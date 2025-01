Die "Mayfair Witches" kehren zurück: Alexandra Daddario in Hauptrolle

Die "Mayfair Witches" sind zurück, mit "White Lotus"-Star Alexandra Daddario in der Hauptrolle. Die Fortsetzung der Buchadaption ist ab 06. Januar exklusiv auf MagentaTV zu sehen.

Es ist ein großes Thema unter Grusel-Fans. Nach zwei Jahren Wartezeit dürfen sie endlich auf neue Folgen der Serie "Mayfair Witches" freuen, denn ab dem 06. Januar 2025 läuft die zweite Staffel exklusiv auf MagentaTV. Die Serie ist der Romanreihe "Lives of the Mayfair Witches" von Star-Autorin Anne Rice nachempfunden, aus deren Feder auch der Roman "Gespräch mit einem Vampir" stammt, die Vorlage für den Kultfilm "Interview mit einem Vampir" von 1994 mit einem untoten Brad Pitt in der Hauptrolle. Die Serie – ohne Brad Pitt, aber dafür mit einer wundervollen Alexandra Daddario ("White Lotus") als Leading Woman – handelt von dem Familien-Clan der Mayfairs. Sie sind eine mächtige und magische Familie, die mit einem mysteriösen Dämon in Verbindung steht.

Ein Fantasycocktail aus Horror, Sex und Intrigen Die Neurochirurgin Rowan, gespielt von Daddario, ist sich bis zu einem einschneidenden Moment ihrer magischen Fähigkeiten nicht bewusst, doch ab da stellt sich ihre gesamte Welt auf den Kopf. Sie findet heraus, dass sie dem in New Orleans ansässigen Hexenclan der Mayfair Witches angehört, und mehr noch, dass sie die Auserwählte ist, die eine ominöse Prophezeiung erfüllen soll. Diese Prophezeiung dreht sich um einen Dämon namens Lasher (Jack Huston), der seit 13 Generationen mit der Familie Mayfair verbunden ist. Klar ist aber nicht, ob er wirklich auf der Seite der Hexen steht, oder nur seine eigenen Interessen verfolgt.

Obwohl die erste Staffel hier und da ihre Längen hat, ist sie ein spannender Einstieg in die fantasievolle Welt der New Orleans Hexen. Es geht heiß her, im wortwörtlichen, wie auch übertragenen Sinne zwischen Hexen und Dämonen, aber auch und anderen übernatürlich Begabten, wie dem Agenten Ciprien Grieve (Tongayi Chirisa). Für Zimperliche ist das nichts, denn die Serie ist nicht gerade arm an Horror-Elementen.

Daher kennt man Alexandra Daddario Die die erste Staffel nimmt die Zuschauer erst mal an die Hand und führt das Publikum an der Seite von Rowan an die neue, magische Welt der Hexen heran. Nun aber versprechen sich die Fans eine Rowan, die ihre Kräfte endlich mehr versteht und auch ihre Position in der Familie. Wie glücklich sie aber mit den Früchten ihres Abenteuers vom Ende der ersten Staffel wird, das wird sich zeigen.

Alexandra Daddario (38) kennen viele wahrscheinlich auch aus der äußerst erfolgreichen HBO-Serie "White Lotus", und so manch einer wird sich an ihre Rolle als Annabeth in den "Percy Jackson" Filmen oder ihre Auftritte in Blockbustern wie "San Andreas" oder "Baywatch" erinnern. Sie ist mit dem Filmproduzenten Andrew Form ("A Quiet Place") verheiratet, das Paar gab am 31. Oktober 2024 die Geburt ihres gemeinsamen Kindes bekannt.