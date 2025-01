Großbrand bei Los Angeles: "Police Academy"-Star Steve Guttenberg hilft bei Evakuierung

Ein verheerender Brand sorgt in Kalifornien derzeit für einen Ausnahmezustand, ein Stadtteil von Los Angeles musste evakuiert werden. Die Rettungskräfte hatten dabei Hilfe von "Police Academy"-Star Steve Guttenberg.

Im Süden des US-Bundesstaates Kalifornien wütet ein Brand, der sich durch starke Winde rasend schnell ausbreitet. Pacific Palisades, ein Stadtteil am westlichen Rand von Los Angeles, ist dabei mit am stärksten betroffen: Mehr als 30.000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Zahlreiche Straßen waren durch die Flucht der Bewohner verstopft, zudem blockierten zahlreiche stehengelassene Fahrzeuge die Rettungswege, da einige Autobesitzer offenbar zu Fuß vor den Flammen flohen. Ein prominenter Bewohner half dabei bei der Evakuierung tatkräftig mit: "Police Academy"-Star Steve Guttenberg (66).

Der Schauspieler fuhr auf einer der Zufahrtsstraßen verlassene Autos weg und wandte sich an den Reporter eines örtlichen Fernsehsenders, um eine Durchsage zu machen: "Wenn hier am Palisades Drive jemand ein Auto hat und es stehen lässt, dann lassen Sie bitte die Schlüssel stecken, damit wir Ihr Auto wegfahren können, damit die Feuerwehrfahrzeuge den Palisades Drive hinauffahren können", sagte Guttenberg. "Die Leute nehmen ihre Schlüssel mit, als wären sie auf einem Parkplatz. Das ist aber kein Parkplatz. Die Leute müssen ihre Autos wegfahren."

Guttenberg: "Holen Sie Ihre Liebsten und verschwinden Sie"

Guttenberg, der von dem Reporter nicht sofort erkannt wurde, erklärte, dass er in der Gegend lebe und Freunde habe, die "nicht evakuiert werden können", weil verlassene Autos die Straßen verstopfen. "Dort oben sitzen Menschen fest. Wir versuchen also, den Palisades Drive zu räumen, und ich laufe da hoch, so weit ich kann, um Autos zu bewegen", fügte Guttenberg hinzu. "Es sind Familien dort oben, es sind Haustiere dort oben. Es sind Menschen, die wirklich Hilfe brauchen."