasse Tee – ein im Vereinigten Königreich nicht zu unterschätzendes Ritual. Die gemeinsame Tee-Pause bestätigte offiziell der Buckingham Palace.

Wie die Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, habe König Charles für das Treffen mit seinem Sohn eigens den Sommeraufenthalt in Schottland unterbrochen. Harry war seinerseits anlässlich des dritten Todestages seiner Großmutter Queen Elizabeth II. nach London gereist und hatte dort öffentliche Termine wahrgenommen.

Prinz Harry wünscht sich "Aussöhnung mit meiner Familie" Seit dem Zerwürfnis mit der royalen Familie lebt Prinz Harry gemeinsam mit Herzogin Meghan und den Kindern Archie und Lilibet im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zu seinem Bruder, Kronprinz William, wird von Palast-Insidern seit Längerem als zerrüttet beschrieben. König Charles war er laut Medienberichten eineinhalb Jahre nicht mehr persönlich begegnet.

Sein Vater spreche nicht mehr mit ihm, hatte die Nummer 5 der britischen Thronfolge anlässlich eines Rechtsstreits um seinen Personenschutz zu Protokoll gegeben. Zugleich verlieh er dem Wunsch nach "Aussöhnung mit meiner Familie" Ausdruck: "Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!