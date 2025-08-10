Antonio Banderas wird 65 – so begann seine große Filmkarriere

Anfang der 1980er-Jahre gab Antonio Banderas sein Schauspieldebüt auf der Bühne eines kleinen Theaters der spanischen Stadt Málaga. Im Publikum: Pedro Almodóvar. Banderas beeindruckte den Regisseur so sehr, dass er ihm eine kleinere Rolle in seinem nächsten Film "Labyrinth der Leidenschaften" gab. Als die verrückte Screwball-Komödie 1982 erschien, markierte sie das Filmdebüt des damals 22 Jahre alten Schauspielers.

Der Rest ist, wie man sagt, Geschichte. Banderas' Bekanntheitsgrad steigerte sich kontinuierlich, von einem der bekanntesten Schauspieler Spaniens schaffte er es zu internationalem Ruhm. Auch in Hollywood hat Banderas mit Rollen in Filmen wie "Philadelphia" (1993) und "Evita" (1996) von sich Reden gemacht. Im Laufe seiner Karriere gewann er den renommierten Cannes Film Festival Award und wurde für einen Oscar sowie für mehrere Emmy und Golden Globe Awards nominiert.

Die Zusammenarbeit von Antonio Banderas und Pedro Almodóvar Seinem Entdecker blieb Antonio Banderas im Lauf seiner Karriere stets verbunden. Seit "Labyrinth der Leidenschaften" hat der Schauspieler, der am 10. August 2025 seinen 65. Geburtstag feiert, in fünf weiteren Filmen Pedro Almodóvar mitgespielt, zuletzt 2019 in dessen semi-autobiographischem Drama "Leid und Herrlichkeit". Von 1986 bis 1989 spielte Banderas in jedem Film Almodóvars mit, unter anderem in dessen internationalem Durchbruch "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs" (1988). 2011 brachte der Psychothriller "Die Haut, in der ich wohne" die beiden Spanier wieder zusammen.

Optisch hat sich Banderas seitdem etwas gewandelt. Der spitzbübische Lockenkopf, den man in seinem Filmdebüt sehen konnte, ist einem eleganten Mann mit Bart gewichen. Sein Haar trägt Banderas heute hauptsächlich kurz. Eine Ausnahme machte er für die Rolle von Almodóvars Alter Ego aus "Leid und Herrlichkeit": Hier bekamen Fans Banderas wieder mit vollem Haar zu sehen. Zuletzt war der Schauspieler im Familienabenteuer "Paddington in Peru" zu sehen.

