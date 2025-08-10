Home News Star-News

Antonio Banderas wird 65 – so begann seine große Filmkarriere

65. Geburtstag

Antonio Banderas' Aufstieg zur Hollywood-Ikone

10.08.2025, 08.00 Uhr
Antonio Banderas debütierte in Pedro Almodóvars "Labyrinth der Leidenschaften" und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Schauspieler Spaniens. Seine Karriere umfasst zahlreiche erfolgreiche Filme in Hollywood, darunter "Philadelphia" und "Evita", sowie beeindruckende Kooperationen mit Almodóvar.
Antonio Banderas
Antonio Banderas ist einer der gefragtesten Schauspieler Spaniens. Am 10. August 2025 wird der Filmstar 65 Jahre alt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Kate Green
Labyrinth der Leidenschaften
Antonio Banderas in seinem Filmdebüt: Als "Labyrinth der Leidenschaften" von Pedro Almodóvar 1982 erschien, war der Schauspieler 22 Jahre alt.  Fotoquelle: TOBIS Film
Labyrinth der Leidenschaften
Entdeckt wurde Banderas (Mitte) von Almodóvar in einem kleinen Theater in Málaga.  Fotoquelle: TOBIS Film
Labyrinth der Leidenschaften
"Labyrinth der Leidenschaften" ist eine rebellische Screwball-Komödie, die sich vor allem um "das Eine" dreht.  Fotoquelle: TOBIS Film
Leid und Herrlichkeit
Antonio Banderas und Pedro Almodóvar arbeiteten fünf weitere Male zusammen, zuletzt 2019 in "Leid und Herrlichkeit" (Bild).  Fotoquelle: Arthaus

Anfang der 1980er-Jahre gab Antonio Banderas sein Schauspieldebüt auf der Bühne eines kleinen Theaters der spanischen Stadt Málaga. Im Publikum: Pedro Almodóvar. Banderas beeindruckte den Regisseur so sehr, dass er ihm eine kleinere Rolle in seinem nächsten Film "Labyrinth der Leidenschaften" gab. Als die verrückte Screwball-Komödie 1982 erschien, markierte sie das Filmdebüt des damals 22 Jahre alten Schauspielers.

Der Rest ist, wie man sagt, Geschichte. Banderas' Bekanntheitsgrad steigerte sich kontinuierlich, von einem der bekanntesten Schauspieler Spaniens schaffte er es zu internationalem Ruhm. Auch in Hollywood hat Banderas mit Rollen in Filmen wie "Philadelphia" (1993) und "Evita" (1996) von sich Reden gemacht. Im Laufe seiner Karriere gewann er den renommierten Cannes Film Festival Award und wurde für einen Oscar sowie für mehrere Emmy und Golden Globe Awards nominiert.

Die Zusammenarbeit von Antonio Banderas und Pedro Almodóvar

Seinem Entdecker blieb Antonio Banderas im Lauf seiner Karriere stets verbunden. Seit "Labyrinth der Leidenschaften" hat der Schauspieler, der am 10. August 2025 seinen 65. Geburtstag feiert, in fünf weiteren Filmen Pedro Almodóvar mitgespielt, zuletzt 2019 in dessen semi-autobiographischem Drama "Leid und Herrlichkeit". Von 1986 bis 1989 spielte Banderas in jedem Film Almodóvars mit, unter anderem in dessen internationalem Durchbruch "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" (1988). 2011 brachte der Psychothriller "Die Haut, in der ich wohne" die beiden Spanier wieder zusammen.

Derzeit beliebt:
>>"Alien: Earth" und Co: Das sind die Streaming-Highlights der Woche!
>>Sydney Sweeney: So verteidigt Donald Trump ihre umstrittene Kampagne
>>Von Tischler zum "Tatort"-Star: Jan Josef Liefers’ Weg zum Kult-Boerne
>>Daniel Craig nicht auf Platz 1 – Wer war der beste James Bond?

Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
Teresa Weißbach, bekannt aus der Erzgebirgskrimireihe, verliebte sich am Set des ZDF-Märchenfilms "Die goldene Gans" in einen Beteiligten hinter der Kamera.
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.

Optisch hat sich Banderas seitdem etwas gewandelt. Der spitzbübische Lockenkopf, den man in seinem Filmdebüt sehen konnte, ist einem eleganten Mann mit Bart gewichen. Sein Haar trägt Banderas heute hauptsächlich kurz. Eine Ausnahme machte er für die Rolle von Almodóvars Alter Ego aus "Leid und Herrlichkeit": Hier bekamen Fans Banderas wieder mit vollem Haar zu sehen. Zuletzt war der Schauspieler im Familienabenteuer "Paddington in Peru" zu sehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Von Wunsiedel ins TV: Hanna Plaß über ihren langen Weg
Karrierestart
Schauspielerin Hanna Plaß im Interview
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
Ex-Dschungelstar über Influencer im Camp: "Sind das Schlimmste"
Dschungel-Erfahrungen
Winfried Glatzeder
Dave Franco über seine Kindheit: "Echte Folter" durch seine Brüder
Bruderstreiche
Dave und James Franco
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Eddie Murphys ungebrochener Humor und sein Oscar-Traum
Oscar-Wunsch
Eddie Murphy
Von Benoni nach Hollywood: Charlize Therons Aufstieg
Karrierebeginn
Charlize Theron
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.
James Bond: Diese Fakten zur Agenten-Reihe kanntest du noch nicht
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Schockierende Beichte: Laura Karaseks versteckte Laster
Persönliche Schwäche?
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Grüner Daumen hoch: CO2-Reduktion als Geschäftsmodell
"plan b: Die Klimaretter"
plan b: Die Klimaretter
Revolution im Journalismus: Comics als Aufklärung
"Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform"
Comic-Journalismus. Wirklichkeit als Kunstform
Barbara Schöneberger: Glamour auf der Bühne, Privatsphäre daheim
Private Details
Barbara Schöneberger
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Andrea Berg privat: So wichtig ist Ehemann Uli auf ihrer Tour
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Andrea Berg ist aktuell auf großer Konzerttour. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Die Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, was dem Paar dabei wichtig ist und wie ihr Tour-Leben aussieht.
Stars in Finanznöten: Die überraschenden Schuldenfälle der Prominenz
Prominente Pleiten
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
Die Zukunft der RTL-Castingshows aus: DSDS-Comeback mit frischem Konzept
DSDS-Pause bis 2026
Das Logo der Castingshow "DSDS" auf einem Bildschirm.