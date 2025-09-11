Home News TV-News

Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"

Verwechslung

Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"

11.09.2025, 11.33 Uhr
Der Deutsche Fernsehpreis 2025 hielt einen besonderen Moment bereit: Barbara Schöneberger erkannte ihren Gesprächspartner nicht. Besonders lustig war das für Klaas Heufer-Umlauf.
Deutscher Fernsehpreis 2025
"Wer ist Thomas?", fragt Barbara Schöneberger, während des Gesprächs mit (eben jenem) Thomas Schmitt.  Fotoquelle: ZDF
Deutscher Fernsehpreis 2025
Thomas Schmitt (Zweiter von rechts) nahm von Barbara Schöneberger den Deutschen Fernsehpreis entgegen - in Vertretung des abwesenden Klaas Heufer-Umlauf.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Bei so viel Prominenz kann man schon einmal durcheinander kommen: Am Mittwochabend wurde in Köln der "Deutsche Fernsehpreis" 2025 verliehen. Durch die TV-Gala führte Moderatorin Barbara Schöneberger (51) – und die hatte im Gespräch mit einem der Nominierten einen kleinen Aussetzer.

Ausgerechnet bei der letzten Kategorie des Abends vor dem Ehrenpreis, als es um "Beste Comedy/Late Night" ging, erkannte sie ihren Gesprächspartner plötzlich nicht. Obwohl dieser genau neben ihr saß.

In der Kategorie waren die drei Formate "Die Anstalt – Freunde des Patriarchats", "Inas Nacht" und "Experte für alles" nominiert. Letzteres ist die neue Show von Klaas Heufer-Umlauf (41), der an dem Abend gemeinsam mit Joko Winterscheidt (46) bereits den Preis für "Beste Unterhaltung Show" einheimsen konnte (für "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"). Selbst anwesend war er (genauso wie Joko Winterscheidt) bei der Gala nicht. Heufer-Umlauf wurde per Live-Schalte ins Studio geholt, neben Barbara Schöneberger nahm stattdessen sein Kollege Thomas Schmitt (45) von Florida Entertainment Platz.

Schöneberger verteidigt sich: "Du bist ja nur ganz selten zu sehen, muss man sagen"

"Hier sitzen die zwei besten Vertreter, die man kriegen kann ... für Klaas", verkündete Schöneberger. Nach einem kurzen Austausch mit Klaas, der gleichzeitig für die Proben seiner eigenen Show im Studio stand, bat dieser die Moderatorin: "Könntest du mir einen Gefallen tun und Thomas noch ein paar Fragen im Fernsehen stellen?" Die kleine Frotzelei gegen seinen Kollegen Thomas "Schmitti" Schmitt ging jedoch deutlich mehr nach hinten los, als Klaas gedacht hätte.

Denn Schöneberger schien zunächst gar nicht zu wissen, von wem Klaas da redet: "Wer ist denn Thomas?", fragte die 51-Jährige verwirrt, bis sie an ihren Sitznachbarn gewandt feststellte: "Ach du bist Thomas! Natürlich! Thomas, wie läuft's beruflich?" Während das Publikum mit Lachen reagierte, nahm es Schmitt gelassen, warnte aber in Richtung Klaas: "Du darfst ihm kein Futter geben, der nutzt das aus!" Schöneberger erklärte verteidigend: "Du bist ja nur ganz selten zu sehen, muss man sagen. Meistens hört man dich ja nur."

Klaas Heufer-Umlauf schien sich über den Tritt ins Fettnäpfchen äußerst zu amüsieren. Über einen zweiten Fernsehpreis konnte er sich dagegen nicht freuen: Die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Comedy/Late Night" ging an Ina Müller und ihre Show "Inas Nacht". Müller selbst könnte krankheitsbedingt nicht vor Ort sein, stattdessen feierte ihr Team den insgesamt dritten Fernsehpreis für das Kult-Format.

Letzte Runde: Joko & Klaas verabschieden sich von dieser Show
Nach 13 Jahren verabschiedet sich ProSieben von der beliebten Show "Duell um die Welt" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Die letzte Staffel verspricht ein Wiedersehen mit alten Bekannten und waghalsigen Missionen, bevor die Show endgültig eingestellt wird.
Abschiedsshow
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Deutscher Fernsehpreis 2018" finden Sie hier

