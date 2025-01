Vorteil im Wahlkampf? Fox News soll Donald Trump geplante Fragen vor TV-Event zugespielt haben

Dass die Präsidentschaftskandidaten vor einem Live-Interview die geplanten Fragen nicht kennen sollten, erklärt sich eigentlich von selbst – schließlich soll keiner einen unfairen Vorteil haben. Wie US-Enthüllungsjournalist Alex Isenstadt jetzt behauptet, soll Donald Trump in mindestens einem Fall allerdings von den Fragen gewusst haben, die dem frisch gewählten US-Präsidenten in einer Fox-News-Sendung vor knapp einem Jahr gestellt wurden.

In vom US-Sender CNN veröffentlichen Auszügen des Buches "Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power", das Alex Isenstadt im März vollständig veröffentlichen will, gibt der Autor an, dass ein "hochrangiger Trump-Berater" etwa eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn Textnachrichten "von einer Person innerhalb von Fox erhalten" habe.