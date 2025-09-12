Home News Star-News

Mercedes Müller über Gleichberechtigung: "Da ist noch viel Luft nach oben"

Brauerei-Dynastien

12.09.2025, 11.25 Uhr
Die Serie "Oktoberfest 1905" beleuchtet den Kampf zweier Brauereien und thematisiert die Rolle von Frauen und queeren Menschen im historischen Kontext. Mercedes Müller spricht über Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Wandel.
Mercedes Müller
"Meine einzige Verbindung zum Oktoberfest ist tatsächlich die Serie", gesteht Mercedes Müller im Interview: "Ich selbst war noch nie dort und hatte vorher nicht viele Berührungspunkte zum Oktoberfest."  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Brian Dowling
"Oktoberfest 1900"
In "Oktoberfest 1900" spielte Mercedes Müller 2020 erstmals die Rolle der Clara, Tochter des Nürnberger Brauers Curt Prank (Mišel Matičević). Die erste Staffel ist derzeit in der ARD Mediathek sowie bei Netflix abrufbar.   Fotoquelle: BR/ARD Degeto/MDR/WDR/Zeitsprung Pictures GmbH/Dusan Martincek
Mercedes Müller
Mercedes Müller steht seit ihrer frühen Kindheit vor der Kamera. Unter anderem spielte sie in "Tschick" (2016) und "Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" (2023). Seit 2019 ist sie außerdem Teil des Casts der ARD-Reihe "Der Irland-Krimi".  Fotoquelle: Milli Rosa
"Oktoberfest 1905"
Clara Hoflinger (Mercedes Müller) wird in "Oktoberfest 1905" sowohl von ihrem Mann als auch von ihrem Vater bei wichtigen Entscheidungen übergangen.   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film GmbH/MDR/Zeitsprung Pictures GmbH/Wolfgang Ennenbach
"Oktoberfest 1905"
In "Oktoberfest 1905" kriselt es in der Ehe von Roman (Klaus Steinbacher) und Clara Hoflinger (Mercedes Müller).   Fotoquelle: BR/ARD Degeto Film GmbH/MDR/Zeitsprung Pictures GmbH/Wolfgang Ennenbach

Am Samstag, 20. September, heißt es in München wieder: O'zapft is! Passend zum Start des größten Volksfestes der Welt sorgt die ARD für ein Serien-Highlight: "Oktoberfest 1905" (ab Freitag, 12. September, in der ARD Mediathek, am 20. September, 20.15 Uhr, im Ersten) taucht tief in die Historie des biergeschwängerten Mega-Events ein. Im Mittelpunkt steht erneut das Drama um die Brauerei-Dynastien der Familien Hoflinger und Prank. Schon die erste Staffel "Oktoberfest 1900" sorgte für Gesprächsstoff: Damals verliebte sich Clara (Mercedes Müller) in den Sohn der Konkurrenz (Klaus Steinbacher). In der neuen Staffel sind beide wieder mit von der Partie, das Paar hat längst geheiratet.

Im Vorfeld Serienstarts führte die Agentur teleschau ein Interview mit Hauptdarstellerin Mercedes Müller. Die Berlinerin, die bereits mit vier Jahren auf der Bühne stand, verkörpert Clara, eine Geschäftsfrau, die im Jahr 1905 weit über die Grenzen ihrer Zeit hinausdenkt. "Die Serie zeigt Frauenrollen, die aktiv daran arbeiten, aus veralteten Gesellschaftsmustern auszubrechen", erklärt die 28-Jährige im Interview. Besonders faszinierend sei für sie "diesen ständigen Kampf gegen die gesellschaftlichen Normen der Zeit" auf der Leinwand darzustellen.

"Es ist wichtig, sich gerade jetzt gegen die Feindlichkeit einzusetzen"

Ein Thema, das der Schauspielerin am Herzen liegt: die ewige Frage nach Geschlechterrollen. Mercedes Müller werde häufig gefragt, wie sie es finde, "eine 'starke Frau' zu spielen". Ihr falle auf, dass dies bei Männern nicht der Fall ist. Sie habe "noch nie gehört, dass ein Mann gefragt wird, wie er es findet einen 'starken Mann' zu spielen", sagt Müller im teleschau-Interview. "Man spürt, dass das Thema endlich präsenter wird, aber in der Umsetzung ist noch Luft nach oben", befindet sie.

Neben der Wiesn wird in "Oktoberfest 1905" auch die legendäre Kneipe "Deutsche Eiche" zum Schauplatz der Handlung. Mercedes Müller sagt, besonders berühre sie, dass durch die "Deutsche Eiche" in der Serie auch queere Lebensrealitäten erzählt werden. Angesichts der aktuellen Entwicklungen betont sie: "Es ist beängstigend und unfassbar traurig, dass die Gewalt und Diskriminierung gegen queere Menschen wieder ansteigt." Umso wichtiger sei es, "sich gerade jetzt gegen die Feindlichkeit einzusetzen."



Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"
Collien Fernandes, frisch getrennt von Christian Ulmen, erlebt auf dem "Traumschiff" amoröse Abenteuer. Als Dr. Jessica Delgado kämpft sie um mehr Romantik im ZDF-Dauerbrenner.
Neue Romantik
"Das Traumschiff"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

