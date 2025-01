Wegen der Brände in Kalifornien: Start von Herzogin Meghans Netflix-Serie verschoben

Eigentlich hätte Herzogin Meghans Comeback-Serie auf Netflix am 15. Januar Premiere feiern sollen. Nun wurde "With Love, Meghan" in den März verschoben. Als Grund gibt die Frau von Prinz Harry die Waldbrände in ihrer Heimat Kalifornien an.

"With Love, Meghan" verspricht ein frühes TV-HIghlight für Royals-Fans zu werden. In den acht Folgen der Netflix-Serie gewährt die 43-Jährige einen Einblick in eines der wohl am stärksten beobachteten Leben der Gegenwart: ihr eigenes. Die Premiere war eigentlich für den 15. Januar geplant.

Netflix gibt neues Startdatum bekannt Nun ist verkündet worden, dass der Start der Show verschoben wird. Das gab Netflix am 12. Januar bekannt. Grund für die Verzögerung sind die derzeit in Meghans Heimat Kalifornien wütenden Waldbrände, von denen auch weite Teil der amerikanischen Unterhaltungsindustrie betroffen sind – die Herzogin von Sussex ist selbst ehemalige Schauspielerin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry sammelt sie Spenden für Betroffene. Sie wolle denjeningen, "die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind", ihre Aufmerksamkeit schenken, verlautbart Meghan in einer Mitteilung von Netflix.

Denn natürlich würde der Start einer Netflix-Serie über ihre Person auch einen erneuten Fokus auf die Herzogin und ihren Ehemann bedeuten. Zuletzt hatten sich die beiden eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit dieser Ruhe wird nach Veröffentlichung der acht Episoden Schluss sein. Netflix gibt nun den 4. März als neues Startdatum für "With Love, Meghan" an.