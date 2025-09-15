Home News Star-News

Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?

Krasse Besetzung

Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?

15.09.2025, 09.17 Uhr
Die HBO-Serie "Harry Potter" ist in vollem Gange, doch wer wird Lord Voldemort verkörpern? Cillian Murphy äußert sich zu den Gerüchten.
Cillian Murphy
Cillian Murphy gilt als Fan-Favorit auf die Rolle als Lord Voldemort in der HBO-Serienadaption von "Harry Potter". Doch daraus wird wohl nichts.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Jeremy Chan

Die HBO-Serie "Harry Potter" ist in vollem Gange, doch wer wird Lord Voldemort verkörpern? Cillian Murphy äußert sich zu den Gerüchten.

Seit Mitte Juli erwacht Hogwarts wieder zum Leben: Die HBO-Serienfassung der Kult-Fantasyreihe "Harry Potter" adaptiert die Geschichten rund um den titelgebenden Zauberlehrling neu. Während viele der wichtigsten Rollen bereits besetzt sind, ranken sich um eine der wichtigsten aktuell noch viele Gerüchte. Wer Lord Voldemort verkörpern wird, darum machen die Verantwortlichen noch ein Geheimnis. Viele Fans hatten allerdings schon einen klaren Favoriten, wer den Dunklen Lord verkörpern soll: Cillian Murphy.

Davon habe auch der "Oppenheimer"-Star Wind bekommen, sagte er nun im Podcast "Happy Sad Confused". Gleichzeitig erteilte er dieser Idee eine klare und eindeutige Absage: "Ehrlich gesagt – meine Kinder zeigen es mir gelegentlich, aber ich weiß nichts darüber." Über Ralph Fiennes, der Voldemort in den "Harry Potter"-Filmen spielt, hatte Murphy derweil nur lobende Worte übrig: "Es ist wirklich schwer, Ralph Fiennes nachzufolgen. Der Mann ist eine absolute Schauspiellegende. Viel Glück für denjenigen, der in seine Fußstapfen treten wird."

Derzeit beliebt:
>>Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
>>"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
>>Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod
>>Früher verbreitete sie Magie, heute Hass: So zerstörte J.K. Rowling ihr Image

Cillian Murphy scherzt angesichts von Voldemort-Gerüchten: "Ich hänge an meiner Nase"

Podcast-Gastgeber Josh Horowitz scherzte derweil, Murphy müsse seine "schöne Nase" hergeben, würde er den Part von Lord Voldemort übernehmen. Zur Erinnerung: In den Verfilmungen der Bücher von J.K. Rowling hatte der dunkle Magier statt einer Nase schlangenähnliche Schlitze als Nasenlöcher. Cillian Murphy stieg auf den Witz ein und meinte in Bezug auf seine Nase: "Ich hänge sehr daran."



Auch wenn die Produktion der ersten Staffel der "Harry Potter"-Serie bereits läuft, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Besetzung von Lord Voldemort noch nicht bekannt gegeben wurde. Die erste Staffel setzt lediglich das erste Buch um, "Harry Potter und der Stein der Weisen". In den Romanen erhält Voldemort allerdings erst im Laufe des vierten Teils eine vollständige körperliche Gestalt. Gut möglich also, dass HBO sich noch Zeit lässt, den Schauspieler hinter dem Dunklen Lord bekannt zu geben – schließlich adaptiert jede Staffel der Serie einen Roman.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel
Rückkehr
"Big Little Lies"
"Rosenheim-Cops": Marisa Burger mit schweren Vorwürfen gegen das ZDF!
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Peinliche Panne! Judith Rakers verschickt Unterwäsche-Fotos
Dating-Missgeschick
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Barbara Schönebergers Liebesleben: Alle Männer an ihrer Seite
Private Details
Barbara Schöneberger
So krass hat sich Barbara Schöneberger verändert: Hättest du sie erkannt?
Optische Verwandlung
Barbara Schöneberger
„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman
Trennung auf Zeit
Jochen Schropp
Drama auf der Autobahn: Bushido und Anna-Marias Umzugspanne in Dubai
Ungesicherte Fracht
Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"
Privatleben
Judith Rakers
Hannes Jaenicke nennt Donald Trump "faschistoid"
Keine Hilfe nach Waldbränden
Hannes Jaenicke
Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!
Neue Rekorde aufgestellt
Stephen Colbert bei den Emmy Awards 2025
Herzinfarkt mit 38? Warum Fitness nicht immer schützt
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz – Jung, fit und doch gefährdet?"
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Herz - Jung, fit und doch gefährdet?
Wie gefährlich ist KI wirklich für unsere Jobs?
"Y-History: Arbeit 4.0 – Macht KI meinen Job kaputt?"
Y History
Geheimes Treffen: Wie Adenauer die Geschichte änderte
"Terra X History: An einem Tag im September – Die Dokumentation"
An einem Tag im September - Die Dokumentation
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Luna Wedler schwimmt sich in „22 Bahnen“ in die Herzen der Fans
Steiler Aufstieg
Luna Wedler
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
Hitlers vergessene Hauptquartiere: Ruinen der Vergangenheit
"Hitlers Hauptquartiere – Kommandozentralen des Bösen"
Hitlers Hauptquartiere - Kommandozentralen des Bösen
Emotionaler Abschied bei Grill den Henssler: Calli sagt "Tschö"
"Grill den Henssler Sommer-Special"
Grill den Henssler Sommer-Special
Verwirrspiel in Cornwall: Rosamunde Pilchers neues Abenteuer
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
"Rosamunde Pilcher: Wer immer du bist"
Quiz-Marathon für den guten Zweck - Promis legen sich ins Zeug
"Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special"
Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special
Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde
"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Liebesdrama im Oktagon
"Perfect Addiction"
Array
Pleite trotz Hits, Schlager & Ruhm: So verloren diese Stars ihr Geld!
Pleite-Promis
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten
RTL bestätigt: 15 Anzeigen nach Cybergrooming-Doku mit Steffen Hallaschka
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat"
Angriff auf unsere Kinder
Ein Rocker-Boss zwingt Frederike Bader zu tödlichem Spiel
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
Mercedes Müller über Gleichberechtigung: "Da ist noch viel Luft nach oben"
Brauerei-Dynastien
Mercedes Müller