Emmys 2025: Das waren die großen Gewinner der Preisverleihung!

Das Psycho-Drama "Adolescence" ist der große Gewinner der 77. Emmy Awards, auch die Arztserie "The Pitt" und die Comedyserie "The Studio" triumphierten. Für einen besonderen Moment sorgte der Sieg Stephen Colberts zwei Monate nach Bekanntgabe der Absetzung seiner Late-Night-Show.

Der große Sieger der 77. Primetime Emmy Awards heißt "Adolescence". Die kontrovers diskutierte Limited Series über einen 13 Jahre alten Schuljungen, der nach dem Mord an einer Mitschülerin verhaftet wird, gewann sechs der wichtigen Trophäen des renommiertesten TV-Preises der USA. Weitere Gewinner bei der Preisverleihung im Peacock Theater in Los Angeles sind die Arztserie "The Pitt" (drei Primetime-Awards) und die Comedy-Serie "The Studio" von und mit Seth Rogan (vier Primetime-Awards).

"The Studio" hatte bereits bei den Creative Arts Emmys neun Auszeichnungen abgeräumt und kommt so auf insgesamt 13 Auszeichnungen. Bei den Primetime Emmy Awards werden nur die Emmys aus den Hauptkategorien verliehen, denen die größte Bedeutung zugemessen wird. So viele Awards hat bisher noch keine Comedy-Serie direkt in einem Jahr gewinnen können. Somit toppte "The Studio" den vor zwei Jahren aufgestellten Rekord von "The Bear" (insgesamt elf Awards).

Neue Rekorde aufgestellt Für einen besonderen Moment sorgte der Sieg von "The Late Show With Stephen Colbert" in der Kategorie "Beste Talkshow" zwei Monate nach Bekanntgabe ihrer Absetzung. Als Colbert und sein Team die Bühne betraten, um die Auszeichnung anzunehmen, reagierte der Saal mit einer Standing Ovation. Die Entscheidung des Senders CBS war von vielen Beobachtern als Maßnahme gewertet worden, US-Präsident Donald Trump zu besänftigen. Colbert nutzte seine Sendung, um den Republikaner regelmäßig scharf zu kritisieren.

Die britische Netflix-Produktion "Adolescence", zu deren ausführenden Produzenten auch Hollywoodstar Brad Pitt gehört, gewann die Emmys für die beste Miniserie sowie das beste Drehbuch und die beste Regie in diesem Genre. Die Stars Stephen Graham, Erin Doherty und Owen Cooper gewannen außerdem drei der vier entsprechenden Schauspielpreise. Der vierte ging an Cristin Milioti ("The Penguin"). Der 15 Jahre alte "Adolescence"-Darsteller Owen Cooper stellte mit seinem Sieg einen neuen Rekord als jüngster ausgezeichneter Schauspieler auf.

"The Studio" konnte die Preise für die beste Comedyserie, den besten Comedy-Hauptdarsteller (Seth Rogan) sowie das beste Drehbuch und die beste Regie im Comedy-Bereich. "The Pitt" gewann die Preise für den besten Hauptdarsteller (Noah Wyle) und die beste Nebendarstellerin (Katherine LaNasa) im Bereich Drama sowie die Auszeichnung für die beste Drama-Serie. Weitere Sieger waren die Late-Night-Show "Last Week Tonight With John Oliver", die Comedy-Serie "Hacks" und das Drama "Severance" mit jeweils zwei Auszeichnungen. Die großen Sieger der letzten Emmy-Verleihungen, "The Bear" und "The White Lotus", gingen leer aus.