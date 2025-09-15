Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?

Die HBO-Serie "Harry Potter" ist in vollem Gange, doch wer wird Lord Voldemort verkörpern? Cillian Murphy äußert sich zu den Gerüchten.

Seit Mitte Juli erwacht Hogwarts wieder zum Leben: Die HBO-Serienfassung der Kult-Fantasyreihe "Harry Potter" adaptiert die Geschichten rund um den titelgebenden Zauberlehrling neu. Während viele der wichtigsten Rollen bereits besetzt sind, ranken sich um eine der wichtigsten aktuell noch viele Gerüchte. Wer Lord Voldemort verkörpern wird, darum machen die Verantwortlichen noch ein Geheimnis. Viele Fans hatten allerdings schon einen klaren Favoriten, wer den Dunklen Lord verkörpern soll: Cillian Murphy.

Davon habe auch der "Oppenheimer"-Star Wind bekommen, sagte er nun im Podcast "Happy Sad Confused". Gleichzeitig erteilte er dieser Idee eine klare und eindeutige Absage: "Ehrlich gesagt – meine Kinder zeigen es mir gelegentlich, aber ich weiß nichts darüber." Über Ralph Fiennes, der Voldemort in den "Harry Potter"-Filmen spielt, hatte Murphy derweil nur lobende Worte übrig: "Es ist wirklich schwer, Ralph Fiennes nachzufolgen. Der Mann ist eine absolute Schauspiellegende. Viel Glück für denjenigen, der in seine Fußstapfen treten wird."

Cillian Murphy scherzt angesichts von Voldemort-Gerüchten: "Ich hänge an meiner Nase" Podcast-Gastgeber Josh Horowitz scherzte derweil, Murphy müsse seine "schöne Nase" hergeben, würde er den Part von Lord Voldemort übernehmen. Zur Erinnerung: In den Verfilmungen der Bücher von J.K. Rowling hatte der dunkle Magier statt einer Nase schlangenähnliche Schlitze als Nasenlöcher. Cillian Murphy stieg auf den Witz ein und meinte in Bezug auf seine Nase: "Ich hänge sehr daran."

Auch wenn die Produktion der ersten Staffel der "Harry Potter"-Serie bereits läuft, ist es nicht ungewöhnlich, dass die Besetzung von Lord Voldemort noch nicht bekannt gegeben wurde. Die erste Staffel setzt lediglich das erste Buch um, "Harry Potter und der Stein der Weisen". In den Romanen erhält Voldemort allerdings erst im Laufe des vierten Teils eine vollständige körperliche Gestalt. Gut möglich also, dass HBO sich noch Zeit lässt, den Schauspieler hinter dem Dunklen Lord bekannt zu geben – schließlich adaptiert jede Staffel der Serie einen Roman.

