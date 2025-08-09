Home News Star-News

Schockierende Beichte: Laura Karaseks versteckte Laster

Persönliche Schwäche?

09.08.2025, 13.21 Uhr
Laura Karasek und Evelyn Burdecki gewähren im Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" Einblicke in ihre persönlichen Laster, von Schokolade über Zigaretten bis hin zum Glücksspiel.
Evelyn Burdecki und Laura Karasek
Laura Karasek (rechts) hat in ihrem Podcast mit Evelyn Burdecki über ihre persönlichen Laster gesprochen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Einen gesunden Lebensstil führen, das nehmen sich die meisten Menschen immer wieder vor. Dass das in der Realität aber gar nicht so einfach ist, wissen auch Evelyn Burdecki (36) und Laura Karasek (43). In ihrem Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" sprachen die beiden Frauen diese Woche unter anderem über Sport, gesunde Ernährung und ihre persönlichen Laster. Wie sich herausstellte, begleitet vor allem Laura Karasek eine Schwäche schon seit Teenager-Jahren.

"Guck mal, was ich hier alles liegen habe", erklärt Laura Karasek schuldig in dem Video-Call mit Evelyn Burdecki und hält kurz darauf mehrere Tafeln Schokolade in die Kamera. Sie gesteht: "Ich denke immer, ich gleiche meinen ungesunden Lifestyle aus, mit Sport und Bewegung, weil ich ja leider diese E-Zigaretten rauche und da rede ich mir ein, das sind ja keine echten ..." – "Seit wann rauchst du?", unterbricht sie Burdecki prompt. Karaseks Antwort kommt eher zögerlich: "Oh Gott, das ist richtig traurig. Jetzt wird's traurig!", warnt sie ihre Podcast-Partnerin vor.

Denn wie sie danach gesteht, hat sie ihre erste Zigarette bereits im jungen Alter von nur 14 Jahren geraucht. "Ich glaube, es war die Mutprobe, das zu kaufen", erinnert sich die Autorin. Sie habe damals ihren ersten Freund kennengelernt, der ebenfalls schon rauchte. Genauso wie dessen Freundeskreis: "Ich hab mich diesem Gruppenzwang total gefügt", weiß Karasek. Und richtig davon weggekommen sei sie seitdem nicht mehr.

Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – wegen kleinen Fingern!
In ihrem Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" sprechen Evelyn Burdecki und Laura Karasek über ihre Erfahrungen mit körperlichen Makeln und die Herausforderungen von Online-Dating. Von skurrilen Anekdoten bis zu ermutigenden Worten über die wahre Liebe - ein unterhaltsames Hörerlebnis.
Podcast-Einblicke
Evelyn Burdecki

"Ich hab mich diesem Gruppenzwang total gefügt"

Zwischenzeitlich habe Karasek drei Jahre lang keine Zigarette angerührt, unter anderem während der Schwangerschaft. Doch leider kam es danach zu einem Rückfall. Damals habe sie einen sommerlichen Tag am Comer See verbracht und wollte sich nur mal wieder "eine Zigarette" gönnen. Wie Karasek heute weiß, ein folgenschwerer Fehler: "Ich dummes, dummes, Stück dachte, wie bei einem Ex-Freund 'Ich bin jetzt darüber hinweg' – und das war fatal. Ich bin einfach dumm!", schimpft sie in der Podcast-Folge.

Auch Evelyn Burdecki hat schon Erfahrungen mit dem Rauchen gemacht – wenn auch nur kurz. "Ich hab so mit 16 angefangen, bis ich 19 war. Da wusste ich schon, das ist gar nicht gut." Sie habe den Zigaretten daraufhin abgeschworen – wie auch dem Solarium. "Ich hab irgendwann geschafft, beides aufzugeben."

Und wie sieht es mit anderen Lastern aus? Als Laura Karasek wenig später von einem Casino-Besuch mit Freunden berichtet, gibt sie zu: "Ich liebe Pokern und ich liebe Glücksspiel!", wirft aber hinterher: "Und ich weiß es ist gefährlich und man muss sich ein Limit setzen und aufpassen ..." Ihre Podcast-Partnerin amüsieren die ehrlichen Worte ihrer Freundin sichtlich. Karasek selbst eher weniger: "Oh Gott, ich werfe heute ein ganz schlechtes Licht auf mich!" Evelyn Burdecki gibt sich aufmunternd: "Du bist halt eine Frau, die mitten im Leben ist. Ist doch super!"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
