"Transformers: Aufstieg der Bestien": TV-Kritik zum Film von Steven Capable

In "Transformers: Aufstieg der Bestien" treffen Autobots und Maximals - unter der Führung von Optimus Primal (Bild) - auf böse Terrorcons und Predacons. Nur gemeinsam können sie ihre Gegner besiegen.

Die Maximals sind prähistorische Transformers in Tiergestalt. Sie tun sich mit den Autobots zusammen, um einen uralten Feind zu bekämpfen.

Die Archäologin Elena Wallace (Dominique Fishback) und der Exsoldat Noah Diaz (Anthony Ramos) geraten zwischen die Fronten des Kampfes der Roboter.

Noah Diaz (Anthony Ramos) wird in einen Autodiebstahl hineingezogen, nichts ahnend, dass es sich bei dem Gefährt um Autobot Mirage handelt - der Beginn eines actionreichen, gefährlichen Abenteuers.

