Brände in Kalifornien: "Gilmore Girls"-Star kämpft mit den Tränen, als er sein Haus sieht

Seit Tagen wüten in Südkalifornien verheerende Brände, die Tausende zur Flucht zwingen. Auch das Zuhause von Hollywoodstar Milo Ventimiglia liegt in Trümmern – wenige Tage vor der Geburt seines ersten Kindes. Vor laufender Kamera kehrte der Schauspieler nun zu seinem völlig zerstörten Grundstück zurück.

Eigentlich wollten Milo Ventimiglia und seine hochschwangere Frau Jarah Mariano die kommende Zeit nutzen, um letzte Vorbereitungen für die bevorstehende Geburt ihres ersten Kindes zu treffen. Nun jedoch mussten der Schauspieler ("Gilmore Girls", "This Is Us") und seine Familie ihr Zuhause aufgrund der Großbrände in Südkalifornien fluchtartig verlassen. Der US-amerikanische TV-Sender CBS hat Ventimiglia bei der emotionalen Rückkehr zu seinem Anwesen begleitet.

"Oh nein", stöhnt der 47-Jährige, als er die Trümmer erblickt. Er kämpft vor laufender Kamera mit den Tränen, als er sagt: "Es trifft einen so schnell. Man denkt an all die Erinnerungen in den verschiedenen Teilen des Hauses. Dann sieht man die Häuser der Nachbarn und alles drum herum – und es bricht einem das Herz."

Milo Ventimiglia berichtet von "Schockmoment" Nach einer Evakuierung am Dienstag hätten Ventimiglia und seine Frau über Sicherheitskameras beobachtet, wie das Haus nach und nach zerstört worden sei. "Ich glaube, es gibt eine Art Schockmoment, in dem du denkst: Oh, das ist real, das passiert wirklich", erklärt der Serienstar in dem Nachrichtenbeitrag.

"An einem bestimmten Punkt haben wir einfach ausgeschaltet. Wozu soll es gut sein, weiterzuschauen?" Das Paar habe den Verlust seines Hab und Guts "irgendwie akzeptiert". Am wichtigsten sei für Ventimiglia, dass "Frau, Baby und Hund" sich in Sicherheit befänden.

Medienberichten zufolge sind bislang etwa 10.000 Häuser im Großraum Los Angeles durch das Feuer zerstört worden. Der Brand soll mittlerweile zehn Todesopfer gefordert haben, zahlreiche Stars fürchten den Verlust ihrer millionenschweren Immobilien.



