Neue Haare, neues Glück: Collien Fernandes überrascht nach Liebes-Aus

Es war eine durchaus überraschende Nachricht: Vor rund einer Woche verkündeten Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (43) und Schauspieler Christian Ulmen (49) ihre Trennung. Das Paar war 15 Jahren liiert, 14 davon verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter. Nun folgte das Liebes-Aus. "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", so hieß es in dem Statement.

Auf Instagram zeigte sich Fernandes wenige Tage nach der Verkündung beim Friseur. Mit den Worten: "Neuer Lebensabschnitt! Neue Haare!" ließ sie die Fans hautnah an ihrer Typveränderung teilhaben. Statt der gewohnten schwarz-braunen Haare, präsentierte sie am Ende ein deutlich helleres Mittelbraun.

Collien Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis 2025 Mit dem neuen Look zeigte sie sich am Mittwochabend auch bei der TV-Gala des "Deutschen Fernsehpreis" in Köln. In einem eleganten aber schlichten weißen Einteiler lief sie erstmals seit Verkündung der Trennung auf einem Roten Teppich – und posierte solo selbstbewusst für die Kameras. Die neue Frisur hatte sie zu einem Seitenscheitel gestylt.

Gegenüber "Bild" erklärte sie bei der Gala: "Die Frau, die meine Haare gefärbt hat, hatte verschiedene Haarteile dabei. Die haben wir dann ans Gesicht gehalten und es ist Rehbraun geworden." Ihr gehe es gut, betont die Moderatorin. Und auch beruflich steht bei ihr schon Neues an: "Ich darf jetzt fester Sidekick bei 'extra 3' sein. Darauf freue ich mich wahnsinnig", sagte die 43-Jährige.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!